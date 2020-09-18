Стало известно, какой телеканал покажет первый матч Динамо против Гента

Киевское «Динамо» в среду, 23 сентября, проведет первый матч раунда плей-офф Лиги чемпионов против «Гента».

Транслировать встречу будет телеканал «Футбол 2», а не «2+2», как было в случае с поединком против АЗ.

Напомним, что каналы «1+1 media» являются официальными трансляторами домашних матчей «Динамо» в УПЛ.

23 сентября, 21:55 «Гент» – «Динамо» Киев («Футбол 2», а также на OLL.TV).