Десна и Колос узнали своих соперников. Результаты жеребьевки Q4 Лиги Европы

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 4-го квалификационного раунда Лиги Европы. Другое, официальное название этой стадии – раунд плей-офф. За места в групповом раунде поспорят 42 команды (16 по пути чемпионов и 26 по основному пути), разбитые на 21 пару.

В целях удобства для клубов и телевидения жеребьевка Q4 прошла еще до сыгранных матчей Q3. Поэтому в жеребьевке Q4 принимали участие не команды, как обычно, а пары команд, сведенных волей предыдущего жребия в Q3.

От Украины в жеребьевке 4-го раунда квалификации Лиги Европы приняли участие «Колос» из Ковалевки и «Десна» из Чернигова. Конечно же, им нужно будет сначала пройти хорватскую «Риеку» и немецкий «Вольфсбург» соответственно, еще и на выезде. И только потом изучать последнего соперника на пути в групповой раунд. Но украинские клубы уже знают свой полный путь в квалификации ЛЕ.

Соперники украинских клубов в Q4 Лиги Европы

Копенгаген (Дания) / Пяст (Польша) – Риека (Хорватия) / Колос (Украина)

Санкт-Галлен (Швейцария) / АЕК (Греция) – Вольфсбург (Германия) / Десна (Украина)

Украинские команды потенциально сыграют в Q4 снова на выезде.

В этом сезоне все пары 3-го и 4-го отборочного раунда ЛЕ играют в формате из одного матча и без зрителей. Встречи Q3 пройдут 24 сентября, а поединки Q4 – 1 октября. Если потребуется, будут проводиться дополнительное время и серия 11-метровых. Победители Q4 выйдут в групповой раунд Лиги Европы.

Полные результаты жеребьевки Q4 Лиги Европы

Путь чемпионов

Янг Бойз (Швейцария) – Тирана (Албания)

Динамо Загреб (Хорватия) – Флориана (Мальта) / Флора (Эстония)

Юргорден (Швеция) / ЧФР Клуж (Румыния) – КуПС (Финляндия) / Судува (Литва)﻿

Арарат-Армения (Армения) / Целье (Словения)﻿ – ﻿Црвена Звезда (Сербия)

Динамо Брест (Беларусь) – Лудогорец (Болгария)

Сараево (Босния) / Будучност (Черногория) – Рига (Латвия) / Селтик (Шотландия)

﻿Легия (Польша) / Дрита (Косово) – Карабах (Азербайджан)

Шериф (Молдова) / Дандолк (Ирландия) – Клаксвик (Фареры) / Динамо Тбилиси (Грузия)

Путь нечемпионов

Хапоэль Б-Ш (Израиль) / Мотеруэлл (Шотландия) – Виктория П (Чехия) / Сеннерюске (Дания)

Русенборг (Норвегия) / Аланьяспор (Турция) – Мура (Словения) / ПСВ (Нидерланды)

Санкт-Галлен (Швейцария) / АЕК (Греция) – Вольфсбург (Германия) / Десна (Украина)

Базель (Швейцария) / Анортосис (Кипр) – ЦСКА София (Болгария) / Б-36 (Фареры)

Спортинг (Португалия) / Абердин (Шотландия) – ЛАСК (Австрия) / ДАК-1904 (Словакия)

Шарлеруа (Бельгия) / Партизан (Сербия) – Аполлон Лимасол (Кипр) / Лех (Польша)

Бешикташ (Турция) / Риу Аве (Португалия) – Милан (Италия) / Боде-Глимт (Норвегия)

Копенгаген (Дания) / Пяст (Польша) – Риека (Хорватия) / Колос (Украина)

Мальме (Швеция) / Локомотива З (Хорватия) – Гранада (Испания) / Локомотив Тб (Грузия)

Шкендия (Македония) / Тоттенхэм (Англия) – Ростов (Россия) / Маккаби Хайфа (Израиль)

ФКСБ (Румыния) / Слован Либерец (Чехия)﻿﻿﻿﻿ – АПОЕЛ (Кипр) / Зриньски (Босния)

Стандард (Бельгия) / Войводина (Сербия) – Фехервар (Венгрия) / Реймс (Франция)

Виллем II (Нидерланды) / Рейнджерс (Шотландия) – Галатасарай (Турция) / Хайдук (Хорватия)

Пары команд в Q4 по пути чемпионов

Пары команд в Q4 по основному пути