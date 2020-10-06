Источник: Луческу просил подписать Асамоа из Интера, Суркис отказался

Киевляне могли взять ганского полузащитника в качестве свободного агента

  • 06.10.2020 20:12
  • 12139 просмотров
  • 45 комментариев
Источник: Луческу просил подписать Асамоа из Интера, Суркис отказался
© Ювентус. Квадво Асамоа

Киевское «Динамо» упустило шанс подписать ганского полузащитника Квадво Асамоа, который два последних сезона выступал за миланский «Интер».

Футбольный журналист Игорь Бурбас рассказал: «Одним из вариантов усилить левый фланг обороны у Луческу был Квадво Асамоа. Вчера он разорвал контракт с «Интером», поэтому стал свободным агентом. Ганец будто даже имел билет на сегодняшний утренний рейс в Киев на медосмотр. Но не получил зеленый свет от руководства «Динамо».

Также «Динамо» договорилось с «Лехом», чтобы досрочно уже сейчас забрать Костевича и хочет до конца дня закрыть по нему вопросы. Хотя Луческу не очень в восторге от ситуации, когда боссы клуба отказались брать Асамоа, который играл за «Юве» и «Интер», ради защитника уровня чемпионата Польши».

Квадво Асамоа с 2012 по 2018 годы играл за «Ювентус» (156 матчей, 5 голов), а в последних двух сезонах защищал цвета «Интера» (53 матча без забитых голов).

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(80 голосов)

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Комментарии
    KOLOS2-0DINAMO
      KOLOS2-0DINAMO, 06.10.2020 21:47
    0
    maxno, 06.10.2020 21:39
    а барабасу можно верить он же главный балобол на гебельс тв фейк это его стихия
    А ты динамо по гебельс ТВ в лиги чемпионов будешь смотреть или на русском матч ТВ??или будешь как бомж искать сылки
    Ссылка
    maxno
    online
      maxno, 06.10.2020 21:44
    0
    Forever_young_12, 06.10.2020 21:39
    Какие-то слабые потуги делает Дрысняво куев для усиления собственного курятника
    Кабздец будет этим питушарам в лиге Шампиньонов. Волки из Мессилоны и Рональдуса порвут их в хлам. А Ференц Ребрухи ещё и обоссыт
    за себя беспокойся как бы Борусию обыграть
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 06.10.2020 21:44
    +1
    Forever_young_12, 06.10.2020 21:39
    Какие-то слабые потуги делает Дрысняво куев для усиления собственного курятника
    Кабздец будет этим питушарам в лиге Шампиньонов. Волки из Мессилоны и Рональдуса порвут их в хлам. А Ференц Ребрухи ещё и обоссыт
    Обоссут тебя бомжи за макеевискм вокзалом , когда ты скажешь что являешься валютной проститукой
    Ссылка
    maxno
    online
      maxno, 06.10.2020 21:42
    0
    Maks7777, 06.10.2020 20:37
    Асамоа))))белуце в аренду ели взяли ,Мирча ты не туда попал играй с брёвнами что есть
    в конце чемпионате посмотрим бревно без мозгов
    Ссылка
    Forever_young_12
    online
      Forever_young_12, 06.10.2020 21:39
    -3
    Какие-то слабые потуги делает Дрысняво куев для усиления собственного курятника
    Кабздец будет этим питушарам в лиге Шампиньонов. Волки из Мессилоны и Рональдуса порвут их в хлам. А Ференц Ребрухи ещё и обоссыт
    Ссылка
    maxno
    online
      maxno, 06.10.2020 21:39
    +1
    AK_228, 06.10.2020 20:48
    Епт, он в динамо раскрылся бы по-любому его же лично мореход хотел... если верить бурбасу конечно
    а барабасу можно верить он же главный балобол на гебельс тв фейк это его стихия
    Ссылка
    roman75zpr
      roman75zpr, 06.10.2020 21:37
    0
    У Луческу будут алиби, если что
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 06.10.2020 21:34
    0
    AK_228, 06.10.2020 21:28
    Та... это неинтересно
    Аналогично
    Ссылка
    erty
    online
      erty, 06.10.2020 21:33
    -1
    jekаfunny, 06.10.2020 21:28
    Так бурбас им спиртом платит , оптимизация расходов в связи и карантином , всякие Тисофеючки живых денег с февраля не видели
    а зачем тварям деньги?им и корм для животных в радость будет!
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 06.10.2020 21:28
    -3
    Trasher311987, 06.10.2020 21:21
    Нет, я выразил свое мнение, Асамоа это бред
    Та... это неинтересно
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 06.10.2020 21:28
    +3
    erty, 06.10.2020 21:16
    есть такое подозрение,что Луческу делиться с бурбасом о своих планах по трансферам и скоро без совета с ним состав на матчи назначать не будет,а это супер инфа-Ганец будто даже имел билет на сегодняшний утренний рейс в Киев на медосмотр-
    билет ему сам Бурбас купил ,из недоплаченных денег,которые он стыбрил у своей своры,которая здесь "прыгает"!
    Так бурбас им спиртом платит , оптимизация расходов в связи и карантином , всякие Тисофеючки живых денег с февраля не видели
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 06.10.2020 21:21
    +2
    AK_228, 06.10.2020 21:12
    Ясно... короче как всегда суркису виднее кто нужен клубу
    Нет, я выразил свое мнение, Асамоа это бред
    Ссылка
    zzg77
    online
      zzg77, 06.10.2020 21:20
    +3
    Бурбас сидит рядом с Суркисом и Луческу и всё-всё знает!!!
    Ссылка
    erty
    online
      erty, 06.10.2020 21:16
    -3
    jekаfunny, 06.10.2020 21:10
    Пока сам румын это не подтвердил , это всего лишь инсайд от работника шахтёра , мягко говоря такой себе источник
    есть такое подозрение,что Луческу делиться с бурбасом о своих планах по трансферам и скоро без совета с ним состав на матчи назначать не будет,а это супер инфа-Ганец будто даже имел билет на сегодняшний утренний рейс в Киев на медосмотр-
    билет ему сам Бурбас купил ,из недоплаченных денег,которые он стыбрил у своей своры,которая здесь "прыгает"!
