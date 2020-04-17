Тайсон назначил дату своего возвращения в Интернасьонал

На этот раз вингер «Шахтера», похоже, настроен довольно решительно

  • 17.04.2020 11:18
  • 2938 просмотров
  • 11 комментариев
Тайсон назначил дату своего возвращения в Интернасьонал
© ФК Шахтер. Тайсон

32-летний бразильский легионер «Шахтера» Тайсон в общении с болельщиками в своем Instagram затронул тему возвращения в «Интернасьонал» - клуб, воспитанником которого он является.

«Даст Бог, я буду в «Интере» в 2021 году», - приводит слова Тайсона Revistacolorada.com.br.

Отмечается, что Тайсон хочет заключить предварительный контракт с «Интером» уже в декабре, а также договориться с «Шахтером» об уходе за полгода до истечения его нынешнего контракта с «горняками», рассчитанного до июля 2021 года.

Ранее сообщалось о том, что минувшей зимой «Интернасьонал» предпринимал попытку заполучить Тайсона, но потерпел неудачу.

По данным портала Transfermarkt, контракт Тайсона с «Шахтером» рассчитан до 30 июня 2021 года, однако у клуба есть опция на однолетнее его продление.

В текущем сезоне на счету Тайсона 27 матчей за «Шахтер», 9 голов и 8 результативных передач.

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(9 голосов)

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Комментарии
    Alex___Romanov
    online
      Alex___Romanov, 17.04.2020 13:00
    0
    Dynamo-s-Dnepra, 17.04.2020 12:56
    Рейтинг Форбс, в котором убийца-напёрсточник, потерял 600 позиций, думает по-другому
    От куда рейтингу Форбс знать о теневых доходах пана Ахметова? К тому же, Шахтёр самый самодостаточный клуб в нашей стране, который и без вливаний своего владельца, может зарабатывать хорошие деньги.
    Ссылка
    Dynamo-s-Dnepra
    online
      Dynamo-s-Dnepra, 17.04.2020 12:56
    +1
    ZAKARPATFAN, 17.04.2020 12:50
    Значит у Шахты все хорошо с финансами, раз им деньги не важны, а важен сам игрок и польза от него.
    Рейтинг Форбс, в котором убийца-напёрсточник, потерял 600 позиций, думает по-другому
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 17.04.2020 12:50
    -7
    axylinam, 17.04.2020 12:26
    Получается Тайсон может уйти из Шахтёра бесплатно,в плохом варианте может заняться мелким саботажем на поле, чтобы ускорить процесс,зря Шахтёр не продал Тайсона,когда предлагали хорошую цену
    Значит у Шахты все хорошо с финансами, раз им деньги не важны, а важен сам игрок и польза от него.
    Ссылка
    Александр Ад
    online
      Александр Ад, 17.04.2020 12:36
    -3
    Исмаили,мастер не хуже Тайсона и не ноет!А этому ...надо понизить зарплату и оштрафовать за некорректные высказывания...
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 17.04.2020 12:26
    +1
    Получается Тайсон может уйти из Шахтёра бесплатно,в плохом варианте может заняться мелким саботажем на поле, чтобы ускорить процесс,зря Шахтёр не продал Тайсона,когда предлагали хорошую цену
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 17.04.2020 12:18
    -7
    Пускай ноет, вам что мешает?
    Ссылка
    Alex___Romanov
    online
      Alex___Romanov, 17.04.2020 12:08
    +5
    очередная серия "Побег чёрной обезьяны из рабства" ))
    Ссылка
    Dynamo-s-Dnepra
    online
      Dynamo-s-Dnepra, 17.04.2020 11:49
    +2
    Отпустите уже этого гибона в свободное плаванье. Его сопли уже напрягают
    Ссылка
    MaKsim MaKsimovish
    online
      MaKsim MaKsimovish, 17.04.2020 11:38
    +5
    Задрала эта черная обезьяна. Ныть!.. Помню как он хотел стать Украинцем играть за сборную.. Мне нравится Украина.. Хочу тут. Жить! Заработал гнида миллионы теперь можно и в Бразилию сибатся)) а когда там получал копейки в Бразилии... Мечтал от туда уехать.. А теперь и играть. Уже не хочет ... Дайте ему мешок бананов и пусть нах валит из Украины
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 17.04.2020 11:37
    +4
    Показывает вопиющий непрофессионализм и демонстративное неуважение к клубу за который выступает и это все на фоне того смешного кол-ва времени что осталось по контракту! Доработал бы уже да уходил обратно в леса свои, а не устраивал преждевременные истерики.
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 17.04.2020 11:30
    +3
    Его уже сейчас нужно выкинуть. Позорит только своим нытьем клуб!!
    Ссылка
    Alex___Romanov
    online
      Alex___Romanov, 17.04.2020 12:08
    +5
    очередная серия "Побег чёрной обезьяны из рабства" ))
    Ссылка
    MaKsim MaKsimovish
    online
      MaKsim MaKsimovish, 17.04.2020 11:38
    +5
    Задрала эта черная обезьяна. Ныть!.. Помню как он хотел стать Украинцем играть за сборную.. Мне нравится Украина.. Хочу тут. Жить! Заработал гнида миллионы теперь можно и в Бразилию сибатся)) а когда там получал копейки в Бразилии... Мечтал от туда уехать.. А теперь и играть. Уже не хочет ... Дайте ему мешок бананов и пусть нах валит из Украины
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 17.04.2020 11:37
    +4
    Показывает вопиющий непрофессионализм и демонстративное неуважение к клубу за который выступает и это все на фоне того смешного кол-ва времени что осталось по контракту! Доработал бы уже да уходил обратно в леса свои, а не устраивал преждевременные истерики.
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 17.04.2020 11:30
    +3
    Его уже сейчас нужно выкинуть. Позорит только своим нытьем клуб!!
    Ссылка
    Dynamo-s-Dnepra
    online
      Dynamo-s-Dnepra, 17.04.2020 11:49
    +2
    Отпустите уже этого гибона в свободное плаванье. Его сопли уже напрягают
    Ссылка
    Dynamo-s-Dnepra
    online
      Dynamo-s-Dnepra, 17.04.2020 12:56
    +1
    ZAKARPATFAN, 17.04.2020 12:50
    Значит у Шахты все хорошо с финансами, раз им деньги не важны, а важен сам игрок и польза от него.
    Рейтинг Форбс, в котором убийца-напёрсточник, потерял 600 позиций, думает по-другому
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 17.04.2020 12:26
    +1
    Получается Тайсон может уйти из Шахтёра бесплатно,в плохом варианте может заняться мелким саботажем на поле, чтобы ускорить процесс,зря Шахтёр не продал Тайсона,когда предлагали хорошую цену
    Ссылка
    Alex___Romanov
    online
      Alex___Romanov, 17.04.2020 13:00
    0
    Dynamo-s-Dnepra, 17.04.2020 12:56
    Рейтинг Форбс, в котором убийца-напёрсточник, потерял 600 позиций, думает по-другому
    От куда рейтингу Форбс знать о теневых доходах пана Ахметова? К тому же, Шахтёр самый самодостаточный клуб в нашей стране, который и без вливаний своего владельца, может зарабатывать хорошие деньги.
    Ссылка
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