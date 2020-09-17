Новое испытание для Костышина. Через неделю Колос отправится в Хорватию

Соперником в 3-м отборочном раунде Лиги Европы станет хорватская «Риека»

  • 17.09.2020 23:16
  • 4604 просмотра
  • 10 комментариев
Новое испытание для Костышина. Через неделю Колос отправится в Хорватию
© ФК Колос Ковалевка. Руслан Костышин

Следующим соперником «Колоса» из Ковалевки в 3-м раунде квалификации Лиги Европы станет хорватский клуб «Риека».

Против хорватов команда Руслана Костышина, в Q2 успешно прошедшая греческий «Арис», снова сыграет на выезде, матч состоится 24 сентября.

Также в 3-м раунде квалификации Лиги Европы от Украины стартует «Десна» из Чернигова, дебютант еврокубков.

Соперником команды Александра Рябоконя в Q3 в единственном матче на выезде будет «Вольфсбург» (Германия).

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(39 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    con clusion
      con clusion, 17.09.2020 23:43
    0
    Ilya , 17.09.2020 23:20
    Тупая жеребьёвка.
    Почему клуб, который ниже рейтингом, должен играть в гостях.
    Это сито, а не жеребьёвка.
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 17.09.2020 23:42
    0
    Попьют кавы с вениками, а там и Хорватия недалеко.
    Ссылка
    fedd1979
    online
      fedd1979, 17.09.2020 23:32
    0
    Ilya , 17.09.2020 23:20
    Тупая жеребьёвка.
    Почему клуб, который ниже рейтингом, должен играть в гостях.
    Та взагалі прикольний жереб для України - три з чотирьох можливих ігор - на виїзді (два "Колос" і "Десна")
    Ссылка
    vados1991
    online
      vados1991, 17.09.2020 23:26
    +7
    Ждём 3 клуба в групе Лиги Европы!!!!
    Ссылка
    johndow
    online
      johndow, 17.09.2020 23:24
    +8
    ну если Александрия достойно играла с Вольфсбургом, то почему Десна не может их наказать) ну и Риека - не Ман Сити, нечего их бояться) верим в свои силы и силы наших!
    Ссылка
    Limb-Ur
    online
      Limb-Ur, 17.09.2020 23:22
    +1
    Главное - фартовые костюмы одеть.
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 17.09.2020 23:22
    +3
    Верим в лучшее, они смогут.
    Ссылка
    Ilya
    online
      Ilya , 17.09.2020 23:20
    +7
    Будет сложно, надеюсь такого мандража уже не будет у ребят. Удачи.
    Ссылка
    BekXan
      BekXan, 17.09.2020 23:20
    +12
    Верим и в Колос и Десну там тренер хороший коллектив создал.
    Ссылка
    Ilya
    online
      Ilya , 17.09.2020 23:20
    +6
    Тупая жеребьёвка.
    Почему клуб, который ниже рейтингом, должен играть в гостях.
    Ссылка
    BekXan
      BekXan, 17.09.2020 23:20
    +12
    Верим и в Колос и Десну там тренер хороший коллектив создал.
    Ссылка
    johndow
    online
      johndow, 17.09.2020 23:24
    +8
    ну если Александрия достойно играла с Вольфсбургом, то почему Десна не может их наказать) ну и Риека - не Ман Сити, нечего их бояться) верим в свои силы и силы наших!
    Ссылка
    vados1991
    online
      vados1991, 17.09.2020 23:26
    +7
    Ждём 3 клуба в групе Лиги Европы!!!!
    Ссылка
    Ilya
    online
      Ilya , 17.09.2020 23:20
    +7
    Будет сложно, надеюсь такого мандража уже не будет у ребят. Удачи.
    Ссылка
    Ilya
    online
      Ilya , 17.09.2020 23:20
    +6
    Тупая жеребьёвка.
    Почему клуб, который ниже рейтингом, должен играть в гостях.
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 17.09.2020 23:22
    +3
    Верим в лучшее, они смогут.
    Ссылка
    Limb-Ur
    online
      Limb-Ur, 17.09.2020 23:22
    +1
    Главное - фартовые костюмы одеть.
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 17.09.2020 23:43
    0
    Ilya , 17.09.2020 23:20
    Тупая жеребьёвка.
    Почему клуб, который ниже рейтингом, должен играть в гостях.
    Это сито, а не жеребьёвка.
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 17.09.2020 23:42
    0
    Попьют кавы с вениками, а там и Хорватия недалеко.
    Ссылка
    fedd1979
    online
      fedd1979, 17.09.2020 23:32
    0
    Ilya , 17.09.2020 23:20
    Тупая жеребьёвка.
    Почему клуб, который ниже рейтингом, должен играть в гостях.
    Та взагалі прикольний жереб для України - три з чотирьох можливих ігор - на виїзді (два "Колос" і "Десна")
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности