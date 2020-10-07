ФОТО. Игра точно состоится. Как два тренера вратарей готовили одного Бущана

Товарищеский матч между сборными Франции и Украины точно состоится 7 октября, такое подтверждение дала специальная комиссия по организации матча.

Второй день сбора встретил национальную команду Украины неприятным известием о положительном результате теста на COVID-19 у двух вратарей сине-желтых – Андрея Лунина и Юрия Панькова. Это означало, что в сборной остался один здоровый голкипер – Георгий Бущан, который теперь является безальтернативным кандидатом на пост номер один в матче.

Поэтому получилась интересная ситуация. Во время официальной вечерней тренировки единственного вратаря к матчу готовили два тренера. Александр Шовковский впервые с 2018 года одел голкиперские перчатки, чтобы помочь тренеру вратарей Педро Харо и Георгию Бущану провести полноценное предматчевое занятие.

Также на поле арены в Сен-Дени тренировались 19 полевых игроков. Все эти ребята – здоровые и полны сил представлять Украину в матче с действующими чемпионами мира. Конечно, обидно, что такую ​​знаковую для украинского футбола встречу сине-желтые не смогут провести в оптимальном составе, однако для имеющихся в команде исполнителей это замечательный тест их возможностей.

7 октября утром все 20 здоровых сборников пройдут еще один ПЦР-тест, который будет контрольным для допуска к игре. По регламенту УЕФА для того, чтобы матч состоялся, в заявке на игру должно быть не менее 13 игроков, один из которых должен быть вратарем. Если случится так, что кто-то из ребят будет инфицирован, он будет срочно изолирован от остальной команды, которая будет настраиваться на вечерней матч. В такой изоляции сейчас находятся три члена сборной Украины – кроме вратарей Андрея Лунина и Юрия Панькива, это и шеф-повар сине-желтых Любомир Тошич.

Факт проведения товарищеской встречи Франция – Украина 7 октября в 22:10 по Киеву был утвержден на предматчевом совещании, которое состоялось вечером перед официальным тренировкой сборной Украины. В матч-митинге, который обычно проходит утром в день игры, приняли участие представители обеих национальных ассоциаций, а также ответственные лица из власти. 7 октября, после получения тестов всех футболистов, состоится еще одно заседание специальной комиссии, которая должна подтвердить или опровергнуть это решение. Второй вариант может быть возможным, если, допустим, появится большое число инфицированных. Однако на данный момент таких пессимистических мыслей нет ни в украинской, ни во французской команде.

Оба наставника – Андрей Шевченко и Дидье Дешам – выразили обоюдные комплименты друг другу по успешной работы в национальной сборной и с нетерпением ждут товарищеского противостояния, которое для каждого тренера и его команды рассматривается сквозь призму подготовки к следующим матчам Лиги наций УЕФА. К слову, французская сторона сообщила, что на игре будут присутствовать 1000 местных болельщиков.