И снова восемь! Бавария поиздевалась над Шальке как с Барселоной

18 сентября в чемпионате Германии прошел стартовый матч 1-го тура Бундеслиги. И сразу же поединок получился феноменальным.
«Бавария» разгромила «Шальке» (8:0), снова забив 8 мячей как в памятном четвертьфинале Лиги чемпионов против испанской «Барселоны» месяцем ранее (8:2).
У мюнхенцев хет-трик сделал Серж Гнабри. А вот Роберт Левандовски забил один гол с пенальти.
Бундеслига. 1-й тур
«Бавария» – «Шальке» – 8:0
Голы: Гнабри, 4, 47, 59, Горецка, 19, Левандовски, 31 (пенальти), Мюллер, 69, Сане, 71, Мусиала, 81.
«Бавария»: Нойер, Боатенг (Ричардс, 72), Зюле, Эрнандез, Павар, Киммих, Мюллер (Зиркзе, 82), Гнабри (Кюизанс, 72), Горецка (Толиссо, 51), Левандовски, Сане (Мусиала, 72).
«Шальке-04»: Ферманн, Очипка, Озан Кабак, Руди, Стамбули, Бенталеб, Сердар (Шепф, 30), Харит (Беккер, 79), Матондо (Раман, 65), Ут, Гонсалу Пасьенсия (Скрцибски, 79).
Предупреждения: Озан Кабак, 30. Киммих, 65. Стамбули, 82.
Судья: Цвайер (Германия).
Мюнхен. Стадион «Алльянц Арена».
Источник — Sport.ua
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вот интересно получается, 27 лет живу в Мюнхене. Сын, зять, друзья болеют за "Баварию". Я смотрю игры, хожу(ходил) на Арену, но вот болею за ДК. Как в 75-м батя на стадион сводил, так с тех пор и ....
П.С. Просто Бавария - это такая команда, что когда у нее пойдет игра, то ЛЮБЫЕ твои действия она "переварит" в результат, не просто победный, но УНИЧТОЖИТЕЛЬНЫЙ для соперника. Вот Шахтеру тогда и не повезло с таким "моментом"...
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Смело поменяли тренера посреди сезона и получили команду, которая крушит всех и везде.
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Браво Ханс-Дитер Флик. Мега тренер.
П.С. Просто Бавария - это такая команда, что когда у нее пойдет игра, то ЛЮБЫЕ твои действия она "переварит" в результат, не просто победный, но УНИЧТОЖИТЕЛЬНЫЙ для соперника. Вот Шахтеру тогда и не повезло с таким "моментом"...
вот интересно получается, 27 лет живу в Мюнхене. Сын, зять, друзья болеют за "Баварию". Я смотрю игры, хожу(ходил) на Арену, но вот болею за ДК. Как в 75-м батя на стадион сводил, так с тех пор и ....
-
Смело поменяли тренера посреди сезона и получили команду, которая крушит всех и везде.
-
Браво Ханс-Дитер Флик. Мега тренер.
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