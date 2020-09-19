Клубный рейтинг УЕФА. Шахтер – в топ-15, Динамо – на 31-м месте

Донецкая команда будет сеянной со 2-й корзины в групповом раунде ЛЧ

  • 19.09.2020 05:45
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Клубный рейтинг УЕФА. Шахтер – в топ-15, Динамо – на 31-м месте
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После очередной еврокубковой недели небольшие изменения претерпел клубный рейтинг УЕФА.

«Шахтер» входит в топ-15 в Европе (69 очков). «Динамо» – на 31-й позиции (40 очков).

Благодаря высокому рейтингу «Шахтер» будет сеянным со 2-й корзины в групповом раунде Лиги чемпионов. Киевское «Динамо», если пробьется в групповой этап, попадет в 3-ю корзину посева.

Командам-участницам группового раунда Лиги чемпионов начислено по 4 очка. Тем, кто гарантировал место в группе Лиги Европы, добавлено по 3 балла.

См. также: Таблица коэффициентов УЕФА. Сенсационный Колос помог сесть Турции на хвост

Клубный рейтинг УЕФА 2021 (используется для посева команд в еврокубках)

Источник данных: Bert Kassies

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Николай Степанюк, Sport.ua

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