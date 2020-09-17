ТАЙСОН: «Отпустите чувства гнева, обиды и печали»

32-летний бразильский полузащитник донецкого «Шахтера» Тайсон продолжает подготовку к поединку 3-го тура УПЛ против луганской «Зари».
«Отпустите все чувства гнева, обиды, неблагодарности и печали. И, прежде всего, имейте веру, силу и отвагу!», — написал Тайсон в Instagram.
Поединок 3-го тура чемпионата Украины «Заря» — «Шахтер» состоится в воскресенье, 20-го сентября, в 17:00 по киевскому времени.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Instagram
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.