Девятое чемпионство подряд и рубка за топ-4. Каким будет сезон Бундеслиги

Третий топ-чемпионат Европы стартует уже сегодня! Следом за Англией и Францией новый сезон начинается и в Германии. На поле «Альянц Арены» вечером выйдут лучшая команда Европы «Бавария» и «Шальке».
Давайте разберемся, какие интриги по ходу сезона нас ожидают, и за какими командами будет наиболее интересно следить.
Детсад «Боруссии» Д не сможет обогнать «Баварию»
Спойлер: чемпионская гонка будет, но выиграть ее «Боруссия» Д не сможет. И не из-за того, что дортмундцы слабы. Нет, напротив, сейчас на «Сигнал Идуна Парк» собралась сильнейшая команда со времен Юргена Клоппа. Чего только стоит связка Санчо – Холанд, от которой в Европе не отказался бы ни один топ-клуб.
Дело в том, что нынешняя «Бавария» играет в какой-то своей лиге. Чтобы с ней конкурировать на долгой дистанции, нужно быть как минимум командой уровня «Манчестер Сити» или «Ливерпуля». И для этого нужен тренер уровня Клоппа, а не Люсьен Фавр.
Твиттер Боруссии Д. Джейдон Санчо и Эрлинг Холланд
К тому же все звезды «Боруссии» Д слишком молоды. А те же Джованни Рейна, Рейньер и Джуд Беллингем, на которых уже в этом сезоне будет делаться ставка, вообще еще дети. Очень талантливые дети, но тем не менее.
То же самое касается и «РБ Лейпциг». При всей крутости Нагельсманна, Упамекано и компании, бороться с «Баварией» за титул им не по силам.
Единственный шанс остальных – эпидемия травм у «Баварии». Если вдруг на долгий срок вылетят Левандовски, Киммих, Сане, Гнабри или Нойер, это станет для мюнхенцев проблемой. Но в своем оптимальном состоянии «рекордмайстеры» не должны потерять очки чаще, чем пять-шесть раз за сезон.
Борьба за топ-4 обещает быть жаркой
Первое и второе место, с большой долей вероятностиЮ снова будет за «Баварией» и Дортмундом. А вот за другие две лигочемпионовские позиции ожидается невероятно серьезная борьба. Фаворитом на одно из мест, конечно, считается «РБ Лейпциг», но «быкам» предстоит привыкать к жизни без Тимо Вернера. Уверен, по ходу сезона Дани Ольмо и пришедший из Зальцбурга Хван Хи Чхан смогут заменить Тимо, но на самом старте точно будут проблемы.
Очень хорошо перед стартом сезона выглядят перспективы «Боруссии» М. «Жеребцы» усилились лишь точечно: у «Интера» арендовали правого латераля Валентино Лазаро, а у «РБ Лейпциг» атакующего полузащитника Ханнеса Вольфа. Но самое главное – Гладбах сохранил всех своих лидеров. Маркус Тюрам, Алассан Плеа, Ян Зоммер, Маттиас Гинтер и Деннис Закариа даже не думали об уходе летом. А значит, к сезону команда Марко Розе готовилась в оптимальном составе и без всяких нервов, что очень важно для такого коллектива.
Куда сложнее ситуация у «Байера». Команда лишилась Кевина Фолланда и Кая Хаверца – двух системообразующих футболистов. На место Фолланда у «Ромы» купили Патрика Шика, а вот вместо Хаверца будет наигрываться 17-летний Флориан Виртц. Тинейджер очень понравился после рестарта прошлого сезона, но вряд ли еще готов полноценно заменить Кая. Но все равно состав Леверкузена смотрится очень солидно, а фактор Петера Боса, который умеет настроить команду на матчи с большими клубами (победы над «Баварией» и «Боруссией» Д в прошлом сезоне) должен сказаться.
Помимо вышеназванных, реальными претендентами на четвертое место выглядят «Хоффенхайм», «Вольфсбург», «Айнтрахт» и «Герта».
«Хоффенхайм» – «темная лошадка» сезона. Ведь туда пришел сам Хенесс!
Одной из главных новостей лета в немецком футболе, для меня лично, стала смена главного тренера в «Хоффенхайме». Команда Альфреда Схройдера была откровенно сырой и скучной. Попадание «крестьян» в Лигу Европы по итогам сезона было лишь следствием регулярных осечек конкурентов, а не какого-то невероятного прорыва самой команды.
