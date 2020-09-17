Стал известен соперник Десны в квалификации Лиги Европы

Сегодня определился соперник «Десны» по третьему раунду квалификации Лиги Европы. Им станет немецкий «Вольфсбург», который на выезде разгромил албанский «Кукеси» со счетом 4:0.

«Кукеси» - «Вольфсбург» - 0:4

Голы: Вегхорст 21, 74, Лакруа 33, Мехмеди 89

Поединок между «Десной» и «Вольфсбургом» состоится 24 сентября в Германии. Третий раунд квалификации Лиги Европы будет состоять из одного матча.

«Вольфсбург» хорошо знаком украинским любителям футбола. На групповом этапе Лиги Европы прошлого сезона «Волки» дважды обыграли «Александрию» (3:1 и 1:0), а в 1/8 финала дважды уступили донецкому «Шахтеру» - 1:2, 0:3.