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 06.10.2020 21:13
    -2
    Алексей Романенко, 06.10.2020 20:59
    Что за хрень? Отказаться от такого крутого игрока ради бревна из чемпионата Польши?? Суркис идиот. Асамао ещё год назад в 13 млн. евро оценивался, а тут он мог свободным агентом перейти в Динамо.
    Нет смысла того подписывать, есть смысл подписать этого... все просто
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 06.10.2020 21:12
    -2
    Trasher311987, 06.10.2020 20:59
    Дед не дурак, просто не смысла его подписывать
    Ясно... короче как всегда суркису виднее кто нужен клубу
    Ссылка
    savant
    online
      savant, 06.10.2020 21:11
    +1
    Алексей Романенко, 06.10.2020 20:59
    Что за хрень? Отказаться от такого крутого игрока ради бревна из чемпионата Польши?? Суркис идиот. Асамао ещё год назад в 13 млн. евро оценивался, а тут он мог свободным агентом перейти в Динамо.
    Костевич на много дешевле и больше подходит как дублёр, думаю Миколенко долго в центре играть не будет и в скором времени перейдёт на свою родную позицию, поэтому нет наверно смысла платить большие деньги за игрока который будет дублёром Миколенко...
    Ссылка
    Alexey Antonenko
    online
      Alexey Antonenko, 06.10.2020 21:11
    +6
    Алексей Романенко, 06.10.2020 20:59
    Что за хрень? Отказаться от такого крутого игрока ради бревна из чемпионата Польши?? Суркис идиот. Асамао ещё год назад в 13 млн. евро оценивался, а тут он мог свободным агентом перейти в Динамо.
    И платить ему зп как половине команды?
    Но я сомневаюсь, что данная новость не вброс желтухи на пропеллер.
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 06.10.2020 21:10
    +2
    Алексей Романенко, 06.10.2020 20:59
    Что за хрень? Отказаться от такого крутого игрока ради бревна из чемпионата Польши?? Суркис идиот. Асамао ещё год назад в 13 млн. евро оценивался, а тут он мог свободным агентом перейти в Динамо.
    Пока сам румын это не подтвердил , это всего лишь инсайд от работника шахтёра , мягко говоря такой себе источник
    Ссылка
    samird
    online
      samird, 06.10.2020 21:10
    +5
    31-летний африканец (легко может быть и 35-летний) с ЗП под 2,5 миллиона? Бурбас, придумай что-то более похожее на правду. очередной жалкий вброс от пенисят.
    Ссылка
    maxno
    online
      maxno, 06.10.2020 20:19
    +11
    если он свободный агент он и завтра приедет и нечего страшного подпишут
    Ссылка
    Alexey Antonenko
    online
      Alexey Antonenko, 06.10.2020 21:11
    +6
    Алексей Романенко, 06.10.2020 20:59
    Что за хрень? Отказаться от такого крутого игрока ради бревна из чемпионата Польши?? Суркис идиот. Асамао ещё год назад в 13 млн. евро оценивался, а тут он мог свободным агентом перейти в Динамо.
    И платить ему зп как половине команды?
    Но я сомневаюсь, что данная новость не вброс желтухи на пропеллер.
    Ссылка
    samird
    online
      samird, 06.10.2020 21:10
    +5
    31-летний африканец (легко может быть и 35-летний) с ЗП под 2,5 миллиона? Бурбас, придумай что-то более похожее на правду. очередной жалкий вброс от пенисят.
    Ссылка
    Maks23
      Maks23, 06.10.2020 20:23
    +4
    Бурбас..это бабка на двое гадала..
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 06.10.2020 21:28
    +3
    erty, 06.10.2020 21:16
    есть такое подозрение,что Луческу делиться с бурбасом о своих планах по трансферам и скоро без совета с ним состав на матчи назначать не будет,а это супер инфа-Ганец будто даже имел билет на сегодняшний утренний рейс в Киев на медосмотр-
    билет ему сам Бурбас купил ,из недоплаченных денег,которые он стыбрил у своей своры,которая здесь "прыгает"!
    Так бурбас им спиртом платит , оптимизация расходов в связи и карантином , всякие Тисофеючки живых денег с февраля не видели
    Ссылка
    zzg77
    online
      zzg77, 06.10.2020 21:20
    +3
    Бурбас сидит рядом с Суркисом и Луческу и всё-всё знает!!!
    Ссылка
    Alexey Antonenko
    online
      Alexey Antonenko, 06.10.2020 21:09
    +3
    Месси тоже мог уйти свободным агентом из Барсы, вот только у него зп была бы больше, чем годовой бюджет Динамо.
