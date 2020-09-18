Девятое чемпионство подряд и рубка за топ-4. Каким будет сезон Бундеслиги

Третий топ-чемпионат Европы стартует уже сегодня! Следом за Англией и Францией новый сезон начинается и в Германии. На поле «Альянц Арены» вечером выйдут лучшая команда Европы «Бавария» и «Шальке».

Давайте разберемся, какие интриги по ходу сезона нас ожидают, и за какими командами будет наиболее интересно следить.

Детсад «Боруссии» Д не сможет обогнать «Баварию»

Спойлер: чемпионская гонка будет, но выиграть ее «Боруссия» Д не сможет. И не из-за того, что дортмундцы слабы. Нет, напротив, сейчас на «Сигнал Идуна Парк» собралась сильнейшая команда со времен Юргена Клоппа. Чего только стоит связка Санчо – Холанд, от которой в Европе не отказался бы ни один топ-клуб.

Дело в том, что нынешняя «Бавария» играет в какой-то своей лиге. Чтобы с ней конкурировать на долгой дистанции, нужно быть как минимум командой уровня «Манчестер Сити» или «Ливерпуля». И для этого нужен тренер уровня Клоппа, а не Люсьен Фавр.



Твиттер Боруссии Д. Джейдон Санчо и Эрлинг Холланд

К тому же все звезды «Боруссии» Д слишком молоды. А те же Джованни Рейна, Рейньер и Джуд Беллингем, на которых уже в этом сезоне будет делаться ставка, вообще еще дети. Очень талантливые дети, но тем не менее.

То же самое касается и «РБ Лейпциг». При всей крутости Нагельсманна, Упамекано и компании, бороться с «Баварией» за титул им не по силам.

Единственный шанс остальных – эпидемия травм у «Баварии». Если вдруг на долгий срок вылетят Левандовски, Киммих, Сане, Гнабри или Нойер, это станет для мюнхенцев проблемой. Но в своем оптимальном состоянии «рекордмайстеры» не должны потерять очки чаще, чем пять-шесть раз за сезон.

Борьба за топ-4 обещает быть жаркой

Первое и второе место, с большой долей вероятностиЮ снова будет за «Баварией» и Дортмундом. А вот за другие две лигочемпионовские позиции ожидается невероятно серьезная борьба. Фаворитом на одно из мест, конечно, считается «РБ Лейпциг», но «быкам» предстоит привыкать к жизни без Тимо Вернера. Уверен, по ходу сезона Дани Ольмо и пришедший из Зальцбурга Хван Хи Чхан смогут заменить Тимо, но на самом старте точно будут проблемы.

Очень хорошо перед стартом сезона выглядят перспективы «Боруссии» М. «Жеребцы» усилились лишь точечно: у «Интера» арендовали правого латераля Валентино Лазаро, а у «РБ Лейпциг» атакующего полузащитника Ханнеса Вольфа. Но самое главное – Гладбах сохранил всех своих лидеров. Маркус Тюрам, Алассан Плеа, Ян Зоммер, Маттиас Гинтер и Деннис Закариа даже не думали об уходе летом. А значит, к сезону команда Марко Розе готовилась в оптимальном составе и без всяких нервов, что очень важно для такого коллектива.

Куда сложнее ситуация у «Байера». Команда лишилась Кевина Фолланда и Кая Хаверца – двух системообразующих футболистов. На место Фолланда у «Ромы» купили Патрика Шика, а вот вместо Хаверца будет наигрываться 17-летний Флориан Виртц. Тинейджер очень понравился после рестарта прошлого сезона, но вряд ли еще готов полноценно заменить Кая. Но все равно состав Леверкузена смотрится очень солидно, а фактор Петера Боса, который умеет настроить команду на матчи с большими клубами (победы над «Баварией» и «Боруссией» Д в прошлом сезоне) должен сказаться.

Помимо вышеназванных, реальными претендентами на четвертое место выглядят «Хоффенхайм», «Вольфсбург», «Айнтрахт» и «Герта».

«Хоффенхайм» – «темная лошадка» сезона. Ведь туда пришел сам Хенесс!

Одной из главных новостей лета в немецком футболе, для меня лично, стала смена главного тренера в «Хоффенхайме». Команда Альфреда Схройдера была откровенно сырой и скучной. Попадание «крестьян» в Лигу Европы по итогам сезона было лишь следствием регулярных осечек конкурентов, а не какого-то невероятного прорыва самой команды.

