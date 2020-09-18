Тайсон уведомил Шахтер о намерении уйти после окончания контракта

Вероятно, бразилец проводит свой последний сезон в Украине

  • 18.09.2020 09:44
  • 2290 просмотров
  • 3 комментария
Тайсон уведомил Шахтер о намерении уйти после окончания контракта
© ФК Шахтер. Тайсон

Один из лидеров полузащиты «Шахтера» Тайсон накануне в общении с бразильскими журналистами сообщил, что уже уведомил руководство донецкого клуба о своем намерении покинуть стан «горняков» после истечения срока действия нынешнего контракта.

Трудовое соглашение Тайсона рассчитано до лета 2021 года, после чего он нацелен на возвращение в родной «Интернасьонал», с которым у хавбека существует устная предварительная договоренность.

Ранее Тайсон говорил, что хочет вернуться в Бразилию, чтобы быть ближе к маме и тяжело больному отцу.

Накануне бразилец отличился очередным философским постом в социальных сетях, что стало уже его визитной карточкой за последнее время.

Напомним, в УПЛ Тайсон играет с 2010 года. Сперва он два с половиной сезона провел в «Металлисте», а с 2013-го выступает в рядах «Шахтера».

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Источник — Revista Colorada

(9 голосов)

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Комментарии
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 18.09.2020 10:14
    0
    Это по-человечески.
    Но для клуба это печально.
    Ссылка
    dedpixto
    online
      dedpixto, 18.09.2020 10:07
    +3
    какая неожиданная новость! удачи ему, конечно, он - в отличие от всяких мерзких знаменитых типов - отрабатывает свой контракт интенсивнее, чем кто бы то ни было другой и является настоящим мотором команды, поэтому удачи ему до конца контракта и счастья в дальнейшей профессиональной жизни! а то, что он чувачок местами неприятный - это есть, но кто из нас без греха, тот пусть бросит в него камень, лично я не смогу.
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 18.09.2020 09:50
    +1
    Накануне бразилец отличился очередным философским постом в социальных сетях, что стало уже его визитной карточкой за последнее время (С)
    А с каких пор откровенное нытьё и постики с бразильских оДНоклассников , в духе
    « Брат да брата за основу взято» (с)Конфуций - стали философией ?
    П.С. А ну и не забываем откровенные расистские речевки , что позволял публиковать себе этот довольно неплохой футболист
    Ссылка
    dedpixto
    online
      dedpixto, 18.09.2020 10:07
    +3
    какая неожиданная новость! удачи ему, конечно, он - в отличие от всяких мерзких знаменитых типов - отрабатывает свой контракт интенсивнее, чем кто бы то ни было другой и является настоящим мотором команды, поэтому удачи ему до конца контракта и счастья в дальнейшей профессиональной жизни! а то, что он чувачок местами неприятный - это есть, но кто из нас без греха, тот пусть бросит в него камень, лично я не смогу.
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 18.09.2020 09:50
    +1
    Накануне бразилец отличился очередным философским постом в социальных сетях, что стало уже его визитной карточкой за последнее время (С)
    А с каких пор откровенное нытьё и постики с бразильских оДНоклассников , в духе
    « Брат да брата за основу взято» (с)Конфуций - стали философией ?
    П.С. А ну и не забываем откровенные расистские речевки , что позволял публиковать себе этот довольно неплохой футболист
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 18.09.2020 10:14
    0
    Это по-человечески.
    Но для клуба это печально.
    Ссылка
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