Десна и Колос узнали своих соперников. Результаты жеребьевки Q4 Лиги Европы

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка раунда плей-офф Лиги Европы

  • 18.09.2020 15:28
  • 11528 просмотров
  • 20 комментариев
Десна и Колос узнали своих соперников. Результаты жеребьевки Q4 Лиги Европы
© УЕФА

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 4-го квалификационного раунда Лиги Европы. Другое, официальное название этой стадии – раунд плей-офф. За места в групповом раунде поспорят 42 команды (16 по пути чемпионов и 26 по основному пути), разбитые на 21 пару.

В целях удобства для клубов и телевидения жеребьевка Q4 прошла еще до сыгранных матчей Q3. Поэтому в жеребьевке Q4 принимали участие не команды, как обычно, а пары команд, сведенных волей предыдущего жребия в Q3.

Sport.ua провел текстовую онлайн-трансляцию жеребьевки.

От Украины в жеребьевке 4-го раунда квалификации Лиги Европы приняли участие «Колос» из Ковалевки и «Десна» из Чернигова. Конечно же, им нужно будет сначала пройти хорватскую «Риеку» и немецкий «Вольфсбург» соответственно, еще и на выезде. И только потом изучать последнего соперника на пути в групповой раунд. Но украинские клубы уже знают свой полный путь в квалификации ЛЕ.

Соперники украинских клубов в Q4 Лиги Европы

  • Копенгаген (Дания) / Пяст (Польша) – Риека (Хорватия) / Колос (Украина)
  • Санкт-Галлен (Швейцария) / АЕК (Греция) – Вольфсбург (Германия) / Десна (Украина)

Украинские команды потенциально сыграют в Q4 снова на выезде.

В этом сезоне все пары 3-го и 4-го отборочного раунда ЛЕ играют в формате из одного матча и без зрителей. Встречи Q3 пройдут 24 сентября, а поединки Q4 – 1 октября. Если потребуется, будут проводиться дополнительное время и серия 11-метровых. Победители Q4 выйдут в групповой раунд Лиги Европы.

Полные результаты жеребьевки Q4 Лиги Европы

Путь чемпионов

  • Янг Бойз (Швейцария) – Тирана (Албания)
  • Динамо Загреб (Хорватия) – Флориана (Мальта) / Флора (Эстония)
  • Юргорден (Швеция) / ЧФР Клуж (Румыния) – КуПС (Финляндия) / Судува (Литва)﻿
  • Арарат-Армения (Армения) / Целье (Словения)﻿ – ﻿Црвена Звезда (Сербия)
  • Динамо Брест (Беларусь) – Лудогорец (Болгария)
  • Сараево (Босния) / Будучност (Черногория) – Рига (Латвия) / Селтик (Шотландия)
  • ﻿Легия (Польша) / Дрита (Косово) – Карабах (Азербайджан)
  • Шериф (Молдова) / Дандолк (Ирландия) – Клаксвик (Фареры) / Динамо Тбилиси (Грузия)

Путь нечемпионов

  • Хапоэль Б-Ш (Израиль) / Мотеруэлл (Шотландия) – Виктория П (Чехия) / Сеннерюске (Дания)
  • Русенборг (Норвегия) / Аланьяспор (Турция) – Мура (Словения) / ПСВ (Нидерланды)
  • Санкт-Галлен (Швейцария) / АЕК (Греция) – Вольфсбург (Германия) / Десна (Украина)
  • Базель (Швейцария) / Анортосис (Кипр) – ЦСКА София (Болгария) / Б-36 (Фареры)
  • Спортинг (Португалия) / Абердин (Шотландия) – ЛАСК (Австрия) / ДАК-1904 (Словакия)
  • Шарлеруа (Бельгия) / Партизан (Сербия) – Аполлон Лимасол (Кипр) / Лех (Польша)
  • Бешикташ (Турция) / Риу Аве (Португалия) – Милан (Италия) / Боде-Глимт (Норвегия)
  • Копенгаген (Дания) / Пяст (Польша) – Риека (Хорватия) / Колос (Украина)
  • Мальме (Швеция) / Локомотива З (Хорватия) – Гранада (Испания) / Локомотив Тб (Грузия)
  • Шкендия (Македония) / Тоттенхэм (Англия) – Ростов (Россия) / Маккаби Хайфа (Израиль)
  • ФКСБ (Румыния) / Слован Либерец (Чехия)﻿﻿﻿﻿ – АПОЕЛ (Кипр) / Зриньски (Босния)
  • Стандард (Бельгия) / Войводина (Сербия) – Фехервар (Венгрия) / Реймс (Франция)
  • Виллем II (Нидерланды) / Рейнджерс (Шотландия) – Галатасарай (Турция) / Хайдук (Хорватия)

