Рига
1:0
Тре Фиори
18.09.2020, FT

Команда Кононова выиграла доигровку матча ЛЕ благодаря голу Педринью

В следующем раунде латвийский клуб сразится с «Селтиком»

  • 18.09.2020 12:53
  • 1247 просмотров
  • 3 комментария
Команда Кононова выиграла доигровку матча ЛЕ благодаря голу Педринью
© ФК Рига

Футбольный клуб «Рига» одержал победу в доигровке матча 2-го раунда квалификации Лиги Европы против «Тре Фиори» из Сан-Марино.
 
Команда Олега Кононова праздновала победу благодаря голу 27-летнего португальца Педринью. 
 
Напомним, в четверг матч остановили из-за сильных порывов ветра на домашнем стадионе латвийского клуба.
 
Лига Европы. 2-й раунд квалификации

«Рига» (Латвия) – «Тре Фиори» (Сан-Марино) – 1:0
Гол: 1:0 – Педринью (50).
 
В следующем раунде «Рига» сразится с шотландским «Селтиком».

Еще два шага. Определились пары 3-го раунда квалификации Лиги Европы

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    Саша Зардунов
    online
      Саша Зардунов, 18.09.2020 13:15
    0
    Ох этот Педринью!!
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 18.09.2020 13:07
    0
    А чё он там в Риге делает
    Ссылка
    Sentinel
    online
      Sentinel, 18.09.2020 13:01
    0
    Почему Кононова не подписал Днепр-1 или хотя бы Львов? Вроде неплохой специалист, а ушел в Ригу, как Скрипник в свое время.
    Ссылка
    Саша Зардунов
    online
      Саша Зардунов, 18.09.2020 13:15
    0
    Ох этот Педринью!!
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 18.09.2020 13:07
    0
    А чё он там в Риге делает
    Ссылка
    Sentinel
    online
      Sentinel, 18.09.2020 13:01
    0
    Почему Кононова не подписал Днепр-1 или хотя бы Львов? Вроде неплохой специалист, а ушел в Ригу, как Скрипник в свое время.
    Ссылка
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