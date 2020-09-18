Десна и Колос узнали своих соперников. Результаты жеребьевки Q4 Лиги Европы

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 4-го квалификационного раунда Лиги Европы. Другое, официальное название этой стадии – раунд плей-офф. За места в групповом раунде поспорят 42 команды (16 по пути чемпионов и 26 по основному пути), разбитые на 21 пару.
В целях удобства для клубов и телевидения жеребьевка Q4 прошла еще до сыгранных матчей Q3. Поэтому в жеребьевке Q4 принимали участие не команды, как обычно, а пары команд, сведенных волей предыдущего жребия в Q3.
Sport.ua провел текстовую онлайн-трансляцию жеребьевки.
От Украины в жеребьевке 4-го раунда квалификации Лиги Европы приняли участие «Колос» из Ковалевки и «Десна» из Чернигова. Конечно же, им нужно будет сначала пройти хорватскую «Риеку» и немецкий «Вольфсбург» соответственно, еще и на выезде. И только потом изучать последнего соперника на пути в групповой раунд. Но украинские клубы уже знают свой полный путь в квалификации ЛЕ.
Соперники украинских клубов в Q4 Лиги Европы
- Копенгаген (Дания) / Пяст (Польша) – Риека (Хорватия) / Колос (Украина)
- Санкт-Галлен (Швейцария) / АЕК (Греция) – Вольфсбург (Германия) / Десна (Украина)
Украинские команды потенциально сыграют в Q4 снова на выезде.
В этом сезоне все пары 3-го и 4-го отборочного раунда ЛЕ играют в формате из одного матча и без зрителей. Встречи Q3 пройдут 24 сентября, а поединки Q4 – 1 октября. Если потребуется, будут проводиться дополнительное время и серия 11-метровых. Победители Q4 выйдут в групповой раунд Лиги Европы.
Полные результаты жеребьевки Q4 Лиги Европы
Путь чемпионов
- Янг Бойз (Швейцария) – Тирана (Албания)
- Динамо Загреб (Хорватия) – Флориана (Мальта) / Флора (Эстония)
- Юргорден (Швеция) / ЧФР Клуж (Румыния) – КуПС (Финляндия) / Судува (Литва)
- Арарат-Армения (Армения) / Целье (Словения) – Црвена Звезда (Сербия)
- Динамо Брест (Беларусь) – Лудогорец (Болгария)
- Сараево (Босния) / Будучност (Черногория) – Рига (Латвия) / Селтик (Шотландия)
- Легия (Польша) / Дрита (Косово) – Карабах (Азербайджан)
- Шериф (Молдова) / Дандолк (Ирландия) – Клаксвик (Фареры) / Динамо Тбилиси (Грузия)
Путь нечемпионов
- Хапоэль Б-Ш (Израиль) / Мотеруэлл (Шотландия) – Виктория П (Чехия) / Сеннерюске (Дания)
- Русенборг (Норвегия) / Аланьяспор (Турция) – Мура (Словения) / ПСВ (Нидерланды)
- Санкт-Галлен (Швейцария) / АЕК (Греция) – Вольфсбург (Германия) / Десна (Украина)
- Базель (Швейцария) / Анортосис (Кипр) – ЦСКА София (Болгария) / Б-36 (Фареры)
- Спортинг (Португалия) / Абердин (Шотландия) – ЛАСК (Австрия) / ДАК-1904 (Словакия)
- Шарлеруа (Бельгия) / Партизан (Сербия) – Аполлон Лимасол (Кипр) / Лех (Польша)
- Бешикташ (Турция) / Риу Аве (Португалия) – Милан (Италия) / Боде-Глимт (Норвегия)
- Копенгаген (Дания) / Пяст (Польша) – Риека (Хорватия) / Колос (Украина)
- Мальме (Швеция) / Локомотива З (Хорватия) – Гранада (Испания) / Локомотив Тб (Грузия)
- Шкендия (Македония) / Тоттенхэм (Англия) – Ростов (Россия) / Маккаби Хайфа (Израиль)
- ФКСБ (Румыния) / Слован Либерец (Чехия) – АПОЕЛ (Кипр) / Зриньски (Босния)
- Стандард (Бельгия) / Войводина (Сербия) – Фехервар (Венгрия) / Реймс (Франция)
- Виллем II (Нидерланды) / Рейнджерс (Шотландия) – Галатасарай (Турция) / Хайдук (Хорватия)
Пары команд в Q4 по пути чемпионов
Пары команд в Q4 по основному пути
Николай Степанюк, Sport.ua
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Про Десну не казатиму, там проти Вольфсбурга шансів мінімум...
Копенгаген скорее будет у Колоса, сложно но тоже все может быть .
Копенгаген скорее будет у Колоса, сложно но тоже все может быть .
Про Десну не казатиму, там проти Вольфсбурга шансів мінімум...
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