Пары команд в Q4 по пути чемпионов

Пары команд в Q4 по основному пути

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Николай Степанюк, Sport.ua

(23 голоса)

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Комментарии
    dd dent
    online
      dd dent, 18.09.2020 16:30
    +1
    Maks7777, 18.09.2020 16:05
    Можно и нужно,нахер тогда попадать что бы ныть коомманды все можно прохооддиииьь.,,ну с вольффссбургоом надо постараться,конечно а там все в наших руках ,,конечно десна немного непонятно ведёт перед еврокубками,фоворова продали или сам ушел в зарю не понятно теперь Филиппова ,,будковский который забивает раз в год будет в нападении ,,,усиливаться надо а не распраддавать ,ну это менталитет нашего. Футбола
    Не спорю, тем более что в группе шары не будет, так что нужно уже на этом этапе учится играть и пробиваться туда
    Ссылка
    Віталій Яценко
      Віталій Яценко, 18.09.2020 16:27
    +1
    Найгірше - що всі матчі на виїзді. Перельоти не додають сил. Треба вірити в Десні і Колос. Шанси є завжди.
    Ссылка
    StrikeX
    online
      StrikeX, 18.09.2020 16:22
    +2
    Копенгаген - чвертьфіналіст минулої ЛЄ, на секундочку. Бо бачу вже тут багато, хто вважає, що Колос майже в групі ЛЄ. Та і з Рієкою шанси - 50 на 50.
    Про Десну не казатиму, там проти Вольфсбурга шансів мінімум...
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 18.09.2020 16:05
    0
    dd dent, 18.09.2020 16:00
    Сито непроходимое для наших конечно, но побороться стоит, мб повезёт
    Можно и нужно,нахер тогда попадать что бы ныть коомманды все можно прохооддиииьь.,,ну с вольффссбургоом надо постараться,конечно а там все в наших руках ,,конечно десна немного непонятно ведёт перед еврокубками,фоворова продали или сам ушел в зарю не понятно теперь Филиппова ,,будковский который забивает раз в год будет в нападении ,,,усиливаться надо а не распраддавать ,ну это менталитет нашего. Футбола
    Ссылка
    fedd1979
    online
      fedd1979, 18.09.2020 16:04
    +1
    Невже, бляха-муха, можна так знущатися регулярними виїздними матчами???
    Ссылка
    waw
    online
      waw, 18.09.2020 16:02
    0
    було б класно якби колос пройшов данців,але спочатку хорвати
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 18.09.2020 16:00
    0
    Сито непроходимое для наших конечно, но побороться стоит, мб повезёт
    Ссылка
    ares10
      ares10, 18.09.2020 15:47
    +4
    Колос десь 40 відсотків на прохід Ріеки і 20-25 на прохід Копенгагена. І шанси біля 10 відсотків. Ну і в Десни 10-15 на прохід Вольсбурга і біля 30 на прохід АЕК і відповідно десь 5 на вихід в груповий етап. Шансі малі на то що буде більше ніж 3 команди в групових етапах але є.
