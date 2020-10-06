Источник: Луческу просил подписать Асамоа из Интера, Суркис отказался

Киевское «Динамо» упустило шанс подписать ганского полузащитника Квадво Асамоа, который два последних сезона выступал за миланский «Интер».
Футбольный журналист Игорь Бурбас рассказал: «Одним из вариантов усилить левый фланг обороны у Луческу был Квадво Асамоа. Вчера он разорвал контракт с «Интером», поэтому стал свободным агентом. Ганец будто даже имел билет на сегодняшний утренний рейс в Киев на медосмотр. Но не получил зеленый свет от руководства «Динамо».
Также «Динамо» договорилось с «Лехом», чтобы досрочно уже сейчас забрать Костевича и хочет до конца дня закрыть по нему вопросы. Хотя Луческу не очень в восторге от ситуации, когда боссы клуба отказались брать Асамоа, который играл за «Юве» и «Интер», ради защитника уровня чемпионата Польши».
Квадво Асамоа с 2012 по 2018 годы играл за «Ювентус» (156 матчей, 5 голов), а в последних двух сезонах защищал цвета «Интера» (53 матча без забитых голов).
Источник — Twitter
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Кабздец будет этим питушарам в лиге Шампиньонов. Волки из Мессилоны и Рональдуса порвут их в хлам. А Ференц Ребрухи ещё и обоссыт
Кабздец будет этим питушарам в лиге Шампиньонов. Волки из Мессилоны и Рональдуса порвут их в хлам. А Ференц Ребрухи ещё и обоссыт
Кабздец будет этим питушарам в лиге Шампиньонов. Волки из Мессилоны и Рональдуса порвут их в хлам. А Ференц Ребрухи ещё и обоссыт
билет ему сам Бурбас купил ,из недоплаченных денег,которые он стыбрил у своей своры,которая здесь "прыгает"!
билет ему сам Бурбас купил ,из недоплаченных денег,которые он стыбрил у своей своры,которая здесь "прыгает"!
Но я сомневаюсь, что данная новость не вброс желтухи на пропеллер.
Но я сомневаюсь, что данная новость не вброс желтухи на пропеллер.
билет ему сам Бурбас купил ,из недоплаченных денег,которые он стыбрил у своей своры,которая здесь "прыгает"!
31 год игроку,лавочник в прошлом сезоне ,Серия А 2019/2020,провел за Интер 8 игр,в этом сезоне на поле не выходил,короче кот в мешке.
Кабздец будет этим питушарам в лиге Шампиньонов. Волки из Мессилоны и Рональдуса порвут их в хлам. А Ференц Ребрухи ещё и обоссыт
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.