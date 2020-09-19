Бавария – Шальке – 8:0. Видео голов и обзор матча

В матче 1-го тура чемпионата Германии по футболу мюнхенская «Бавария» на своем поле разгромила гельзенкирхенский «Шальке» со счетом 8:0.
Лучшие моменты матча Бавария - Шальке
|82'
|ГОЛ ! Мяч забил Джамал Мусиала (Бавария).
|72'
|ГОЛ ! Мяч забил Леруа Сане (Бавария).
|70'
|ГОЛ ! Мяч забил Томас Мюллер (Бавария).
|59'
|ГОЛ ! Мяч забил Серж Гнабри (Бавария).
|47'
|ГОЛ ! Мяч забил Серж Гнабри (Бавария).
|31'
|ГОЛ ! С пенальти забил Роберт Левандовски (Бавария).
|19'
|ГОЛ ! Мяч забил Леон Горетцка (Бавария).
|4'
|ГОЛ ! Мяч забил Серж Гнабри (Бавария).
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Источник — MEGOGO
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