Теперь же «Хоффе» принял безумно интересный тренер – Себастьян Хенесс. Отвечаю на вопрос сразу же: да, родственник. Себастьян – племянник легендарного руководителя «Баварии» Ули Хенесса. Отец Себастьяна – бывший форвард «Баварии» Дитер Хенесс.
Твиттер Баварии. Себастьян Хенесс
В минувшем сезоне Себастьян Хенесс возглавлял вторую команду «Баварии», с которой впервые в истории клуба сумел занять первое место в третьей лиге Германии! Во Второй Бундеслиге, согласно регламенту, дублирующие составы играть не могут, но все равно достижение очень серьезное.
В «Баварии II» Хенесс был вынужден ставить футбол по той же схеме, что и главная команда – 4-2-3-1. Однако в «Хоффенхайме» он планирует использовать все те же 3-5-2, что и были при Нагельсманне. Как минимум этой расстановкой он играл в Кубке Германии против «Кемнитцера» (2:2, по пен – 5:4).
Немецкая пресса нередко сравнивает Себастьяна с Нагельсманном, а значит смотреть за этой командой точно будет интересно.
Что там у середняков?
Очень серьезные потери понес «Фрайбург». Команда Кристиана Штрайха лишилась сразу двух футболистов сборной Германии: форвард Лука Вальдшмидт перебрался в «Бенфику», а центрбек Робин Кох поехал покорять АПЛ с «Лидсом». На замену Вальдшмидту перешел Эмир Демирович из «Алавеса», а вместо Коха пока никого не купили. Зато «Фрайбург» оформил свой рекордный трансфер, купив у «Анже» центрхава Баптиста Сантамарию за 10 миллионов евро.
Но веселее всех лето провел берлинский «Унион». Клуб, который громче всех говорил о финансовых проблемах из-за пандемии, подписал девять новых футболистов. Большинство из них, конечно, свободными агентами, но зарплатная ведомость клуба все равно солидно увеличилась. Самый известный из новичков – бывший форвард сборной Германии Макс Крузе, который прошлый сезон результативно провел в Турции (7+7). Но при этом команда лишилась своего лучшего бомбардира Себастьяна Андерссона. Шведский форвард перебрался в «Кельн».
Также интересно лето провела «Герта». Клуб, у которого прошедшей зимой неожиданно появились большие деньги, купил у «Фрайбурга» очень толкового вратаря Александра Шволова, а из «Кельна» перешел центрфорвард Джон Кордоба. Но главное усиление – центральный полузащитник Люка Тузар, перешедший из «Лиона».
С таким подбором футболистов у «Герты» есть все шансы побороться как минимум за попадание в еврокубки.
А что с новичками?
С 2009 года не играла в Бундеслиге «Арминия», но по итогам прошлого сезона выиграла Вторую Бундеслигу и повысилась в классе. Во втором по силе дивизионе команда из Билифельда запомнилась максимально атакующим футболом – 65 голов, а также удивительным умением спасать матчи – 14 ничьих и лишь 2 поражения.
Летом «Арминия» никого не покупала: только арендовала и брала свободных агентов. Из всех трансферов можно выделить лишь аренду у «ПСВ» вингера сборной Японии Рицу Доана. В остальном у новичков Бундеслиги крайне слабый состав. Лидером и лучшим бомбардиром является Фабиан Клос, который в прошлом сезоне наколотил 21 гол и отдал 10 ассистов. Но есть одна проблема – к 32 годами он не провел ни одного сезона в Бундеслиге. То же самое касается и 60-летнего главного тренера команды Уве Нойхауза.
А вот «Штутгарт» смотрится куда солиднее. Руководит игрой команды бывший помощник Нагельсманна в «Хоффе» Пеллегрино Матараццо, с которым «швабы» выдали хорошую вторую половину прошлого сезона и обошли «Гамбург» с «Хайденхаймом» в борьбе за прямое повышение в классе.
Также «Штутгарту» удалось не только сохранить всех лидеров, но и неплохо усилить состав экс-капитаном «Ганновера» Вальдемаром Антоном, центрхавом сборной Японии Ватару Эндо и арендованным у «Арсенала» греческим центрбеком Константиносом Мавропаносом.
Кто будет претендовать на вылет?
По умолчанию, в борьбе за выживание будут оба новичка, и нет никакой веры в то, что «Арминия» сможет остаться в Бундеслиги. Клуб из Билифельда очень сильно напоминает прошлогодний «Падерборн», который играл ярко против любого соперника, но ему категорически не хватало класса. То же самое и с «Арминией». Ей банально не хватит ресурсов.
