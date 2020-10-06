ФОТО. Шевченко и Шовковский снова в деле

Сборная Украины по футболу провела тренировку на стадионе «Стад де Франс» в преддверии товарищеского матча со сборной Франции.

Активное участие в занятии приняли главный тренер команды Андрей Шевченко и член тренерского штаба «сине-желтых» Александр Шовковский. Ранее сообщалось, что Шовковский может быть включен в заявку сборной на поединок с Францией.

Матч Франция — Украина состоится на стадионе «Стад де Франс» в среду, 7-го октября, в 22:10 по киевскому времени.