    Ссылка
    erty
    online
      erty, 06.10.2020 20:44
    +3
    верить Бурбасу,верить Геббельсу
    31 год игроку,лавочник в прошлом сезоне ,Серия А 2019/2020,провел за Интер 8 игр,в этом сезоне на поле не выходил,короче кот в мешке.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 06.10.2020 21:21
    +2
    AK_228, 06.10.2020 21:12
    Ясно... короче как всегда суркису виднее кто нужен клубу
    Нет, я выразил свое мнение, Асамоа это бред
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 06.10.2020 21:10
    +2
    Алексей Романенко, 06.10.2020 20:59
    Что за хрень? Отказаться от такого крутого игрока ради бревна из чемпионата Польши?? Суркис идиот. Асамао ещё год назад в 13 млн. евро оценивался, а тут он мог свободным агентом перейти в Динамо.
    Пока сам румын это не подтвердил , это всего лишь инсайд от работника шахтёра , мягко говоря такой себе источник
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 06.10.2020 20:43
    +2
    AK_228, 06.10.2020 20:29
    Луч привыкай, это не ахметов, который покупал всех на кого ты пальцем показывал
    за 6 лет 5 мячей, как думаешь это серьезно?
    Ссылка
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 06.10.2020 20:24
    +2
    Diamond66689, 06.10.2020 20:21
    Как и Пато!
    Однажды Пато заработал себе имя, но он уже растратил все он уже не кому не нужен. Имя перестало работать
    Ссылка
    Diamond66689
      Diamond66689, 06.10.2020 20:21
    +2
    maxno, 06.10.2020 20:19
    если он свободный агент он и завтра приедет и нечего страшного подпишут
    Как и Пато!
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 06.10.2020 21:44
    +1
    Forever_young_12, 06.10.2020 21:39
    Какие-то слабые потуги делает Дрысняво куев для усиления собственного курятника
    Кабздец будет этим питушарам в лиге Шампиньонов. Волки из Мессилоны и Рональдуса порвут их в хлам. А Ференц Ребрухи ещё и обоссыт
    Обоссут тебя бомжи за макеевискм вокзалом , когда ты скажешь что являешься валютной проститукой
    Ссылка
    maxno
    online
      maxno, 06.10.2020 21:39
    +1
    AK_228, 06.10.2020 20:48
    Епт, он в динамо раскрылся бы по-любому его же лично мореход хотел... если верить бурбасу конечно
    а барабасу можно верить он же главный балобол на гебельс тв фейк это его стихия
    Ссылка
    savant
    online
      savant, 06.10.2020 21:11
    +1
    Алексей Романенко, 06.10.2020 20:59
    Что за хрень? Отказаться от такого крутого игрока ради бревна из чемпионата Польши?? Суркис идиот. Асамао ещё год назад в 13 млн. евро оценивался, а тут он мог свободным агентом перейти в Динамо.
    Костевич на много дешевле и больше подходит как дублёр, думаю Миколенко долго в центре играть не будет и в скором времени перейдёт на свою родную позицию, поэтому нет наверно смысла платить большие деньги за игрока который будет дублёром Миколенко...
    Ссылка
    Diamond66689
      Diamond66689, 06.10.2020 20:53
    +1
    Скорей всего проблема Асамоа в стоимости,он по трансфермаркету упал с 14-до 4 лямов,но аппетиты по зарплате думаю остались на высоком уровне как 20 Алиюнов например.
    Ссылка
    Interstellar Петрович
    online
      Interstellar Петрович, 06.10.2020 20:36
    +1
    Асамоа не дотягивает до уровня "великого клуба".
    Ссылка
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 06.10.2020 20:33
    +1
    Diamond66689, 06.10.2020 20:26
    А у Динамо сейчас и нет имени ведь Джордан Лукаку переходит не в Динамо а в Антверпен,поэтому с точки зрения имиджа и раскрутки Пато норм.
    Пато это как условный Доктор Албан и вся дискотека 80 в музыке. На родине они уже никому не нужны а у нас их ценят за ностальгию. Так и Пато его именем внимания не привернуть да и имидж не поднимешь. Его даже Китайцы списали Это отработанный материал, который когда то был перспективным.
    Ссылка
    KOLOS2-0DINAMO
      KOLOS2-0DINAMO, 06.10.2020 21:47
    0
    maxno, 06.10.2020 21:39
    а барабасу можно верить он же главный балобол на гебельс тв фейк это его стихия
    А ты динамо по гебельс ТВ в лиги чемпионов будешь смотреть или на русском матч ТВ??или будешь как бомж искать сылки
    Ссылка
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