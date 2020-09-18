Еще два шага. Определились пары 3-го раунда квалификации Лиги Европы

Стали известны пары 3-го раунда квалификации Лиги Европы. Все противостояния на этой стадии будут состоять из одного матча, поединки пройдут 24 сентября.
Следующим соперником «Колоса» из Ковалевки в 3-м раунде квалификации Лиги Европы станет хорватский клуб «Риека». Против хорватов команда Руслана Костышина, в Q2 успешно прошедшая греческий «Арис», снова сыграет на выезде, матч состоится 24 сентября.
Также в 3-м раунде квалификации Лиги Европы от Украины стартует «Десна» из Чернигова, дебютант еврокубков. Соперником команды Александра Рябоконя в Q3 в единственном матче на выезде будет «Вольфсбург» (Германия).
Напомним, матч между «Ригой» (Латвия) и «Тре Фиори» (Сан-Марино) был прерван после первого тайма из-за сильного ветра. Доигрывание запланировано на 18 сентября. Победитель выйдет в Q3 на шотландский «Селтик». А вот албанская «Тирана» и болгарский «Лудогорец» пропустят 3-й раунд отбора согласно проведенному жребию.
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Лига Европы 2020/21
Пары 3-го раунда квалификации (Q3)
Николай Степанюк, Sport.ua
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