Теперь же «Хоффе» принял безумно интересный тренер – Себастьян Хенесс. Отвечаю на вопрос сразу же: да, родственник. Себастьян – племянник легендарного руководителя «Баварии» Ули Хенесса. Отец Себастьяна – бывший форвард «Баварии» Дитер Хенесс.



Твиттер Баварии. Себастьян Хенесс

В минувшем сезоне Себастьян Хенесс возглавлял вторую команду «Баварии», с которой впервые в истории клуба сумел занять первое место в третьей лиге Германии! Во Второй Бундеслиге, согласно регламенту, дублирующие составы играть не могут, но все равно достижение очень серьезное.

В «Баварии II» Хенесс был вынужден ставить футбол по той же схеме, что и главная команда – 4-2-3-1. Однако в «Хоффенхайме» он планирует использовать все те же 3-5-2, что и были при Нагельсманне. Как минимум этой расстановкой он играл в Кубке Германии против «Кемнитцера» (2:2, по пен – 5:4).

Немецкая пресса нередко сравнивает Себастьяна с Нагельсманном, а значит смотреть за этой командой точно будет интересно.

Что там у середняков?

Очень серьезные потери понес «Фрайбург». Команда Кристиана Штрайха лишилась сразу двух футболистов сборной Германии: форвард Лука Вальдшмидт перебрался в «Бенфику», а центрбек Робин Кох поехал покорять АПЛ с «Лидсом». На замену Вальдшмидту перешел Эмир Демирович из «Алавеса», а вместо Коха пока никого не купили. Зато «Фрайбург» оформил свой рекордный трансфер, купив у «Анже» центрхава Баптиста Сантамарию за 10 миллионов евро.

Но веселее всех лето провел берлинский «Унион». Клуб, который громче всех говорил о финансовых проблемах из-за пандемии, подписал девять новых футболистов. Большинство из них, конечно, свободными агентами, но зарплатная ведомость клуба все равно солидно увеличилась. Самый известный из новичков – бывший форвард сборной Германии Макс Крузе, который прошлый сезон результативно провел в Турции (7+7). Но при этом команда лишилась своего лучшего бомбардира Себастьяна Андерссона. Шведский форвард перебрался в «Кельн».

Также интересно лето провела «Герта». Клуб, у которого прошедшей зимой неожиданно появились большие деньги, купил у «Фрайбурга» очень толкового вратаря Александра Шволова, а из «Кельна» перешел центрфорвард Джон Кордоба. Но главное усиление – центральный полузащитник Люка Тузар, перешедший из «Лиона».

С таким подбором футболистов у «Герты» есть все шансы побороться как минимум за попадание в еврокубки.

А что с новичками?

С 2009 года не играла в Бундеслиге «Арминия», но по итогам прошлого сезона выиграла Вторую Бундеслигу и повысилась в классе. Во втором по силе дивизионе команда из Билифельда запомнилась максимально атакующим футболом – 65 голов, а также удивительным умением спасать матчи – 14 ничьих и лишь 2 поражения.

Летом «Арминия» никого не покупала: только арендовала и брала свободных агентов. Из всех трансферов можно выделить лишь аренду у «ПСВ» вингера сборной Японии Рицу Доана. В остальном у новичков Бундеслиги крайне слабый состав. Лидером и лучшим бомбардиром является Фабиан Клос, который в прошлом сезоне наколотил 21 гол и отдал 10 ассистов. Но есть одна проблема – к 32 годами он не провел ни одного сезона в Бундеслиге. То же самое касается и 60-летнего главного тренера команды Уве Нойхауза.

А вот «Штутгарт» смотрится куда солиднее. Руководит игрой команды бывший помощник Нагельсманна в «Хоффе» Пеллегрино Матараццо, с которым «швабы» выдали хорошую вторую половину прошлого сезона и обошли «Гамбург» с «Хайденхаймом» в борьбе за прямое повышение в классе.

Также «Штутгарту» удалось не только сохранить всех лидеров, но и неплохо усилить состав экс-капитаном «Ганновера» Вальдемаром Антоном, центрхавом сборной Японии Ватару Эндо и арендованным у «Арсенала» греческим центрбеком Константиносом Мавропаносом.

Кто будет претендовать на вылет?

По умолчанию, в борьбе за выживание будут оба новичка, и нет никакой веры в то, что «Арминия» сможет остаться в Бундеслиги. Клуб из Билифельда очень сильно напоминает прошлогодний «Падерборн», который играл ярко против любого соперника, но ему категорически не хватало класса. То же самое и с «Арминией». Ей банально не хватит ресурсов.