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 18.09.2020 15:46
    0
    Лучшего ,жребие и не снилось что ныть ,если хотим в группе играть всякий пяст или Копенгаген или Санкт Гален с Аеком надо обыгрывать ))это не Милан не тотэнхем и даже не Спортинг и Гранада непонятная!!Русским вобще Ростову тотэнхем загонит мауриньё их в будку)))))))
    Ссылка
    dimaprogs
      dimaprogs, 18.09.2020 15:45
    +4
    Все матчи квалификации ЛЕ украинские клубы играют на выезде. Хоть и без болел, но это несправедливо.
    Ссылка
    vladimirpa12
    online
      vladimirpa12, 18.09.2020 15:44
    +2
    zzg77, 18.09.2020 15:32
    Что-то Десне не прёт со жребием!!!
    Милан не попался--не поперло!
    Ссылка
    vladimirpa12
    online
      vladimirpa12, 18.09.2020 15:43
    +2
    А клубы об этом хоть догадываются-что это именно для их удобства такая дебильная жеребьевка проводится?
    Ссылка
    mayakovskiy1
    online
      mayakovskiy1, 18.09.2020 15:43
    +2
    Хорошо что с Вольфсбургом 1 матч. Плохо что выезд. Очень хочется верить в чудо, но шансов маловато.
    Ссылка
    JV
      JV, 18.09.2020 15:42
    +5
    Колосу в случае прохода Риеки попался один из лучших вариантов той группы в которой они были - так что шансы есть. И у Десны есть шансы в случае прохода Вольсфсбурга, который не так страшен как его показывают.
    Ссылка
    SEMIRAMID
      SEMIRAMID, 18.09.2020 15:41
    +16
    Для Колоса и Десны в случае прохождения 3-го раунда жребий, считаю, удачный! Будет всего по одной игре, да и то без зрителей! При таком раскладе шансы есть у обеих клубов! У Десны по сложнее - Вольсбург и АЕК, у Колоса путь легче! Удачи обеим украинским клубам!
    Ссылка
    Vladislav Pohily
    online
      Vladislav Pohily, 18.09.2020 15:35
    +4
    У Колоса, якщо складуться всі пазли, певні шанси є. В Десну, на жаль, не вірю.
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 18.09.2020 15:34
    -1
    Хороший ,жребий пройти вольсбуррг автобусам ,и там не понятно Санкт Гален ещё им греков вынесет дома это не Гранада,а колусу проходить риеку и все в ихних руках ,там Копенгаген ещё такой что и пясту ,вылетит, а то что на выезде вссероовно без болельшиков,,Все В их руках,Верим В наши клубы
    Ссылка
    zzg77
    online
      zzg77, 18.09.2020 15:32
    +3
    Что-то Десне не прёт со жребием!!!
    Ссылка
    Роман Захарчук
    online
      Роман Захарчук, 18.09.2020 15:32
    +11
    Особенно десне если волков пройдет

