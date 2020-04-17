Тайсон назначил дату своего возвращения в Интернасьонал

32-летний бразильский легионер «Шахтера» Тайсон в общении с болельщиками в своем Instagram затронул тему возвращения в «Интернасьонал» - клуб, воспитанником которого он является.

«Даст Бог, я буду в «Интере» в 2021 году», - приводит слова Тайсона Revistacolorada.com.br.

Отмечается, что Тайсон хочет заключить предварительный контракт с «Интером» уже в декабре, а также договориться с «Шахтером» об уходе за полгода до истечения его нынешнего контракта с «горняками», рассчитанного до июля 2021 года.

Ранее сообщалось о том, что минувшей зимой «Интернасьонал» предпринимал попытку заполучить Тайсона, но потерпел неудачу.

По данным портала Transfermarkt, контракт Тайсона с «Шахтером» рассчитан до 30 июня 2021 года, однако у клуба есть опция на однолетнее его продление.

В текущем сезоне на счету Тайсона 27 матчей за «Шахтер», 9 голов и 8 результативных передач.