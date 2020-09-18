Стало известно, какой телеканал покажет первый матч Динамо против Гента

И это не «2+2»

  • 18.09.2020 14:10
  • 3556 просмотров
  • 18 комментариев
Стало известно, какой телеканал покажет первый матч Динамо против Гента
© ФК Динамо Киев

Киевское «Динамо» в среду, 23 сентября, проведет первый матч раунда плей-офф Лиги чемпионов против «Гента».

Транслировать встречу будет телеканал «Футбол 2», а не «2+2», как было в случае с поединком против АЗ. 

Напомним, что каналы «1+1 media» являются официальными трансляторами домашних матчей «Динамо» в УПЛ.

23 сентября, 21:55 «Гент» – «Динамо» Киев («Футбол 2», а также на OLL.TV).

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Источник — Футбол 1/2/3

(6 голосов)

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Комментарии
    Bop
    online
      Bop, 18.09.2020 14:59
    0
    Trasher311987, 18.09.2020 14:33
    Тот случай когда Матч тв болеет за Динамо сильнее, чем родное тв.
    Учитывая что 3 украинца играют в Генте, 2 из них бывшие игроки Динамо, помои будут лететь рекой.
    В двойне приятнее если выйдут в лч.
    Назло гавнометам Денисову Сабо Леоненко.
    Они думали хайп ловят, но уже минус немцы и испанцы.
    Мирча думаю будет защищать клуб от этого отребья
    с недавних пор денисов и леоненко метают г... в пустоту.
    в доступе только ограниченный контингент кротофанов...
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 18.09.2020 14:54
    0
    Олег Тимофеюк, 18.09.2020 14:14
    Плевать где смотреть это дно, в любом случае Футболы лучше, там хотя бы качество картинки не хуторское.
    про дно сказал,
    про картинку сказал,
    про футболылучче сказал,
    еще добавь про попрыгать и можешь считать обязательную программу выполненой
    Ссылка
    ZloyDeda
    online
      ZloyDeda, 18.09.2020 14:53
    0
    Александр Шевченко, 18.09.2020 14:45
    Значит никто не посмотрит матч в Украине. Ведь там нет не только топовых лиг на каналах, но еще его нигде нет, в кабельных сетях. Спасибо, рыжему ублюдку с Лондона, за популяризацию футбола в Украине. Ни футбола нет на аналах, ни сами аналы нигде не транслируются. А за те бабки, что предлагают мне платить рыжему ублюдку для содержания его макак донецких, чтобы посмотреть футбол в нете, я лучше нетфликс подключу и фильмы и сериалы буду в качестве хорошем смотреть
    Суперрр!!! Лучше и не скажешь!!!
    Ссылка
    zvalenok03
    online
      zvalenok03, 18.09.2020 14:51
    0
    SEMIRAMID, 18.09.2020 14:34
    Под ГимноФекалеюком гаршок уже переполнен! Я так понял, что ты ему решил предоставить свои услуги Валенка, как нового отхожего места!
    Все не можешь успокоиться после изнасилования Интером 5:0 и издевательства Динамовцами над Шлаком в СуперКубке Украины? Я же говорил: Лукаку наКАКАЛ на Шахтер и подтерся его игроками, а Динамо помочилось на Шлак как на отхожее место! Теперь Шахтер стал самой вПОПУлярной и на-вРОТной украинской командой!
    Закусывать надо.
    Иначе в дурдоме закончишь, то что в раде начал.
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 18.09.2020 14:45
    +1
    Значит никто не посмотрит матч в Украине. Ведь там нет не только топовых лиг на каналах, но еще его нигде нет, в кабельных сетях. Спасибо, рыжему ублюдку с Лондона, за популяризацию футбола в Украине. Ни футбола нет на аналах, ни сами аналы нигде не транслируются. А за те бабки, что предлагают мне платить рыжему ублюдку для содержания его макак донецких, чтобы посмотреть футбол в нете, я лучше нетфликс подключу и фильмы и сериалы буду в качестве хорошем смотреть
