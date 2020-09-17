Лига Европы. Результаты 2-го квалификационного раунда

17 сентября проходят матчи 2-го квалификационного раунда Лиги Европы.
92 команды определяют 46 обладателей пропусков в 3-й раунд отбора.
Некоторые матчи на данный момент еще продолжаются.
Лига Европы 2020/21
2-й раунд квалификации, 17 сентября
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Источник — Sport.ua
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