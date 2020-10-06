ОФИЦИАЛЬНО. Динамо окончательно подтвердило трансфер Белуце

Футбольный клуб «Динамо» Киев подписал контракт с опорным полузащитником Тудором Белуце. 21-летний румынский футболист будет выступать за столичную команду на правах аренды до конца сезона 2020/21.

Тудор Белуце родился 27 марта 1999 года. Место рождения: Крайова, Румыния. Гражданство: Румыния. Рост: 191 см. Вес: 80 кг.

Тудор Белуце родился в городе Крайова, где и начинал свою футбольную карьеру. В 2007-2013 годах обучался в футбольной академии Георге Попеску, в 2013–2015 – в академии Георге Хаджи, двух румынских футбольных легенд, которые выигрывали вместе с Мирчей Луческу Кубок УЕФА-2000 в составе турецкого Галатасарая.

В 2015 году Тудор подписал свой первый профессиональный контракт с клубом Вииторул (Констанца). Дебют Белуце в профессиональном футболе состоялся 2 мая 2016 года, когда 17-летний игрок заменил Яниса Хаджи на 54-й минуте домашнего матча против Тыргу-Муреша (6:1). В основной состав Вииторула начал регулярно попадать с лета 2017 года. 24 августа 2017 года дебютировал в еврокубках (с поражения в ответном гостевом матче плей-офф Лиги Европы от Зальцбурга (0:4), а 30 августа 2018-го забил свой первый гол за Вииторул в домашнем матче чемпионата Румынии против Астры (1:0). Всего на счету Бэлуце 62 матча и два гола за Вииторул.

31 января 2019 года подписал контракт с английским клубом Брайтон энд Хоув Альбион. После подписания соглашения на 3,5 года остался в Вииторуле на правах аренды до конца сезона 2018/19. Дебют Белуце за новый клуб состоялся 25 сентября 2019 года в домашнем матче Кубка лиги против Астон Виллы (1:3).

17 января 2020 года Белуце перешёл в аренду в нидерландский Ден Хааг. Дебютировал в Эредивизи неделю спустя в гостевом матче против Утрехта (0:4). В составе Ден Хаага провел 4 матча, ввиду того, что футбольный союз Нидерландов прервал сезон 2019/20 из-за пандемии коронавируса COVID-19.

Белуце был игроком основы молодежной сборной Румынии, дошедшей до полуфинала Евро-2019 U-21, отметился в турнире забитым мячом в ворота Хорватии (4:1). Дебютировал за первую сборную Румынии 31 мая 2018 года в товарищеском матче против Чили (3:2), заменив на 71-й минуте своего бывшего одноклубника по Вииторулу Драгоша Неделку. С тех пор провел за румынскую национальную команду 7 поединков.

Новичок Динамо имеет опыт игры в основном на позиции опорного полузащитника, при этом начинал как центральный защитник. Его сравнивают с бывшим капитаном сборной Румынии и Барселоны Георге Попеску, который, в свою очередь, охарактеризовал Тудора Белуце как умного игрока с исключительными качествами.