    Ссылка
    kruch_
      kruch_, 18.09.2020 14:43
    0
    SEMIRAMID, 18.09.2020 14:34
    Под ГимноФекалеюком гаршок уже переполнен! Я так понял, что ты ему решил предоставить свои услуги Валенка, как нового отхожего места!
    Все не можешь успокоиться после изнасилования Интером 5:0 и издевательства Динамовцами над Шлаком в СуперКубке Украины? Я же говорил: Лукаку наКАКАЛ на Шахтер и подтерся его игроками, а Динамо помочилось на Шлак как на отхожее место! Теперь Шахтер стал самой вПОПУлярной и на-вРОТной украинской командой!
    вылез редактор газеты и сделал свой высер
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 18.09.2020 14:41
    0
    SEMIRAMID, 18.09.2020 14:21
    У тебя рот и задница выполняют одну и туже функцию: дерьмо выбрасывает! Наверно фамилия к этому обязывет: ГимноФекалеюк! Когда же ты наконец поумнеешь и встанешь с детского горшка!
    Он уже давно с детского горшка на ченченскую бутылку пересел, просто у ваты уровень развития такой - средний взрослый как ученик из класса коррекции.
    Ссылка
    ZloyDeda
    online
      ZloyDeda, 18.09.2020 14:39
    0
    Пійшли вони... зі своїми "футболами"!!! Краще на Матч-футбол подивлюсь, там всі міжнародні ігри Динамо транслюють!!!
    Ссылка
    SEMIRAMID
      SEMIRAMID, 18.09.2020 14:34
    +2
    zvalenok03, 18.09.2020 14:24
    Главред районной газетенки с утра не похмелился. Решил показать свое культурное образование. Образование прапорщика с тремя классами церковноприходской школы.
    Под ГимноФекалеюком гаршок уже переполнен! Я так понял, что ты ему решил предоставить свои услуги Валенка, как нового отхожего места!
    Все не можешь успокоиться после изнасилования Интером 5:0 и издевательства Динамовцами над Шлаком в СуперКубке Украины? Я же говорил: Лукаку наКАКАЛ на Шахтер и подтерся его игроками, а Динамо помочилось на Шлак как на отхожее место! Теперь Шахтер стал самой вПОПУлярной и на-вРОТной украинской командой!
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 18.09.2020 14:33
    0
    dudigo78, 18.09.2020 14:24
    Знов в неті шукати
    Sport tv biz, и вперёд.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 18.09.2020 14:33
    +2
    Тот случай когда Матч тв болеет за Динамо сильнее, чем родное тв.
    Учитывая что 3 украинца играют в Генте, 2 из них бывшие игроки Динамо, помои будут лететь рекой.
    В двойне приятнее если выйдут в лч.
    Назло гавнометам Денисову Сабо Леоненко.
    Они думали хайп ловят, но уже минус немцы и испанцы.
    Мирча думаю будет защищать клуб от этого отребья
    Ссылка
    zvalenok03
    online
      zvalenok03, 18.09.2020 14:24
    0
    Главред районной газетенки с утра не похмелился. Решил показать свое культурное образование. Образование прапорщика с тремя классами церковноприходской школы.
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 18.09.2020 14:24
    +5
    Знов в неті шукати
    Ссылка
    zvalenok03
    online
      zvalenok03, 18.09.2020 14:22
    +3
    Облом.
    Ссылка
    SEMIRAMID
      SEMIRAMID, 18.09.2020 14:21
    +6
    Олег Тимофеюк, 18.09.2020 14:14
    Плевать где смотреть это дно, в любом случае Футболы лучше, там хотя бы качество картинки не хуторское.
    У тебя рот и задница выполняют одну и туже функцию: дерьмо выбрасывает! Наверно фамилия к этому обязывет: ГимноФекалеюк! Когда же ты наконец поумнеешь и встанешь с детского горшка!
    Ссылка
    SEMIRAMID
      SEMIRAMID, 18.09.2020 14:21
