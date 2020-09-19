Отставка Михайленко, жеребьевка для Колоса и Десны, победа Свитолиной

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 18 сентября.
1A. ОФИЦИАЛЬНО. Михайленко подал в отставку с поста главного тренера Днепра-1
Наставник сделал ожидаемое заявление на послематчевой пресс-конференции
1B. Фатальная осечка Михайленко? Мариуполь взял реванш на поле Днепра-1
Днепряне за три стартовых поединка набрали лишь одно очко
2A. Десна и Колос узнали своих соперников. Результаты жеребьевки Q4 Лиги Европы
В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка раунда плей-офф Лиги Европы
2B. Александрия против Ингульца. Стали известны пары 1/16 финала Кубка Украины
Базовая дата матчей – 30 сентября
3A. Таблица коэффициентов УЕФА. Сенсационный Колос помог сесть Турции на хвост
Sport.ua изучает обновленные рейтинги после матчей 2-го раунда отбора ЛЕ
3B. Клубный рейтинг УЕФА. Шахтер – в топ-15, Динамо – на 31-м месте
Донецкая команда будет сеянной со 2-й корзины в групповом раунде ЛЧ
4A. Рим. Свитолина одолела еще одну россиянку на пути в четвертьфинал
Украинка выиграла непростой поединок у экс-второй ракетки мира
4B. Ястремская покидает турнир в Риме, во второй раз уступив Халеп
Украинка не сумела обыграть первую сеяную в одиночном разряде
5A. И снова восемь! Бавария поиздевалась над Шальке, как с Барселоной
С разгрома стартовал чемпионат Германии в Бундеслиге
5B. ВИДЕО. Феноменальный Роберт. Как Левандовски отдал голевой пас рабоной
В стартовом матче 1-го тура Бундеслиги «Бавария» забила 8 голов «Шальке»
5С. Девятое чемпионство подряд и рубка за топ-4. Каким будет сезон Бундеслиги
Sport.ua представляет превью Бундеслиги-2020/21, которая стартует сегодня вечером
6A. Шахтер предложит Тайсону 2-летний контракт на улучшенных условиях
«Горняки» любой ценой постараются удержать бразильца в команде
6B. Тайсон уведомил Шахтер о намерении уйти после окончания контракта
Вероятно, бразилец проводит свой последний сезон в Украине
7A. Усиление в защите. Костевич покидает Лех и перейдет в Динамо досрочно
Стороны договорились о досрочном расторжении контракта футболиста
7B. Филиппов успешно прошел медосмотр в Сент-Трюйдене
Официальный переход в бельгийский клуб является делом самого ближайшего будущего
8A. ОФИЦИАЛЬНО. Команду Реброва усилил футболист, игравший за питерский Зенит
Словацкий вингер Роберт Мак подписал контракт с венгерским «Ференцварошем»
8B. ОФИЦИАЛЬНО. Не вынесли позора от Колоса. Греческий Арис уволил тренера
Немецкий специалист Михаэль Эннинг уже не работает в греческом клубе
8C. Стало известно, какой телеканал покажет первый матч Динамо против Гента
И это не «2+2»
9. РЕДКАЧ: «Вася – маленький и старый, без мотивации. Лопес его нокаутирует»
Украинский боксер дал свой прогноз на чемпионский бой Ломаченко и Лопеса
10A. Новое зло в биатлоне. Фтор может стать хуже допинга, если обойти запрет
Главный зимний вид спорта выйдет из карантина с кардинальными изменениями
10B. Яннис out? Что ждет Милуоки в следующем сезоне
Тот случай, когда правильные действия ведут в тупик
Источник — Sport.ua
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