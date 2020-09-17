Матч команды Кононова в Лиге Европы не доиграли из-за сильного ветра

Сегодня «Рига» во втором раунде квалификации Лиги Европы принимала клуб «Тре Фиори» из Сан-Марино.

Матч проходил в условиях сильного ветра, который стал причиной падения различных предметов и проблем с освещением. Первый тайм матча прерывали на 20 минут, а после завершения первой половины игры матч так и не возобновился. На тот момент счет не был открыт – 0:0.

«Рига» уже сообщила о том, что матч будет доигран завтра, 18 сентября. Начало – в 10:00 по Киеву.

Напомним, сейчас главным тренером «Риги» является экс-наставник львовских «Карпат» Олег Кононов.