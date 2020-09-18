Жеребьевка 3-го раунда Кубка Украины. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Жеребьевка 1/16 финала Кубка Украины, в котором примут участие 11 клубов Украинской Премьер-лиги и 11 победителей второго предварительного этапа, состоится 18 сентября в 12:00.
Смотрите видеотрансляцию мероприятия.
Кубок Украины 2020/21
3-й предварительный раунд
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Источник — Украинская ассоциация футбола
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