ОФИЦИАЛЬНО. Динамо окончательно подтвердило трансфер Белуце

Румынский футболист будет играть в Киеве на правах аренды до конца сезона

  • 06.10.2020 23:19
  • 3379 просмотров
  • 15 комментариев
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо окончательно подтвердило трансфер Белуце
© ФК Брайтон. Тудор Белуце

Футбольный клуб «Динамо» Киев подписал контракт с опорным полузащитником Тудором Белуце. 21-летний румынский футболист будет выступать за столичную команду на правах аренды до конца сезона 2020/21.

Тудор Белуце родился 27 марта 1999 года. Место рождения: Крайова, Румыния. Гражданство: Румыния. Рост: 191 см. Вес: 80 кг.

Тудор Белуце родился в городе Крайова, где и начинал свою футбольную карьеру. В 2007-2013 годах обучался в футбольной академии Георге Попеску, в 2013–2015 – в академии Георге Хаджи, двух румынских футбольных легенд, которые выигрывали вместе с Мирчей Луческу Кубок УЕФА-2000 в составе турецкого Галатасарая.

В 2015 году Тудор подписал свой первый профессиональный контракт с клубом Вииторул (Констанца). Дебют Белуце в профессиональном футболе состоялся 2 мая 2016 года, когда 17-летний игрок заменил Яниса Хаджи на 54-й минуте домашнего матча против Тыргу-Муреша (6:1). В основной состав Вииторула начал регулярно попадать с лета 2017 года. 24 августа 2017 года дебютировал в еврокубках (с поражения в ответном гостевом матче плей-офф Лиги Европы от Зальцбурга (0:4), а 30 августа 2018-го забил свой первый гол за Вииторул в домашнем матче чемпионата Румынии против Астры (1:0). Всего на счету Бэлуце 62 матча и два гола за Вииторул.

31 января 2019 года подписал контракт с английским клубом Брайтон энд Хоув Альбион. После подписания соглашения на 3,5 года остался в Вииторуле на правах аренды до конца сезона 2018/19. Дебют Белуце за новый клуб состоялся 25 сентября 2019 года в домашнем матче Кубка лиги против Астон Виллы (1:3).

17 января 2020 года Белуце перешёл в аренду в нидерландский Ден Хааг. Дебютировал в Эредивизи неделю спустя в гостевом матче против Утрехта (0:4). В составе Ден Хаага провел 4 матча, ввиду того, что футбольный союз Нидерландов прервал сезон 2019/20 из-за пандемии коронавируса COVID-19.

Белуце был игроком основы молодежной сборной Румынии, дошедшей до полуфинала Евро-2019 U-21, отметился в турнире забитым мячом в ворота Хорватии (4:1). Дебютировал за первую сборную Румынии 31 мая 2018 года в товарищеском матче против Чили (3:2), заменив на 71-й минуте своего бывшего одноклубника по Вииторулу Драгоша Неделку. С тех пор провел за румынскую национальную команду 7 поединков. 

Новичок Динамо имеет опыт игры в основном на позиции опорного полузащитника, при этом начинал как центральный защитник. Его сравнивают с бывшим капитаном сборной Румынии и Барселоны Георге Попеску, который, в свою очередь, охарактеризовал Тудора Белуце как умного игрока с исключительными качествами.

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Источник — ФК Динамо Киев

(17 голосов)

