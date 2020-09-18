Еще два шага. Определились пары 3-го раунда квалификации Лиги Европы

Стадия будет состоять из одного матча, поединки пройдут 24 сентября

  • 18.09.2020 00:49
  • 3327 просмотров
  • 2 комментария
Еще два шага. Определились пары 3-го раунда квалификации Лиги Европы
© УЕФА

Стали известны пары 3-го раунда квалификации Лиги Европы. Все противостояния на этой стадии будут состоять из одного матча, поединки пройдут 24 сентября.

Следующим соперником «Колоса» из Ковалевки в 3-м раунде квалификации Лиги Европы станет хорватский клуб «Риека». Против хорватов команда Руслана Костышина, в Q2 успешно прошедшая греческий «Арис», снова сыграет на выезде, матч состоится 24 сентября.

Также в 3-м раунде квалификации Лиги Европы от Украины стартует «Десна» из Чернигова, дебютант еврокубков. Соперником команды Александра Рябоконя в Q3 в единственном матче на выезде будет «Вольфсбург» (Германия).

Напомним, матч между «Ригой» (Латвия) и «Тре Фиори» (Сан-Марино) был прерван после первого тайма из-за сильного ветра. Доигрывание запланировано на 18 сентября. Победитель выйдет в Q3 на шотландский «Селтик». А вот албанская «Тирана» и болгарский «Лудогорец» пропустят 3-й раунд отбора согласно проведенному жребию.

См. также: Лига Европы. Результаты 2-го квалификационного раунда

Лига Европы 2020/21

Пары 3-го раунда квалификации (Q3)

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Николай Степанюк, Sport.ua

(7 голосов)

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Комментарии
    scorpio16
      scorpio16, 18.09.2020 02:21
    0
    pike1, 18.09.2020 02:06
    Десне будет тяжко, Колосу чуть проще, но не намного
    Ну если сравнивать на фоне Вольфсбурга , то да Риека попроще будет, но если сравнивать Риеку и Арис, то тут нифига не проще Риека ещё сильнее будет , чем греки
    Ссылка
    pike1
      pike1, 18.09.2020 02:06
    0
    Десне будет тяжко, Колосу чуть проще, но не намного
    Ссылка
    scorpio16
    online
      scorpio16, 18.09.2020 02:21
    0
    pike1, 18.09.2020 02:06
    Десне будет тяжко, Колосу чуть проще, но не намного
    Ну если сравнивать на фоне Вольфсбурга , то да Риека попроще будет, но если сравнивать Риеку и Арис, то тут нифига не проще Риека ещё сильнее будет , чем греки
    Ссылка
    pike1
    online
      pike1, 18.09.2020 02:06
    0
    Десне будет тяжко, Колосу чуть проще, но не намного
    Ссылка
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