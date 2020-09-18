Стало известно, какой телеканал покажет первый матч Динамо против Гента

Киевское «Динамо» в среду, 23 сентября, проведет первый матч раунда плей-офф Лиги чемпионов против «Гента».
Транслировать встречу будет телеканал «Футбол 2», а не «2+2», как было в случае с поединком против АЗ.
Напомним, что каналы «1+1 media» являются официальными трансляторами домашних матчей «Динамо» в УПЛ.
23 сентября, 21:55 «Гент» – «Динамо» Киев («Футбол 2», а также на OLL.TV).
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Источник — Футбол 1/2/3
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Учитывая что 3 украинца играют в Генте, 2 из них бывшие игроки Динамо, помои будут лететь рекой.
В двойне приятнее если выйдут в лч.
Назло гавнометам Денисову Сабо Леоненко.
Они думали хайп ловят, но уже минус немцы и испанцы.
Мирча думаю будет защищать клуб от этого отребья
в доступе только ограниченный контингент кротофанов...
про картинку сказал,
про футболылучче сказал,
еще добавь про попрыгать и можешь считать обязательную программу выполненой
Все не можешь успокоиться после изнасилования Интером 5:0 и издевательства Динамовцами над Шлаком в СуперКубке Украины? Я же говорил: Лукаку наКАКАЛ на Шахтер и подтерся его игроками, а Динамо помочилось на Шлак как на отхожее место! Теперь Шахтер стал самой вПОПУлярной и на-вРОТной украинской командой!
Иначе в дурдоме закончишь, то что в раде начал.
Все не можешь успокоиться после изнасилования Интером 5:0 и издевательства Динамовцами над Шлаком в СуперКубке Украины? Я же говорил: Лукаку наКАКАЛ на Шахтер и подтерся его игроками, а Динамо помочилось на Шлак как на отхожее место! Теперь Шахтер стал самой вПОПУлярной и на-вРОТной украинской командой!
Все не можешь успокоиться после изнасилования Интером 5:0 и издевательства Динамовцами над Шлаком в СуперКубке Украины? Я же говорил: Лукаку наКАКАЛ на Шахтер и подтерся его игроками, а Динамо помочилось на Шлак как на отхожее место! Теперь Шахтер стал самой вПОПУлярной и на-вРОТной украинской командой!
Учитывая что 3 украинца играют в Генте, 2 из них бывшие игроки Динамо, помои будут лететь рекой.
В двойне приятнее если выйдут в лч.
Назло гавнометам Денисову Сабо Леоненко.
Они думали хайп ловят, но уже минус немцы и испанцы.
Мирча думаю будет защищать клуб от этого отребья
Все не можешь успокоиться после изнасилования Интером 5:0 и издевательства Динамовцами над Шлаком в СуперКубке Украины? Я же говорил: Лукаку наКАКАЛ на Шахтер и подтерся его игроками, а Динамо помочилось на Шлак как на отхожее место! Теперь Шахтер стал самой вПОПУлярной и на-вРОТной украинской командой!
Учитывая что 3 украинца играют в Генте, 2 из них бывшие игроки Динамо, помои будут лететь рекой.
В двойне приятнее если выйдут в лч.
Назло гавнометам Денисову Сабо Леоненко.
Они думали хайп ловят, но уже минус немцы и испанцы.
Мирча думаю будет защищать клуб от этого отребья
Учитывая что 3 украинца играют в Генте, 2 из них бывшие игроки Динамо, помои будут лететь рекой.
В двойне приятнее если выйдут в лч.
Назло гавнометам Денисову Сабо Леоненко.
Они думали хайп ловят, но уже минус немцы и испанцы.
Мирча думаю будет защищать клуб от этого отребья
в доступе только ограниченный контингент кротофанов...
про картинку сказал,
про футболылучче сказал,
еще добавь про попрыгать и можешь считать обязательную программу выполненой
Все не можешь успокоиться после изнасилования Интером 5:0 и издевательства Динамовцами над Шлаком в СуперКубке Украины? Я же говорил: Лукаку наКАКАЛ на Шахтер и подтерся его игроками, а Динамо помочилось на Шлак как на отхожее место! Теперь Шахтер стал самой вПОПУлярной и на-вРОТной украинской командой!
Иначе в дурдоме закончишь, то что в раде начал.
Все не можешь успокоиться после изнасилования Интером 5:0 и издевательства Динамовцами над Шлаком в СуперКубке Украины? Я же говорил: Лукаку наКАКАЛ на Шахтер и подтерся его игроками, а Динамо помочилось на Шлак как на отхожее место! Теперь Шахтер стал самой вПОПУлярной и на-вРОТной украинской командой!
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