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Комментарии
    Maks7777
    online
      Maks7777, 07.10.2020 00:50
    0
    Сергей Ерофеенко, 07.10.2020 00:35
    Форевки и ему подобные, вам что корма не насыпали, сил нету тявкать?
    О парень геюги Гейфани вылез ,что не спиться соскучился за ним ?Так когда у вас свадьба динамоботы геи?залезь в будку и хватит вам уже голубятню разводить уроды!!
    Ссылка
    Сергей Ерофеенко
      Сергей Ерофеенко, 07.10.2020 00:35
    +2
    Форевки и ему подобные, вам что корма не насыпали, сил нету тявкать?
    Ссылка
    PorastroitKiev
    online
      PorastroitKiev, 07.10.2020 00:21
    +3
    Олег Тимофеюк, 06.10.2020 23:31
    В днонаме всё через жопу, им не привыкать.
    Чмо болотное,через жопу только у тебя...не забывай
    Ссылка
    maxno
    online
      maxno, 06.10.2020 23:53
    +6
    шлюхтеры фас голос не слышу или онемели как вас в белых тапочках все будут иметь и выносить
    Ссылка
    VAD
    online
      VAD, 06.10.2020 23:50
    +5
    Кротяшки-уебашки и тут. Ути-пути, долбоебчики
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 06.10.2020 23:33
    +6
    Так Геюыеюк и Форевер Дрысь , молодцы . Команда голос усвоена
    Можете до утра сношать в будке ноги друг друга
    А где эта блохастая шаромыга МаКс 777?
    Она снова не может простую команду усвоить ?
    Ссылка
    serge_kr
    online
      serge_kr, 06.10.2020 23:32
    -9
    Наконец-то Суркис забашлял агентам
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 06.10.2020 23:31
    -9
    ZAKARPATFAN, 06.10.2020 23:25
    На этот раз совсем, совсем подтвердило? Точно, точно?
    В днонаме всё через жопу, им не привыкать.
    Ссылка
    Forever_young_12
    online
      Forever_young_12, 06.10.2020 23:31
    -9
    Новичок бзДянамо имеет опыт игры на PlayStation 4 и планирует расширить опыт на PlayStation 5
    Ссылка
    Сергей 1
    online
      Сергей 1, 06.10.2020 23:26
    +5
    ZAKARPATFAN, 06.10.2020 23:25
    На этот раз совсем, совсем подтвердило? Точно, точно?
    Тебе нужно ждать команды от Бурбаса, олень
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 06.10.2020 23:25
    -8
    На этот раз совсем, совсем подтвердило? Точно, точно?
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 06.10.2020 23:25
    +3
    Сергей 1, 06.10.2020 23:23
    Бурбас как обычно показал себя балаболом
    Та у него там румын , собрался команду свободных агентов , левых защитников делать
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 06.10.2020 23:24
    +5
    Вафлеючка Форевка МАкС 7777 к ноге , голос !!!
    Ссылка
    Сергей 1
    online
      Сергей 1, 06.10.2020 23:23
    +5
    Бурбас как обычно показал себя балаболом
    Ссылка
    ★ Дядя Стёпа ★
    online
      ★ Дядя Стёпа ★, 06.10.2020 23:21
    +3
    Вот это другое дело
    Ссылка
    maxno
    online
      maxno, 06.10.2020 23:53
    +6
    шлюхтеры фас голос не слышу или онемели как вас в белых тапочках все будут иметь и выносить
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 06.10.2020 23:33
    +6
    Так Геюыеюк и Форевер Дрысь , молодцы . Команда голос усвоена
    Можете до утра сношать в будке ноги друг друга
    А где эта блохастая шаромыга МаКс 777?
    Она снова не может простую команду усвоить ?
    Ссылка
    VAD
    online
      VAD, 06.10.2020 23:50
    +5
    Кротяшки-уебашки и тут. Ути-пути, долбоебчики
    Ссылка
    Сергей 1
    online
      Сергей 1, 06.10.2020 23:26
    +5
    ZAKARPATFAN, 06.10.2020 23:25
    На этот раз совсем, совсем подтвердило? Точно, точно?
    Тебе нужно ждать команды от Бурбаса, олень
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 06.10.2020 23:24
    +5
    Вафлеючка Форевка МАкС 7777 к ноге , голос !!!
    Ссылка
    Сергей 1
    online
      Сергей 1, 06.10.2020 23:23
    +5
    Бурбас как обычно показал себя балаболом
    Ссылка
    PorastroitKiev
    online
      PorastroitKiev, 07.10.2020 00:21
    +3
    Олег Тимофеюк, 06.10.2020 23:31
    В днонаме всё через жопу, им не привыкать.
    Чмо болотное,через жопу только у тебя...не забывай
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 06.10.2020 23:25
    +3
    Сергей 1, 06.10.2020 23:23
    Бурбас как обычно показал себя балаболом
    Та у него там румын , собрался команду свободных агентов , левых защитников делать
    Ссылка
    ★ Дядя Стёпа ★
    online
      ★ Дядя Стёпа ★, 06.10.2020 23:21
    +3
    Вот это другое дело
    Ссылка
    Сергей Ерофеенко
      Сергей Ерофеенко, 07.10.2020 00:35
    +2
    Форевки и ему подобные, вам что корма не насыпали, сил нету тявкать?
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 07.10.2020 00:50
    0
    Сергей Ерофеенко, 07.10.2020 00:35
    Форевки и ему подобные, вам что корма не насыпали, сил нету тявкать?
    О парень геюги Гейфани вылез ,что не спиться соскучился за ним ?Так когда у вас свадьба динамоботы геи?залезь в будку и хватит вам уже голубятню разводить уроды!!
    Ссылка
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