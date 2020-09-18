Жеребьевка Лиги Европы. Десна и Колос узнают путь. Текстовая трансляция

Жеребьевка 4-го квалификационного раунда Лиги Европы пройдет 18 сентября в 14:00 в Доме европейского футбола в Ньоне. За места в групповом раунде поспорят 42 команды (16 по пути чемпионов и 26 по основному пути), разбитые на 21 пару.

В целях удобства для клубов и телевидения жеребьевка Q4 проходит еще до сыгранных матчей Q3. Поэтому в жеребьевке Q4 будут принимать участие не команды, как обычно, а пары команд, сведенных волей предыдущего жребия в Q3.

Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию жеребьевки.

В жеребьевке 4-го раунда квалификации Лиги Европы от Украины примут «Колос» из Ковалевки и «Десна» из Чернигова. Конечно же, им нужно будет сначала пройти хорватскую «Риеку» и немецкий «Вольфсбург» соответственно, еще и на выезде. И только потом изучать последнего соперника на пути в групповой раунд. Но узнать свой полный путь в квалификации крайне интересно и заранее.

Перед жеребьевкой пары команд поровну делят на сеяные и несеяные согласно ﻿клубному рейтингу. УЕФА образует группы для жеребьевки, чтобы избежать встреч между командами без одобренных стадионов. Представители одной национальной ассоциации будут разведены по разным парам.

Для жеребьевки будут подготовлены чаши для сеяных и несеяных пар. Из каждой чаши будут доставать по одному шару, помещать в пустую чашу посередине и перемешивать. Команды, шарики с которыми достанут из центральной чаши первой, проведут игры дома.

В этом сезоне все пары 3-го и 4-го отборочного раунда ЛЕ играют в формате из одного матча и без зрителей. Встречи Q3 пройдут 24 сентября,а поединки Q4 – 31 сентября. Если потребуется, будут проводиться дополнительное время и серия 11-метровых. Победители Q4 выйдут в групповой раунд Лиги Европы.

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