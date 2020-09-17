Новое испытание для Костышина. Через неделю Колос отправится в Хорватию

Следующим соперником «Колоса» из Ковалевки в 3-м раунде квалификации Лиги Европы станет хорватский клуб «Риека».
Против хорватов команда Руслана Костышина, в Q2 успешно прошедшая греческий «Арис», снова сыграет на выезде, матч состоится 24 сентября.
Также в 3-м раунде квалификации Лиги Европы от Украины стартует «Десна» из Чернигова, дебютант еврокубков.
Соперником команды Александра Рябоконя в Q3 в единственном матче на выезде будет «Вольфсбург» (Германия).
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Почему клуб, который ниже рейтингом, должен играть в гостях.
Почему клуб, который ниже рейтингом, должен играть в гостях.
Почему клуб, который ниже рейтингом, должен играть в гостях.
Почему клуб, который ниже рейтингом, должен играть в гостях.
Почему клуб, который ниже рейтингом, должен играть в гостях.
Почему клуб, который ниже рейтингом, должен играть в гостях.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.