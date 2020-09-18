Тайсон уведомил Шахтер о намерении уйти после окончания контракта

Один из лидеров полузащиты «Шахтера» Тайсон накануне в общении с бразильскими журналистами сообщил, что уже уведомил руководство донецкого клуба о своем намерении покинуть стан «горняков» после истечения срока действия нынешнего контракта.

Трудовое соглашение Тайсона рассчитано до лета 2021 года, после чего он нацелен на возвращение в родной «Интернасьонал», с которым у хавбека существует устная предварительная договоренность.

Ранее Тайсон говорил, что хочет вернуться в Бразилию, чтобы быть ближе к маме и тяжело больному отцу.

Накануне бразилец отличился очередным философским постом в социальных сетях, что стало уже его визитной карточкой за последнее время.

Напомним, в УПЛ Тайсон играет с 2010 года. Сперва он два с половиной сезона провел в «Металлисте», а с 2013-го выступает в рядах «Шахтера».