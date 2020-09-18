1-й тур
Бавария
8:0
Шальке
18.09.2020, FT

И снова восемь! Бавария поиздевалась над Шальке как с Барселоной

С разгрома стартовал чемпионат Германии в Бундеслиге

  • 18.09.2020 23:23
  • 1066 просмотров
  • 8 комментариев
И снова восемь! Бавария поиздевалась над Шальке как с Барселоной
© Twitter

18 сентября в чемпионате Германии прошел стартовый матч 1-го тура Бундеслиги. И сразу же поединок получился феноменальным.

«Бавария» разгромила «Шальке» (8:0), снова забив 8 мячей как в памятном четвертьфинале Лиги чемпионов против испанской «Барселоны» месяцем ранее (8:2).

У мюнхенцев хет-трик сделал Серж Гнабри. А вот Роберт Левандовски забил один гол с пенальти.

Бундеслига. 1-й тур

«Бавария» – «Шальке» – 8:0

Голы: Гнабри, 4, 47, 59, Горецка, 19, Левандовски, 31 (пенальти), Мюллер, 69, Сане, 71, Мусиала, 81.

«Бавария»: Нойер, Боатенг (Ричардс, 72), Зюле, Эрнандез, Павар, Киммих, Мюллер (Зиркзе, 82), Гнабри (Кюизанс, 72), Горецка (Толиссо, 51), Левандовски, Сане (Мусиала, 72).

«Шальке-04»: Ферманн, Очипка, Озан Кабак, Руди, Стамбули, Бенталеб, Сердар (Шепф, 30), Харит (Беккер, 79), Матондо (Раман, 65), Ут, Гонсалу Пасьенсия (Скрцибски, 79).

Предупреждения: Озан Кабак, 30. Киммих, 65. Стамбули, 82.

Судья: Цвайер (Германия).

Мюнхен. Стадион «Алльянц Арена».

Турнирная таблица

 
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(6 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    barsch.
      barsch., 19.09.2020 00:10
    0
    Хорошая игра, классная команда, прекрасное настроение, но .....
    вот интересно получается, 27 лет живу в Мюнхене. Сын, зять, друзья болеют за "Баварию". Я смотрю игры, хожу(ходил) на Арену, но вот болею за ДК. Как в 75-м батя на стадион сводил, так с тех пор и ....
    Ссылка
    Вячеслав Самойлов
    online
      Вячеслав Самойлов, 19.09.2020 00:09
    +1
    Кто там удивлялся, как Шахтер однажды умудрился вдесятером примерно за 80 минут проиграть 0-7? Спросите у Шальке, они постоянно в чемпе немецком "качаются", но все равно свое "отгребли", даже играя в полном составе.
    П.С. Просто Бавария - это такая команда, что когда у нее пойдет игра, то ЛЮБЫЕ твои действия она "переварит" в результат, не просто победный, но УНИЧТОЖИТЕЛЬНЫЙ для соперника. Вот Шахтеру тогда и не повезло с таким "моментом"...
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 19.09.2020 00:04
    0
    alefteev77, 18.09.2020 23:43
    Сыграть с этой Баварией - это бесценный опыт. Месси подтвердит.
    После игр с Баварией сразу тренера летят))))в нашем случая с нашими защитниками у наших команд нехотелось бы антирекордаа за все время в Европе!!!)))
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 18.09.2020 23:44
    +1
    У них ноги не болят забивать)))
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 18.09.2020 23:43
    +1
    Maks7777, 18.09.2020 23:42
    Да-да,,,не дай бог нашим командам с первой корзине попадет лучше сразу не ехать на игру ,а если ещё и красную кто нить получит можно 10 минимум отхвотить минимум ..
    Сыграть с этой Баварией - это бесценный опыт. Месси подтвердит.
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 18.09.2020 23:43
    0
    В начале прошлого сезона Бавария с Ником Ковачем - была блеклой командой.
    -
    Смело поменяли тренера посреди сезона и получили команду, которая крушит всех и везде.
    -
    Браво Ханс-Дитер Флик. Мега тренер.
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 18.09.2020 23:42
    0
    K_Sarioglo@i.ua, 18.09.2020 23:37
    С Баварией лучше на поле не выходить и техничку 0:3 получать))
    Да-да,,,не дай бог нашим командам с первой корзине попадет лучше сразу не ехать на игру ,а если ещё и красную кто нить получит можно 10 минимум отхвотить минимум ..
    Ссылка
    K_Sarioglo@i.ua
    online
      K_Sarioglo@i.ua, 18.09.2020 23:37
    +5
    С Баварией лучше на поле не выходить и техничку 0:3 получать))
    Ссылка
    K_Sarioglo@i.ua
    online
      K_Sarioglo@i.ua, 18.09.2020 23:37
    +5
    С Баварией лучше на поле не выходить и техничку 0:3 получать))
    Ссылка
    Вячеслав Самойлов
    online
      Вячеслав Самойлов, 19.09.2020 00:09
    +1
    Кто там удивлялся, как Шахтер однажды умудрился вдесятером примерно за 80 минут проиграть 0-7? Спросите у Шальке, они постоянно в чемпе немецком "качаются", но все равно свое "отгребли", даже играя в полном составе.
    П.С. Просто Бавария - это такая команда, что когда у нее пойдет игра, то ЛЮБЫЕ твои действия она "переварит" в результат, не просто победный, но УНИЧТОЖИТЕЛЬНЫЙ для соперника. Вот Шахтеру тогда и не повезло с таким "моментом"...
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 18.09.2020 23:44
    +1
    У них ноги не болят забивать)))
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 18.09.2020 23:43
    +1
    Maks7777, 18.09.2020 23:42
    Да-да,,,не дай бог нашим командам с первой корзине попадет лучше сразу не ехать на игру ,а если ещё и красную кто нить получит можно 10 минимум отхвотить минимум ..
    Сыграть с этой Баварией - это бесценный опыт. Месси подтвердит.
    Ссылка
    barsch.
      barsch., 19.09.2020 00:10
    0
    Хорошая игра, классная команда, прекрасное настроение, но .....
    вот интересно получается, 27 лет живу в Мюнхене. Сын, зять, друзья болеют за "Баварию". Я смотрю игры, хожу(ходил) на Арену, но вот болею за ДК. Как в 75-м батя на стадион сводил, так с тех пор и ....
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 19.09.2020 00:04
    0
    alefteev77, 18.09.2020 23:43
    Сыграть с этой Баварией - это бесценный опыт. Месси подтвердит.
    После игр с Баварией сразу тренера летят))))в нашем случая с нашими защитниками у наших команд нехотелось бы антирекордаа за все время в Европе!!!)))
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 18.09.2020 23:43
    0
    В начале прошлого сезона Бавария с Ником Ковачем - была блеклой командой.
    -
    Смело поменяли тренера посреди сезона и получили команду, которая крушит всех и везде.
    -
    Браво Ханс-Дитер Флик. Мега тренер.
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 18.09.2020 23:42
    0
    K_Sarioglo@i.ua, 18.09.2020 23:37
    С Баварией лучше на поле не выходить и техничку 0:3 получать))
    Да-да,,,не дай бог нашим командам с первой корзине попадет лучше сразу не ехать на игру ,а если ещё и красную кто нить получит можно 10 минимум отхвотить минимум ..
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности