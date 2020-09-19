Клубный рейтинг УЕФА. Шахтер – в топ-15, Динамо – на 31-м месте

После очередной еврокубковой недели небольшие изменения претерпел клубный рейтинг УЕФА.

«Шахтер» входит в топ-15 в Европе (69 очков). «Динамо» – на 31-й позиции (40 очков).

Благодаря высокому рейтингу «Шахтер» будет сеянным со 2-й корзины в групповом раунде Лиги чемпионов. Киевское «Динамо», если пробьется в групповой этап, попадет в 3-ю корзину посева.

Командам-участницам группового раунда Лиги чемпионов начислено по 4 очка. Тем, кто гарантировал место в группе Лиги Европы, добавлено по 3 балла.

Клубный рейтинг УЕФА 2021 (используется для посева команд в еврокубках)

Источник данных: Bert Kassies