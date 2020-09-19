Отставка Михайленко, жеребьевка для Колоса и Десны, победа Свитолиной

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 18 сентября.

1A. ОФИЦИАЛЬНО. Михайленко подал в отставку с поста главного тренера Днепра-1

Наставник сделал ожидаемое заявление на послематчевой пресс-конференции

1B. Фатальная осечка Михайленко? Мариуполь взял реванш на поле Днепра-1

Днепряне за три стартовых поединка набрали лишь одно очко

2A. Десна и Колос узнали своих соперников. Результаты жеребьевки Q4 Лиги Европы

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка раунда плей-офф Лиги Европы

2B. Александрия против Ингульца. Стали известны пары 1/16 финала Кубка Украины

Базовая дата матчей – 30 сентября

3A. Таблица коэффициентов УЕФА. Сенсационный Колос помог сесть Турции на хвост

Sport.ua изучает обновленные рейтинги после матчей 2-го раунда отбора ЛЕ

3B. Клубный рейтинг УЕФА. Шахтер – в топ-15, Динамо – на 31-м месте

Донецкая команда будет сеянной со 2-й корзины в групповом раунде ЛЧ

4A. Рим. Свитолина одолела еще одну россиянку на пути в четвертьфинал

Украинка выиграла непростой поединок у экс-второй ракетки мира

4B. Ястремская покидает турнир в Риме, во второй раз уступив Халеп

Украинка не сумела обыграть первую сеяную в одиночном разряде

5A. И снова восемь! Бавария поиздевалась над Шальке, как с Барселоной

С разгрома стартовал чемпионат Германии в Бундеслиге

5B. ВИДЕО. Феноменальный Роберт. Как Левандовски отдал голевой пас рабоной

В стартовом матче 1-го тура Бундеслиги «Бавария» забила 8 голов «Шальке»

5С. Девятое чемпионство подряд и рубка за топ-4. Каким будет сезон Бундеслиги

Sport.ua представляет превью Бундеслиги-2020/21, которая стартует сегодня вечером

6A. Шахтер предложит Тайсону 2-летний контракт на улучшенных условиях

«Горняки» любой ценой постараются удержать бразильца в команде

6B. Тайсон уведомил Шахтер о намерении уйти после окончания контракта

Вероятно, бразилец проводит свой последний сезон в Украине

7A. Усиление в защите. Костевич покидает Лех и перейдет в Динамо досрочно

Стороны договорились о досрочном расторжении контракта футболиста

7B. Филиппов успешно прошел медосмотр в Сент-Трюйдене

Официальный переход в бельгийский клуб является делом самого ближайшего будущего

8A. ОФИЦИАЛЬНО. Команду Реброва усилил футболист, игравший за питерский Зенит

Словацкий вингер Роберт Мак подписал контракт с венгерским «Ференцварошем»

8B. ОФИЦИАЛЬНО. Не вынесли позора от Колоса. Греческий Арис уволил тренера

Немецкий специалист Михаэль Эннинг уже не работает в греческом клубе

8C. Стало известно, какой телеканал покажет первый матч Динамо против Гента

И это не «2+2»

9. РЕДКАЧ: «Вася – маленький и старый, без мотивации. Лопес его нокаутирует»

Украинский боксер дал свой прогноз на чемпионский бой Ломаченко и Лопеса

10A. Новое зло в биатлоне. Фтор может стать хуже допинга, если обойти запрет

Главный зимний вид спорта выйдет из карантина с кардинальными изменениями

10B. Яннис out? Что ждет Милуоки в следующем сезоне

Тот случай, когда правильные действия ведут в тупик