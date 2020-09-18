Александрия против Ингульца. Стали известны пары 1/16 финала Кубка Украины

Базовая дата матчей – 30 сентября

  • 18.09.2020 12:17
  • 5761 просмотр
  • 7 комментариев
Александрия против Ингульца. Стали известны пары 1/16 финала Кубка Украины
© УАФ

Состоялась жеребьевка 1/16 финала Кубка Украины, в которой принимали участие 11 клубов Украинской Премьер-лиги и 11 победителей второго предварительного этапа.
 
Пары 1/16 финала Кубка Украины

«Полесье» (Житомир) – «Минай» (Минай)
«Прикарпатье» (Ивано-Франковск) – «Колос» (Ковалевка)
«Ворскла» (Полтава) – «Львов» (Львов)
«Александрия» (Александрия) – «Ингулец» (Петрово)
«Кривбасс» (Кривой Рог) – «Нива» (Винница)
«Эпицентр» (Дунаевцы) – «Агробизнес» (Волочиск)
«Верес» (Ровно) – «Николаев» (Николаев)
«Горняк-Спорт» (Горишние Плавни) – «Днепр-1» (Днепр)
«Десна» (Чернигов) – «Рух» (Львов)
«Виктория» (Николаевка) – «Мариуполь» (Мариуполь)
«ВПК-Агро» (Шевченковка) – «Олимпик» (Донецк)
 
Базовый день матчей 1/16 финала – 30 сентября.
 
Напомним, жеребьевка была слепой. Хозяином поля становилась команда, которая выступает в лиге, низшей по рангу. Если встречаются команды одной лиги, то хозяином является команда, которая имеет нечетный номер при жеребьевке (и имеет стадион соответствующей категории для данного этапа соревнований).

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Источник — Sport.ua

(11 голосов)

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Комментарии
    Omen
    online
      Omen, 18.09.2020 13:06
    -3
    Мария Потапчук, 18.09.2020 12:55
    Я не пойму, у тебя комплексы связаны с "Динамо" или как? Ты про них везде пишешь? Срочно к психологу!!!
    Потому что сегодняшнее Динамо это позор Украинского футбола, которое забрало себе имя великого Советского клуба!
    Ссылка
    vasyan86
    online
      vasyan86, 18.09.2020 13:06
    -1
    Минай хотел соперника поближе к Киеву
    Кривбасс продолжает возрождаться против слабых соперников
    В обеих матчах между командами УПЛ играют львовские клубы, и в обоих на выезде
    Мариуполь вышел на аматоров
    Спасибо тебе, Закон Больших Чисел
    Ссылка
    AlexDSan
      AlexDSan, 18.09.2020 13:05
    0
    Олег Тимофеюк, 18.09.2020 12:34
    Почему даунамы здесь нет? Здесь как раз собраны идеальные соперники для кипрского позора.
    З тієї ж причини чому там немає і кротів
    Ссылка
    Мария Потапчук
      Мария Потапчук, 18.09.2020 12:55
    +2
    Олег Тимофеюк, 18.09.2020 12:34
    Почему даунамы здесь нет? Здесь как раз собраны идеальные соперники для кипрского позора.
    Я не пойму, у тебя комплексы связаны с "Динамо" или как? Ты про них везде пишешь? Срочно к психологу!!!
    Ссылка
    Omen
    online
      Omen, 18.09.2020 12:38
    -2
    Влад Коломієць, 18.09.2020 12:27
    Олександрія-Інгулець з недавніх пір дербі Олександрійського району...)
    Это разные районы ) Просто рядом и на одной речушке - Ингулец )
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 18.09.2020 12:34
    -13
    Почему даунамы здесь нет? Здесь как раз собраны идеальные соперники для кипрского позора.
    Ссылка
    Влад Коломієць
      Влад Коломієць, 18.09.2020 12:27
    -4
    Олександрія-Інгулець з недавніх пір дербі Олександрійського району...)
    Ссылка
    Мария Потапчук
      Мария Потапчук, 18.09.2020 12:55
    +2
    Олег Тимофеюк, 18.09.2020 12:34
    Почему даунамы здесь нет? Здесь как раз собраны идеальные соперники для кипрского позора.
    Я не пойму, у тебя комплексы связаны с "Динамо" или как? Ты про них везде пишешь? Срочно к психологу!!!
    Ссылка
    AlexDSan
      AlexDSan, 18.09.2020 13:05
    0
    Олег Тимофеюк, 18.09.2020 12:34
    Почему даунамы здесь нет? Здесь как раз собраны идеальные соперники для кипрского позора.
    З тієї ж причини чому там немає і кротів
    Ссылка
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