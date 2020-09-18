Александрия против Ингульца. Стали известны пары 1/16 финала Кубка Украины

Состоялась жеребьевка 1/16 финала Кубка Украины, в которой принимали участие 11 клубов Украинской Премьер-лиги и 11 победителей второго предварительного этапа.
Пары 1/16 финала Кубка Украины
«Полесье» (Житомир) – «Минай» (Минай)
«Прикарпатье» (Ивано-Франковск) – «Колос» (Ковалевка)
«Ворскла» (Полтава) – «Львов» (Львов)
«Александрия» (Александрия) – «Ингулец» (Петрово)
«Кривбасс» (Кривой Рог) – «Нива» (Винница)
«Эпицентр» (Дунаевцы) – «Агробизнес» (Волочиск)
«Верес» (Ровно) – «Николаев» (Николаев)
«Горняк-Спорт» (Горишние Плавни) – «Днепр-1» (Днепр)
«Десна» (Чернигов) – «Рух» (Львов)
«Виктория» (Николаевка) – «Мариуполь» (Мариуполь)
«ВПК-Агро» (Шевченковка) – «Олимпик» (Донецк)
Базовый день матчей 1/16 финала – 30 сентября.
Напомним, жеребьевка была слепой. Хозяином поля становилась команда, которая выступает в лиге, низшей по рангу. Если встречаются команды одной лиги, то хозяином является команда, которая имеет нечетный номер при жеребьевке (и имеет стадион соответствующей категории для данного этапа соревнований).
Источник — Sport.ua
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