    Копенгаген скорее будет у Колоса, сложно но тоже все может быть .
    Ссылка
    Роман Захарчук
    online
      Роман Захарчук, 18.09.2020 15:31
    +7
    Вполне посильные задачи.
    Ссылка
    SEMIRAMID
      SEMIRAMID, 18.09.2020 15:41
    +16
    Для Колоса и Десны в случае прохождения 3-го раунда жребий, считаю, удачный! Будет всего по одной игре, да и то без зрителей! При таком раскладе шансы есть у обеих клубов! У Десны по сложнее - Вольсбург и АЕК, у Колоса путь легче! Удачи обеим украинским клубам!
    Ссылка
    Роман Захарчук
    online
      Роман Захарчук, 18.09.2020 15:32
    +11
    Особенно десне если волков пройдет

    Копенгаген скорее будет у Колоса, сложно но тоже все может быть .
    Ссылка
    Роман Захарчук
    online
      Роман Захарчук, 18.09.2020 15:31
    +7
    Вполне посильные задачи.
    Ссылка
    JV
      JV, 18.09.2020 15:42
    +5
    Колосу в случае прохода Риеки попался один из лучших вариантов той группы в которой они были - так что шансы есть. И у Десны есть шансы в случае прохода Вольсфсбурга, который не так страшен как его показывают.
    Ссылка
    ares10
      ares10, 18.09.2020 15:47
    +4
    Колос десь 40 відсотків на прохід Ріеки і 20-25 на прохід Копенгагена. І шанси біля 10 відсотків. Ну і в Десни 10-15 на прохід Вольсбурга і біля 30 на прохід АЕК і відповідно десь 5 на вихід в груповий етап. Шансі малі на то що буде більше ніж 3 команди в групових етапах але є.
    Ссылка
    dimaprogs
      dimaprogs, 18.09.2020 15:45
    +4
    Все матчи квалификации ЛЕ украинские клубы играют на выезде. Хоть и без болел, но это несправедливо.
    Ссылка
    Vladislav Pohily
    online
      Vladislav Pohily, 18.09.2020 15:35
    +4
    У Колоса, якщо складуться всі пазли, певні шанси є. В Десну, на жаль, не вірю.
    Ссылка
    zzg77
    online
      zzg77, 18.09.2020 15:32
    +3
    Что-то Десне не прёт со жребием!!!
    Ссылка
    StrikeX
    online
      StrikeX, 18.09.2020 16:22
    +2
    Копенгаген - чвертьфіналіст минулої ЛЄ, на секундочку. Бо бачу вже тут багато, хто вважає, що Колос майже в групі ЛЄ. Та і з Рієкою шанси - 50 на 50.
    Про Десну не казатиму, там проти Вольфсбурга шансів мінімум...
    Ссылка
    vladimirpa12
    online
      vladimirpa12, 18.09.2020 15:44
    +2
    zzg77, 18.09.2020 15:32
    Что-то Десне не прёт со жребием!!!
    Милан не попался--не поперло!
    Ссылка
    vladimirpa12
    online
      vladimirpa12, 18.09.2020 15:43
    +2
    А клубы об этом хоть догадываются-что это именно для их удобства такая дебильная жеребьевка проводится?
    Ссылка
    mayakovskiy1
    online
      mayakovskiy1, 18.09.2020 15:43
    +2
    Хорошо что с Вольфсбургом 1 матч. Плохо что выезд. Очень хочется верить в чудо, но шансов маловато.
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 18.09.2020 16:30
    +1
    Maks7777, 18.09.2020 16:05
    Можно и нужно,нахер тогда попадать что бы ныть коомманды все можно прохооддиииьь.,,ну с вольффссбургоом надо постараться,конечно а там все в наших руках ,,конечно десна немного непонятно ведёт перед еврокубками,фоворова продали или сам ушел в зарю не понятно теперь Филиппова ,,будковский который забивает раз в год будет в нападении ,,,усиливаться надо а не распраддавать ,ну это менталитет нашего. Футбола
    Не спорю, тем более что в группе шары не будет, так что нужно уже на этом этапе учится играть и пробиваться туда
    Ссылка
    Віталій Яценко
      Віталій Яценко, 18.09.2020 16:27
    +1
    Найгірше - що всі матчі на виїзді. Перельоти не додають сил. Треба вірити в Десні і Колос. Шанси є завжди.
    Ссылка
    fedd1979
    online
      fedd1979, 18.09.2020 16:04
    +1
    Невже, бляха-муха, можна так знущатися регулярними виїздними матчами???
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 18.09.2020 16:05
    0
    dd dent, 18.09.2020 16:00
    Сито непроходимое для наших конечно, но побороться стоит, мб повезёт
    Можно и нужно,нахер тогда попадать что бы ныть коомманды все можно прохооддиииьь.,,ну с вольффссбургоом надо постараться,конечно а там все в наших руках ,,конечно десна немного непонятно ведёт перед еврокубками,фоворова продали или сам ушел в зарю не понятно теперь Филиппова ,,будковский который забивает раз в год будет в нападении ,,,усиливаться надо а не распраддавать ,ну это менталитет нашего. Футбола
    Ссылка
    waw
    online
      waw, 18.09.2020 16:02
    0
    було б класно якби колос пройшов данців,але спочатку хорвати
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 18.09.2020 16:00
    0
    Сито непроходимое для наших конечно, но побороться стоит, мб повезёт
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 18.09.2020 15:46
    0
    Лучшего ,жребие и не снилось что ныть ,если хотим в группе играть всякий пяст или Копенгаген или Санкт Гален с Аеком надо обыгрывать ))это не Милан не тотэнхем и даже не Спортинг и Гранада непонятная!!Русским вобще Ростову тотэнхем загонит мауриньё их в будку)))))))
    Ссылка
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