    +4
    У тебя рот и задница выполняют одну и туже функцию: дерьмо выбрасывает! Наверно фамилия к этому обязывет: ГимноФекалеюк! Когда же ты наконец поумнеешь и встанешь с детского горшка!
    Ссылка
    Arius
    online
      Arius, 18.09.2020 14:18
    -4
    збс можно и в инете посмотреть, да и обзор с комментатором в Ютубе будет, а то футболы отмороженные, нормальный обзор в Ютуб не могут выкинуть...
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 18.09.2020 14:14
    -20
    Плевать где смотреть это дно, в любом случае Футболы лучше, там хотя бы качество картинки не хуторское.
    Ссылка
    SEMIRAMID
      SEMIRAMID, 18.09.2020 14:21
    +6
    Олег Тимофеюк, 18.09.2020 14:14
    Плевать где смотреть это дно, в любом случае Футболы лучше, там хотя бы качество картинки не хуторское.
    У тебя рот и задница выполняют одну и туже функцию: дерьмо выбрасывает! Наверно фамилия к этому обязывет: ГимноФекалеюк! Когда же ты наконец поумнеешь и встанешь с детского горшка!
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 18.09.2020 14:24
    +5
    Знов в неті шукати
    Ссылка
    SEMIRAMID
      SEMIRAMID, 18.09.2020 14:21
    +4
    У тебя рот и задница выполняют одну и туже функцию: дерьмо выбрасывает! Наверно фамилия к этому обязывет: ГимноФекалеюк! Когда же ты наконец поумнеешь и встанешь с детского горшка!
    Ссылка
    zvalenok03
    online
      zvalenok03, 18.09.2020 14:22
    +3
    Облом.
    Ссылка
    SEMIRAMID
      SEMIRAMID, 18.09.2020 14:34
    +2
    zvalenok03, 18.09.2020 14:24
    Главред районной газетенки с утра не похмелился. Решил показать свое культурное образование. Образование прапорщика с тремя классами церковноприходской школы.
    Под ГимноФекалеюком гаршок уже переполнен! Я так понял, что ты ему решил предоставить свои услуги Валенка, как нового отхожего места!
    Все не можешь успокоиться после изнасилования Интером 5:0 и издевательства Динамовцами над Шлаком в СуперКубке Украины? Я же говорил: Лукаку наКАКАЛ на Шахтер и подтерся его игроками, а Динамо помочилось на Шлак как на отхожее место! Теперь Шахтер стал самой вПОПУлярной и на-вРОТной украинской командой!
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 18.09.2020 14:33
    +2
    Тот случай когда Матч тв болеет за Динамо сильнее, чем родное тв.
    Учитывая что 3 украинца играют в Генте, 2 из них бывшие игроки Динамо, помои будут лететь рекой.
    В двойне приятнее если выйдут в лч.
    Назло гавнометам Денисову Сабо Леоненко.
    Они думали хайп ловят, но уже минус немцы и испанцы.
    Мирча думаю будет защищать клуб от этого отребья
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 18.09.2020 14:45
    +1
    Значит никто не посмотрит матч в Украине. Ведь там нет не только топовых лиг на каналах, но еще его нигде нет, в кабельных сетях. Спасибо, рыжему ублюдку с Лондона, за популяризацию футбола в Украине. Ни футбола нет на аналах, ни сами аналы нигде не транслируются. А за те бабки, что предлагают мне платить рыжему ублюдку для содержания его макак донецких, чтобы посмотреть футбол в нете, я лучше нетфликс подключу и фильмы и сериалы буду в качестве хорошем смотреть
    Ссылка
    Bop
    online
      Bop, 18.09.2020 14:59
    0
    Trasher311987, 18.09.2020 14:33
    Тот случай когда Матч тв болеет за Динамо сильнее, чем родное тв.
    Учитывая что 3 украинца играют в Генте, 2 из них бывшие игроки Динамо, помои будут лететь рекой.
    В двойне приятнее если выйдут в лч.
    Назло гавнометам Денисову Сабо Леоненко.
