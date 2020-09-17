Стал известен соперник Десны в квалификации Лиги Европы

Команда Александра Рябоконя стартует с третьего раунда квалификации

  • 17.09.2020 23:09
  • 4034 просмотра
  • 13 комментариев
Стал известен соперник Десны в квалификации Лиги Европы
© ФК Десна

Сегодня определился соперник «Десны» по третьему раунду квалификации Лиги Европы. Им станет немецкий «Вольфсбург», который на выезде разгромил албанский «Кукеси» со счетом 4:0.

«Кукеси» - «Вольфсбург» - 0:4
Голы: Вегхорст 21, 74, Лакруа 33, Мехмеди 89

Поединок между «Десной» и «Вольфсбургом» состоится 24 сентября в Германии. Третий раунд квалификации Лиги Европы будет состоять из одного матча.

«Вольфсбург» хорошо знаком украинским любителям футбола. На групповом этапе Лиги Европы прошлого сезона «Волки» дважды обыграли «Александрию» (3:1 и 1:0), а в 1/8 финала дважды уступили донецкому «Шахтеру» - 1:2, 0:3.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(30 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Andriy Bilozir
    online
      Andriy Bilozir, 17.09.2020 23:44
    0
    Десна фаворит (я серьезно).
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 17.09.2020 23:32
    +1
    «Неожиданно»
    Ссылка
    KIEWADIM
    online
      KIEWADIM, 17.09.2020 23:31
    0
    Виктор Петренко, 17.09.2020 23:26
    3,14зда нашему клубу(...хотя шансы есть...
    Когнитивной диссонанс
    Ссылка
    a.fedorenko1953
      a.fedorenko1953, 17.09.2020 23:30
    +3
    Якщо зіграють з такою віддачею і фартом як Колос, шанси будуть.
    Ссылка
    Виктор Петренко
      Виктор Петренко, 17.09.2020 23:26
    -2
    3,14зда нашему клубу(...хотя шансы есть...
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 17.09.2020 23:24
    +1
    Будет сложно, но реально пройти, верим в лучшее.
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 17.09.2020 23:21
    +2
    Суперник для Десни став відомим ще 1 вересня....
    Ссылка
    Анатолий Воробей
      Анатолий Воробей, 17.09.2020 23:20
    +5
    Такое впечатление, что для украинских клубов, кроме Вольсфбурга, других команд в Европе не осталось. Ничего мяч круглый, всякое бывает.
    Ссылка
    Andy_P
    online
      Andy_P, 17.09.2020 23:20
    +2
    Ожидаемо, и тяжко будет Десне, но Колос смог удивить - почему Десне не сделать так-же?
    Ссылка
    Limb-Ur
    online
      Limb-Ur, 17.09.2020 23:20
    +3
    "Десна" сильнее "Александрии" и слабее "Шахтера", так что соперник абсолютно равный.
    Ссылка
    Ilya
    online
      Ilya , 17.09.2020 23:18
    -1
    Шансов не много.
    30 на 70, не в пользу нашей команды.
    Ссылка
    Cherevik22
      Cherevik22, 17.09.2020 23:16
    -3
    Хату на Вольсфбург можна ставити
    Ссылка
    Вова Чертрогатый
    online
      Вова Чертрогатый, 17.09.2020 23:11
    +9
    испытание.
    Ссылка
    Вова Чертрогатый
    online
      Вова Чертрогатый, 17.09.2020 23:11
    +9
    испытание.
    Ссылка
    Анатолий Воробей
      Анатолий Воробей, 17.09.2020 23:20
    +5
    Такое впечатление, что для украинских клубов, кроме Вольсфбурга, других команд в Европе не осталось. Ничего мяч круглый, всякое бывает.
    Ссылка
    a.fedorenko1953
      a.fedorenko1953, 17.09.2020 23:30
    +3
    Якщо зіграють з такою віддачею і фартом як Колос, шанси будуть.
    Ссылка
    Limb-Ur
    online
      Limb-Ur, 17.09.2020 23:20
    +3
    "Десна" сильнее "Александрии" и слабее "Шахтера", так что соперник абсолютно равный.
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 17.09.2020 23:21
    +2
    Суперник для Десни став відомим ще 1 вересня....
    Ссылка
    Andy_P
    online
      Andy_P, 17.09.2020 23:20
    +2
    Ожидаемо, и тяжко будет Десне, но Колос смог удивить - почему Десне не сделать так-же?
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 17.09.2020 23:32
    +1
    «Неожиданно»
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 17.09.2020 23:24
    +1
    Будет сложно, но реально пройти, верим в лучшее.
    Ссылка
    Andriy Bilozir
    online
      Andriy Bilozir, 17.09.2020 23:44
    0
    Десна фаворит (я серьезно).
    Ссылка
    KIEWADIM
    online
      KIEWADIM, 17.09.2020 23:31
    0
    Виктор Петренко, 17.09.2020 23:26
    3,14зда нашему клубу(...хотя шансы есть...
    Когнитивной диссонанс
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности