ФОТО. Шевченко и Шовковский снова в деле

Сборная Украины провела тренировку на «Стад де Франс» перед поединком с Францией

  • 06.10.2020 23:10
  • 2977 просмотров
  • 4 комментария
ФОТО. Шевченко и Шовковский снова в деле
© УАФ. Андрей Шевченко и Александр Шовковский

Сборная Украины по футболу провела тренировку на стадионе «Стад де Франс» в преддверии товарищеского матча со сборной Франции.

Активное участие в занятии приняли главный тренер команды Андрей Шевченко и член тренерского штаба «сине-желтых» Александр Шовковский. Ранее сообщалось, что Шовковский может быть включен в заявку сборной на поединок с Францией.

Матч Франция — Украина состоится на стадионе «Стад де Франс» в среду, 7-го октября, в 22:10 по киевскому времени.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Украинская ассоциация футбола

(10 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Mac_Gyver
    online
      Mac_Gyver, 07.10.2020 00:32
    0
    Выставят завтра третий состав, что те, что другие.
    Ссылка
    DSH88
      DSH88, 07.10.2020 00:09
    0
    Эти двое и сейчас лучше сыграют чем те которые на самоизоляции
    Ссылка
    ★ Дядя Стёпа ★
    online
      ★ Дядя Стёпа ★, 06.10.2020 23:23
    +1
    Пусть они завтра сыграют.
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 06.10.2020 23:17
    +2
    Завтра походу Шева та Сашо вийдуть в основі.
    Короче кажучи, французи напевно в шоці.
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 06.10.2020 23:17
    +2
    Завтра походу Шева та Сашо вийдуть в основі.
    Короче кажучи, французи напевно в шоці.
    Ссылка
    ★ Дядя Стёпа ★
    online
      ★ Дядя Стёпа ★, 06.10.2020 23:23
    +1
    Пусть они завтра сыграют.
    Ссылка
    Mac_Gyver
    online
      Mac_Gyver, 07.10.2020 00:32
    0
    Выставят завтра третий состав, что те, что другие.
    Ссылка
    DSH88
      DSH88, 07.10.2020 00:09
    0
    Эти двое и сейчас лучше сыграют чем те которые на самоизоляции
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности