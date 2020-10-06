Источник: Луческу просил подписать Асамоа из Интера, Суркис отказался

Киевское «Динамо» упустило шанс подписать ганского полузащитника Квадво Асамоа, который два последних сезона выступал за миланский «Интер».

Футбольный журналист Игорь Бурбас рассказал: «Одним из вариантов усилить левый фланг обороны у Луческу был Квадво Асамоа. Вчера он разорвал контракт с «Интером», поэтому стал свободным агентом. Ганец будто даже имел билет на сегодняшний утренний рейс в Киев на медосмотр. Но не получил зеленый свет от руководства «Динамо».

Также «Динамо» договорилось с «Лехом», чтобы досрочно уже сейчас забрать Костевича и хочет до конца дня закрыть по нему вопросы. Хотя Луческу не очень в восторге от ситуации, когда боссы клуба отказались брать Асамоа, который играл за «Юве» и «Интер», ради защитника уровня чемпионата Польши».

Квадво Асамоа с 2012 по 2018 годы играл за «Ювентус» (156 матчей, 5 голов), а в последних двух сезонах защищал цвета «Интера» (53 матча без забитых голов).