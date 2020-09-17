Новое испытание для Костышина. Через неделю Колос отправится в Хорватию

Следующим соперником «Колоса» из Ковалевки в 3-м раунде квалификации Лиги Европы станет хорватский клуб «Риека».

Против хорватов команда Руслана Костышина, в Q2 успешно прошедшая греческий «Арис», снова сыграет на выезде, матч состоится 24 сентября.

Также в 3-м раунде квалификации Лиги Европы от Украины стартует «Десна» из Чернигова, дебютант еврокубков.

Соперником команды Александра Рябоконя в Q3 в единственном матче на выезде будет «Вольфсбург» (Германия).