А вот «Штутгарт», думаю, вряд ли вылетит. У «швабов» достаточно опытных и толковых молодых футболистов, чтобы сохранить прописку в элите.

Одним из главных кандидатов на вылет, как ни парадоксально, сейчас выглядит «Шальке». В прошлом сезоне гельзенкирхенцы выдали под конец серию из 14 матчей без побед, а летом потеряли своего ключевого центрхава Уэстона Маккини, который перебрался в «Ювентус» на правах аренды. Ну а основной вратарь Александр Нюбель по старой гельзенкирхенской традиции перешел в «Баварию» бесплатно.

Но главная беда «Шальке» в финансовых проблемах клуба, которые не позволяют хотя бы как-то усиливаться. К примеру, из «Герты» свободным агентом перешел ветеранище Ведад Ибишевич, который признался, что получать зарплату не будет, а единственные выплаты может получить лишь в виде бонусов за определенные успехи. Помимо него, «кобальтовые» усилились только форвардом «Айнтрахта» Гонсалу Пасиенсией. Конечно, речь и тут идет лишь об аренде.

Все настолько плохо, что основным вратарем, по словами главного тренера Дэвида Вагнера, будет вернувшийся из аренд в «Норвиче» и норвежском «Бранне» Ральф Ферманн. Вот только покидал он «Шальке» с очевидным лишним весом, а в прошлом сезоне сыграл аж 3 матча.

Вот уже третий сезон подряд я прогнозирую вылет «Майнца». Из года в год у «карнавальщиков» не меняется ровным счетом ничего, а общий уровень команды и главного тренера ниже, чем у конкурентов. Думаю, в этом сезоне «Майнцу» не отвертеться от вылета или зоны переходных матчей.

Что касается «Вердера», который чудом спасся по итогам прошлого сезона, то есть все предпосылки к тому, что команда будет бороться за выживание и в новой кампании. Но пока все выглядит так, словно в Бремене провели работу над ошибками и смогли вывести команду на неплохой уровень к старту сезона.

Очевидно, будет вести борьбу за выживание и «Унион». Об этом свидетельствует и абсолютно дикая трансферная кампания, и синдром второго сезона, который никто не отменял.

Кто из проспектов может выстрелить?

84 матча, 128 голов и 26 ассистов! Вот такой сумасшедшей статистикой на молодежном уровне обладает 15-летний гуманоид дортмундской «Боруссии» Юссуфа Мукоко. Он уже провел тренировочные сборы с первой командой, а 20 ноября, когда ему исполнится 16 лет, получит право выходить на поле в матчах Бундеслиги. В «Боруссии» уже открыто говорят, что по ходу сезона Мукоко будет подменять Холанда. И надежды на этого парня возлагаются огромные.



Твиттер Боруссии Д. Юссуфа Мукоко

В «Баварии» можно выделить подписание воспитанника «ПСЖ» Танги Куасси. 18-летний защитник перешел на правах свободного агента, и выглядит отличным усилением для мюнхенцев: высокий, с хорошим умением играть головой и отличным первым пасом. У Танги есть все, чтобы неплохо выходить вместо Зюле или Боатенга.

Про Джуда Беллингема и Джованни Рейну сказано уже слишком много. Привыкайте, что теперь это игроки основной обоймы «Боруссии» Д.

Также стоит обратить внимание на центрального полузащитника «РБ Лейпциг» Лазара Самарджича. Летом «быки» выкупили 18-летнего таланта у «Герты», и он уже работает с командой Юлиана Нагельсманна. Самарджич является лидером юниорской сборной Германии, а в 2019 был признан лучшим футболистом страны в категории U-17. Довольно толковый проспект с хорошим умением вести игру в центре поля. К тому он оказался в клубе, где просто прекрасно работают с талантливой молодежью.

Бонус от минздрава

Матчи Бундеслиги будут проходить со зрителями! Не все, но большинство! Как минимум, так будет на старте сезона, а дальше все зависит от уровня распространения заразы, поработившей этот мир.

Минздрав Германии разрешил клубам допускать на стадион 20% фанатов от его вместимости. Но, к примеру, сегодняшний стартовый матч сезона пройдет при пустых трибунах, поскольку уровень заражения в Мюнхене превысил планку в 30 случаев на 100 тысяч населения. Все остальные пока планируют играть с болельщиками.

Правда, большинство ультрас все равно отказываются приходить на стадион до тех пор, пока не снимут все ограничения. Ну это уже их проблемы.