    Они думали хайп ловят, но уже минус немцы и испанцы.
    Мирча думаю будет защищать клуб от этого отребья
    с недавних пор денисов и леоненко метают г... в пустоту.
    в доступе только ограниченный контингент кротофанов...
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 18.09.2020 14:54
    0
    Олег Тимофеюк, 18.09.2020 14:14
    Плевать где смотреть это дно, в любом случае Футболы лучше, там хотя бы качество картинки не хуторское.
    про дно сказал,
    про картинку сказал,
    про футболылучче сказал,
    еще добавь про попрыгать и можешь считать обязательную программу выполненой
    Ссылка
    ZloyDeda
    online
      ZloyDeda, 18.09.2020 14:53
    0
    Александр Шевченко, 18.09.2020 14:45
    Значит никто не посмотрит матч в Украине. Ведь там нет не только топовых лиг на каналах, но еще его нигде нет, в кабельных сетях. Спасибо, рыжему ублюдку с Лондона, за популяризацию футбола в Украине. Ни футбола нет на аналах, ни сами аналы нигде не транслируются. А за те бабки, что предлагают мне платить рыжему ублюдку для содержания его макак донецких, чтобы посмотреть футбол в нете, я лучше нетфликс подключу и фильмы и сериалы буду в качестве хорошем смотреть
    Суперрр!!! Лучше и не скажешь!!!
    Ссылка
    zvalenok03
    online
      zvalenok03, 18.09.2020 14:51
    0
    SEMIRAMID, 18.09.2020 14:34
    Под ГимноФекалеюком гаршок уже переполнен! Я так понял, что ты ему решил предоставить свои услуги Валенка, как нового отхожего места!
    Все не можешь успокоиться после изнасилования Интером 5:0 и издевательства Динамовцами над Шлаком в СуперКубке Украины? Я же говорил: Лукаку наКАКАЛ на Шахтер и подтерся его игроками, а Динамо помочилось на Шлак как на отхожее место! Теперь Шахтер стал самой вПОПУлярной и на-вРОТной украинской командой!
    Закусывать надо.
    Иначе в дурдоме закончишь, то что в раде начал.
    Ссылка
    kruch_
      kruch_, 18.09.2020 14:43
    0
    SEMIRAMID, 18.09.2020 14:34
    Под ГимноФекалеюком гаршок уже переполнен! Я так понял, что ты ему решил предоставить свои услуги Валенка, как нового отхожего места!
    Все не можешь успокоиться после изнасилования Интером 5:0 и издевательства Динамовцами над Шлаком в СуперКубке Украины? Я же говорил: Лукаку наКАКАЛ на Шахтер и подтерся его игроками, а Динамо помочилось на Шлак как на отхожее место! Теперь Шахтер стал самой вПОПУлярной и на-вРОТной украинской командой!
    вылез редактор газеты и сделал свой высер
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 18.09.2020 14:41
    0
    SEMIRAMID, 18.09.2020 14:21
    У тебя рот и задница выполняют одну и туже функцию: дерьмо выбрасывает! Наверно фамилия к этому обязывет: ГимноФекалеюк! Когда же ты наконец поумнеешь и встанешь с детского горшка!
    Он уже давно с детского горшка на ченченскую бутылку пересел, просто у ваты уровень развития такой - средний взрослый как ученик из класса коррекции.
    Ссылка
    ZloyDeda
    online
      ZloyDeda, 18.09.2020 14:39
    0
    Пійшли вони... зі своїми "футболами"!!! Краще на Матч-футбол подивлюсь, там всі міжнародні ігри Динамо транслюють!!!
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 18.09.2020 14:33
    0
    dudigo78, 18.09.2020 14:24
    Знов в неті шукати
    Sport tv biz, и вперёд.
    Ссылка
    zvalenok03
    online
      zvalenok03, 18.09.2020 14:24
    0
    Главред районной газетенки с утра не похмелился. Решил показать свое культурное образование. Образование прапорщика с тремя классами церковноприходской школы.
    Ссылка
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