А вот «Штутгарт», думаю, вряд ли вылетит. У «швабов» достаточно опытных и толковых молодых футболистов, чтобы сохранить прописку в элите.
Одним из главных кандидатов на вылет, как ни парадоксально, сейчас выглядит «Шальке». В прошлом сезоне гельзенкирхенцы выдали под конец серию из 14 матчей без побед, а летом потеряли своего ключевого центрхава Уэстона Маккини, который перебрался в «Ювентус» на правах аренды. Ну а основной вратарь Александр Нюбель по старой гельзенкирхенской традиции перешел в «Баварию» бесплатно.
Но главная беда «Шальке» в финансовых проблемах клуба, которые не позволяют хотя бы как-то усиливаться. К примеру, из «Герты» свободным агентом перешел ветеранище Ведад Ибишевич, который признался, что получать зарплату не будет, а единственные выплаты может получить лишь в виде бонусов за определенные успехи. Помимо него, «кобальтовые» усилились только форвардом «Айнтрахта» Гонсалу Пасиенсией. Конечно, речь и тут идет лишь об аренде.
Все настолько плохо, что основным вратарем, по словами главного тренера Дэвида Вагнера, будет вернувшийся из аренд в «Норвиче» и норвежском «Бранне» Ральф Ферманн. Вот только покидал он «Шальке» с очевидным лишним весом, а в прошлом сезоне сыграл аж 3 матча.
Вот уже третий сезон подряд я прогнозирую вылет «Майнца». Из года в год у «карнавальщиков» не меняется ровным счетом ничего, а общий уровень команды и главного тренера ниже, чем у конкурентов. Думаю, в этом сезоне «Майнцу» не отвертеться от вылета или зоны переходных матчей.
Что касается «Вердера», который чудом спасся по итогам прошлого сезона, то есть все предпосылки к тому, что команда будет бороться за выживание и в новой кампании. Но пока все выглядит так, словно в Бремене провели работу над ошибками и смогли вывести команду на неплохой уровень к старту сезона.
Очевидно, будет вести борьбу за выживание и «Унион». Об этом свидетельствует и абсолютно дикая трансферная кампания, и синдром второго сезона, который никто не отменял.
Кто из проспектов может выстрелить?
84 матча, 128 голов и 26 ассистов! Вот такой сумасшедшей статистикой на молодежном уровне обладает 15-летний гуманоид дортмундской «Боруссии» Юссуфа Мукоко. Он уже провел тренировочные сборы с первой командой, а 20 ноября, когда ему исполнится 16 лет, получит право выходить на поле в матчах Бундеслиги. В «Боруссии» уже открыто говорят, что по ходу сезона Мукоко будет подменять Холанда. И надежды на этого парня возлагаются огромные.
Твиттер Боруссии Д. Юссуфа Мукоко
В «Баварии» можно выделить подписание воспитанника «ПСЖ» Танги Куасси. 18-летний защитник перешел на правах свободного агента, и выглядит отличным усилением для мюнхенцев: высокий, с хорошим умением играть головой и отличным первым пасом. У Танги есть все, чтобы неплохо выходить вместо Зюле или Боатенга.
Про Джуда Беллингема и Джованни Рейну сказано уже слишком много. Привыкайте, что теперь это игроки основной обоймы «Боруссии» Д.
Также стоит обратить внимание на центрального полузащитника «РБ Лейпциг» Лазара Самарджича. Летом «быки» выкупили 18-летнего таланта у «Герты», и он уже работает с командой Юлиана Нагельсманна. Самарджич является лидером юниорской сборной Германии, а в 2019 был признан лучшим футболистом страны в категории U-17. Довольно толковый проспект с хорошим умением вести игру в центре поля. К тому он оказался в клубе, где просто прекрасно работают с талантливой молодежью.
Бонус от минздрава
Матчи Бундеслиги будут проходить со зрителями! Не все, но большинство! Как минимум, так будет на старте сезона, а дальше все зависит от уровня распространения заразы, поработившей этот мир.
Минздрав Германии разрешил клубам допускать на стадион 20% фанатов от его вместимости. Но, к примеру, сегодняшний стартовый матч сезона пройдет при пустых трибунах, поскольку уровень заражения в Мюнхене превысил планку в 30 случаев на 100 тысяч населения. Все остальные пока планируют играть с болельщиками.
Правда, большинство ультрас все равно отказываются приходить на стадион до тех пор, пока не снимут все ограничения. Ну это уже их проблемы.
Илья Квиткин, Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
То ли дело АПЛ!
То ли дело АПЛ!
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.