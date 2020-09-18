ОФИЦИАЛЬНО. Не вынесли позора от Колоса. Греческий Арис уволил тренера

Немецкий специалист Михаэль Эннинг уволен с поста наставника греческого «Ариса» после поражения из «Колоса» из Ковалевки (1:2) в матче 2-го раунда квалификации Лиги Европы.

Боссы клуба Теодорос Карипидис и Ангелос Харистеас провели совещание, и его результатом стал решение о прекращении сотрудничества с Микаэлем Эннингом. Руководители «Ариса» посчитали немца виновником неудачи в Европе и плохого имиджа команды в последнее время.

Следующая тренировка будет проходить под руководством Толиса Терзиса, а руководство «Ариса» начинает поиски нового тренера.