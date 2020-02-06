ФОТО. Тайсон продолжает жаловаться на несправедливость

32-летний бразильский полузащитник «Шахтера» Тайсон продолжает жаловаться на «великую несправедливость».

«Тишина, спокойствие и терпение. Возможно, это один из способов борьбы с великой несправедливостью!», — написал Тайсон в Instagram.

Ранее Тайсон писал, что «с несправедливостью можно бороться тремя способами», не уточняя, что именно он имеет в виду.

В текущем сезоне Тайсон провел за «Шахтер» 20 матчей во всех турнирах, где забил 7 мячей и отдал 6 результативных передач.

Контракт Тайсона с донецким клубом рассчитан до лета 2021-го года с возможностью продления еще на один год.