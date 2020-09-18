Таблица коэффициентов УЕФА. Сенсационный Колос помог сесть Турции на хвост

После матчей 2-го раунда квалификации Лиги Европы Sport.ua изучает таблицу коэффициентов УЕФА.

Крайне порадовал в своем дебютном поединке в еврокубках «Колос» из Ковалевки. Выиграв у греческого «Ариса» (2:1), подопечные Руслана Костышина взяли 1.5 очка, что дало Украине +0.300 балла. По новым правилам, в одноматчевом противостоянии за победу дается 3 очка (в квалификации – 1.5 очка), за ничью с переходом в серию пенальти – 2 очка (в квалификации – 1 очко), а поражение автоматически приносит 1 очко (в квалификации – 0.5 очка) в копилку клуба и страны.

Ранее донецкий «Шахтер», получив как чемпион страны путевку в групповой раунд ЛЧ, автоматически взял 4 бонусных очка, а киевское «Динамо» набрало 1.5 пункта, переиграв АЗ «Алкмаар» (2:0). Суммарно у Украины 7 очков, что при делении на 5 команд-участниц дает 1.400 балла. В рейтинге остаемся на 12-й позиции, отставая от Турции на тех же 0.500 балла и немного приблизившись к Австрии (минус 1.925).

Посмотрим, как дела у конкурентов. «Галатасарай» сумел сохранить для Турции перевес в полбалла над Украиной, обыграв на выезде азербайджанский «Нефтчи» (3:1). У Турции в деле 5 клубов, причем в группе ЛЧ только «Истанбул Башакшехир», а «Бешикташ», «Галатасарай» и «Аланияспор» выйдут на поле в матчах Q3 Лиги Европы. «Сивасспор» с украинцем Сергеем Рыбалкой имеет путевку в групповой раунд ЛЕ.

А вот у Австрии уже потери! «Хартберг» потерпел поражение в Польше от команды «Пяст» Гливице (2:3), и у австрийцев осталось лишь 4 клуба. Напомним, у Австрии нет прямой путевки в группу ЛЧ, но «Ред Булл Зальцбург» в Q4 ЛЧ сыграет против «Маккаби» Тель-Авив (Израиль).

Среди стран из топ-10 еще и у России серьезная неудача. Московское «Динамо» потерпело фиаско в Грузии от «Локомотива» из Тбилиси (1:2) и больше не будет играть в Европе в этом сезоне.

Вскользь отмечаем, что позади Украину прессингует Шотландия, усилиями сразу трех клубов! «Рейнджерс», «Абердин» и «Мотеруэлл» прошли в следующий раунд. У Шотландии, конечно, был превосходный предыдущий сезон (9.750, 7-е место в Европе). И с подключением к делу «Селтика» любые расклады возможны.

Напомним, что федерация, которая окажется на 11-м месте, потеряет прямую путевку в групповой раунд ЛЧ для своего чемпиона (кроме особого случая, когда возникнет вакансия, оставленная для победителя предыдущего сезона ЛЧ). Поэтому побороться за 10-ю строчку рейтинга в будущем сезоне критически важно.

Таблица коэффициентов УЕФА 2021 (влияет на распределение путевок в сезоне 2022/23)

Источник данных: Bert Kassies