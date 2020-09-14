Лех объявил об аренде Василия Кравца

Защитник «Леганеса» Василий Кравец стал игроком «Леха». Польский клуб арендовал игрока на год, прописав в контракте приоритетное право выкупа.

В минувшем сезоне Кравец выступал за «Луго» на правах аренды. В 16 матчах Сегунды украинец сделал две голевые передачи.

Отметим, что в «Лехе» Кравец заменит другого украинца – Владимира Костевича, который зимой перейдет в «Динамо» на правах свободного агента.