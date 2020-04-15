Интер пытался вернуть Тайсона из Шахтера, но потерпел неудачу

Бразильский «Интернасьонал» предпринимал попытку заполучить в свои ряды клубного воспитанника Тайсона, играющего ныне в Украине за «Шахтер».

Об этом со ссылкой на главного тренера команды Эдуардо Коудета сообщает издание GaúchaZH, подчеркивая, что бразильский клуб потерпел неудачу.

В последние два трансферных окна Тайсон явно демонстрировал свое желание покинуть «Шахтер», но никто не предлагал руководству донецкого клуба требуемую сумму, из-за чего опытный бразилец остался. После этого Тайсон много раз публиковал неоднозначные статусы в соцсетях, которые давали понять, что он несчастлив в Украине, но вынужден подчиниться требованиям «Шахтера», с которым у него контракт до 2021 года.

Ранее Тайсон заявил, что не будет продлевать контракт с «горняками», и мечтает вернуться в Бразилию.