ФОТО. Тайсон продолжает жаловаться на несправедливость

32-летний бразильский полузащитник «Шахтера» Тайсон продолжает жаловаться на «великую несправедливость».
«Тишина, спокойствие и терпение. Возможно, это один из способов борьбы с великой несправедливостью!», — написал Тайсон в Instagram.
Ранее Тайсон писал, что «с несправедливостью можно бороться тремя способами», не уточняя, что именно он имеет в виду.
В текущем сезоне Тайсон провел за «Шахтер» 20 матчей во всех турнирах, где забил 7 мячей и отдал 6 результативных передач.
Контракт Тайсона с донецким клубом рассчитан до лета 2021-го года с возможностью продления еще на один год.
Источник — Instagram
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Чернобелое фото это случайно не расизм? Надо штрафануть на всякий случай...
Или про черную метку лучше не говорить?
Чернобелое фото это случайно не расизм? Надо штрафануть на всякий случай...
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