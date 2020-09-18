Усиление в защите. Костевич покидает Лех и перейдет в Динамо досрочно

Стороны договорились о досрочном расторжении контракта футболиста

  • 18.09.2020 02:35
  • 865 просмотров
  • 3 комментария
Усиление в защите. Костевич покидает Лех и перейдет в Динамо досрочно
© ФК Лех Познань. Владимир Костевич

Украинский защитник польского «Леха» Владимир Костевич досрочно покинет клуб из Познани и еще до закрытия нынешнего трансферного окна перейдет в киевское «Динамо».

Контракт Костевича с «Лехом» должен был закончиться в конце 2020 года. За полгода до его истечения 27-летний футболист заключил предварительный договор с киевским «Динамо» и собирался отправиться в Украину будущей зимой в качестве свободного агента.

Однако этот переход теперь произойдет на несколько месяцев раньше, поскольку стороны договорились о таком решении. Польский клуб в итоге еще и заработает, однако сумма сделки не сообщается.

Несколько дней назад «Лех» взял в аренду у «Леганеса» еще одного левого защитника из Украины, Василия Кравца. Это ускорило отъезд Костевича, поскольку на его позиции возникла серьезная конкуренция. Ранее польский клуб отстранил украинца от тренировок, когда тот подписал предварительное соглашение с киевским клубом.

Костевич переехал в Познань зимой 2017 года из львовских «Карпат». Футболист изначально получал хорошие отзывы, но в последние месяцы его выступления были намного ниже ожиданий. По этой причине «Лех» не пытался удерживать игрока подольше. Суммарно за 4 сезона Костевич сыграл за «Лех» 119 матчей, забил 2 гола и отдал 13 голевых передач.

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(6 голосов)

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Комментарии
    Andriy Bilozir
    online
      Andriy Bilozir, 18.09.2020 03:48
    0
    Лушче об они Кравца взяли, он посильнее левый защитник.
    Ссылка
    pricolist
    online
      pricolist, 18.09.2020 02:53
    0
    Отличная Динамо для Динамо, учитывая обилие травм в киевской команде. Да и самому игроку хорошо, так бы долго без игровой практики был
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 18.09.2020 02:44
    +1
    Шикардос!
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 18.09.2020 02:44
    +1
    Шикардос!
    Ссылка
    Andriy Bilozir
    online
      Andriy Bilozir, 18.09.2020 03:48
    0
    Лушче об они Кравца взяли, он посильнее левый защитник.
    Ссылка
    pricolist
    online
      pricolist, 18.09.2020 02:53
    0
    Отличная Динамо для Динамо, учитывая обилие травм в киевской команде. Да и самому игроку хорошо, так бы долго без игровой практики был
    Ссылка
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