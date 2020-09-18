И снова восемь! Бавария поиздевалась над Шальке как с Барселоной

18 сентября в чемпионате Германии прошел стартовый матч 1-го тура Бундеслиги. И сразу же поединок получился феноменальным.

«Бавария» разгромила «Шальке» (8:0), снова забив 8 мячей как в памятном четвертьфинале Лиги чемпионов против испанской «Барселоны» месяцем ранее (8:2).

У мюнхенцев хет-трик сделал Серж Гнабри. А вот Роберт Левандовски забил один гол с пенальти.

Бундеслига. 1-й тур

«Бавария» – «Шальке» – 8:0

Голы: Гнабри, 4, 47, 59, Горецка, 19, Левандовски, 31 (пенальти), Мюллер, 69, Сане, 71, Мусиала, 81.

«Бавария»: Нойер, Боатенг (Ричардс, 72), Зюле, Эрнандез, Павар, Киммих, Мюллер (Зиркзе, 82), Гнабри (Кюизанс, 72), Горецка (Толиссо, 51), Левандовски, Сане (Мусиала, 72).

«Шальке-04»: Ферманн, Очипка, Озан Кабак, Руди, Стамбули, Бенталеб, Сердар (Шепф, 30), Харит (Беккер, 79), Матондо (Раман, 65), Ут, Гонсалу Пасьенсия (Скрцибски, 79).

Предупреждения: Озан Кабак, 30. Киммих, 65. Стамбули, 82.

Судья: Цвайер (Германия).

Мюнхен. Стадион «Алльянц Арена».

Турнирная таблица