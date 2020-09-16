Динамо подтвердило даты матчей с Гентом

Европейский союз футбольных ассоциаций (УЕФА) утвердил даты и время проведения матчей плей-офф квалификации Лиги чемпионов сезона 2020/21.

Пройдя АЗ в 3-м квалифай-раунде, киевляне встретятся на стадии плей-офф отбора в групповой этап Лиги чемпионов с бельгийским «Гентом», который в своем матче одолел австрийский «Рапид».

Первую игру «Динамо» проведет на выезде — встреча в Генте состоится в среду, 23-го сентября. Начало — в 21:00 по среднеевропейскому времени (22:00 по Киеву).

Ответный матч пройдет на НСК «Олимпийский» во вторник, 29-г сентября, и также начнется в 22:00 по киевскому времени.

Победитель противостояния станет участником группового раунда Лиги чемпионов.