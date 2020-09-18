Команда Кононова выиграла доигровку матча ЛЕ благодаря голу Педринью

Футбольный клуб «Рига» одержал победу в доигровке матча 2-го раунда квалификации Лиги Европы против «Тре Фиори» из Сан-Марино.
Команда Олега Кононова праздновала победу благодаря голу 27-летнего португальца Педринью.
Напомним, в четверг матч остановили из-за сильных порывов ветра на домашнем стадионе латвийского клуба.
Лига Европы. 2-й раунд квалификации
«Рига» (Латвия) – «Тре Фиори» (Сан-Марино) – 1:0
Гол: 1:0 – Педринью (50).
В следующем раунде «Рига» сразится с шотландским «Селтиком».
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Источник — Sport.ua
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