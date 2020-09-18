ОФИЦИАЛЬНО. Не вынесли позора от Колоса. Греческий Арис уволил тренера

Немецкий специалист Михаэль Эннинг уволен с поста наставника греческого клуба

  • 18.09.2020 01:48
  • 801 просмотр
  • 3 комментария
ОФИЦИАЛЬНО. Не вынесли позора от Колоса. Греческий Арис уволил тренера
© SDNA. Михаэль Эннинг

Немецкий специалист Михаэль Эннинг уволен с поста наставника греческого «Ариса» после поражения из «Колоса» из Ковалевки (1:2) в матче 2-го раунда квалификации Лиги Европы.

Боссы клуба Теодорос Карипидис и Ангелос Харистеас провели совещание, и его результатом стал решение о прекращении сотрудничества с Микаэлем Эннингом. Руководители «Ариса» посчитали немца виновником неудачи в Европе и плохого имиджа команды в последнее время.

Следующая тренировка будет проходить под руководством Толиса Терзиса, а руководство «Ариса» начинает поиски нового тренера. 

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Источник — SDNA

(8 голосов)

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Комментарии
    Maks7777
    online
      Maks7777, 18.09.2020 02:06
    -2
    Ариииссс да Его . Бы и минай бы вынес,,,греки сильно большего мнения о себе!!Колос загнал их будку будут знаатььь
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 18.09.2020 02:05
    +1
    dd dent, 18.09.2020 02:00
    Ой та че там прям Арис тот мнит из себя
    Когда-то Атлетико обыграли... тщеславие оно такое.
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 18.09.2020 02:00
    +1
    Ой та че там прям Арис тот мнит из себя
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 18.09.2020 02:05
    +1
    dd dent, 18.09.2020 02:00
    Ой та че там прям Арис тот мнит из себя
    Когда-то Атлетико обыграли... тщеславие оно такое.
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 18.09.2020 02:00
    +1
    Ой та че там прям Арис тот мнит из себя
    Ссылка
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