ФОТО. Тайсон продолжает жаловаться на несправедливость

Футболист «Шахтера» публично выразил свое недовольство

  • 06.02.2020 01:21
  • 681 просмотр
  • 3 комментария
ФОТО. Тайсон продолжает жаловаться на несправедливость
© ФК Шахтер Донецк. Тайсон

32-летний бразильский полузащитник «Шахтера» Тайсон продолжает жаловаться на «великую несправедливость».

«Тишина, спокойствие и терпение. Возможно, это один из способов борьбы с великой несправедливостью!», — написал Тайсон в Instagram.

Ранее Тайсон писал, что «с несправедливостью можно бороться тремя способами», не уточняя, что именно он имеет в виду.

В текущем сезоне Тайсон провел за «Шахтер» 20 матчей во всех турнирах, где забил 7 мячей и отдал 6 результативных передач.

Контракт Тайсона с донецким клубом рассчитан до лета 2021-го года с возможностью продления еще на один год.

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Источник — Instagram

(2 голоса)

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Комментарии
    kina_ne_bydet
    online
    kina_ne_bydet, 06.02.2020 02:12
    0
    Я получаю миллионы долларов в год, живу в самых шикарных условиях, играю в лч в дружном коллективе, где полно моих соотечественников бразильцев и португалоговорящий тренер, но я всё-равно бедный и несчастный человек, с которым поступили несправедливо. Я как Иисус который вынужден бороться с этой великой несправедливостью. Но нас учили быть сильными, поэтому я не буду плакаться и рыдать по поводу своей несчастной доли, я буду наоборт бороться с этой несправедливостью тишиной, спокойствием и терпением. Именно поэтому я выставил этот пост, что бы показать всем как на деле в ТИШИНЕ я борюсь с этой великой не справедливостью, ну и заодно почитать комментарии своих соотечественником, которые пишут как любят меня и молятся за меня, что бы я преодолел эту великую несправедливость
    Ссылка
    Terminus
      Terminus, 06.02.2020 02:06
    -1
    ФОТО из разряда: "Твое лицо, когда в АТБ закончилась акция на бананы".
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    Billy Milligan
      Billy Milligan, 06.02.2020 01:52
    0
    Так Шахтер вручил ему уже черную метку? Капитан неизложен командой?
    Или про черную метку лучше не говорить?
    Чернобелое фото это случайно не расизм? Надо штрафануть на всякий случай...
    Ссылка
    kina_ne_bydet
    online
    kina_ne_bydet, 06.02.2020 02:12
    0
    Я получаю миллионы долларов в год, живу в самых шикарных условиях, играю в лч в дружном коллективе, где полно моих соотечественников бразильцев и португалоговорящий тренер, но я всё-равно бедный и несчастный человек, с которым поступили несправедливо. Я как Иисус который вынужден бороться с этой великой несправедливостью. Но нас учили быть сильными, поэтому я не буду плакаться и рыдать по поводу своей несчастной доли, я буду наоборт бороться с этой несправедливостью тишиной, спокойствием и терпением. Именно поэтому я выставил этот пост, что бы показать всем как на деле в ТИШИНЕ я борюсь с этой великой не справедливостью, ну и заодно почитать комментарии своих соотечественником, которые пишут как любят меня и молятся за меня, что бы я преодолел эту великую несправедливость
    Ссылка
    Billy Milligan
      Billy Milligan, 06.02.2020 01:52
    0
    Так Шахтер вручил ему уже черную метку? Капитан неизложен командой?
    Или про черную метку лучше не говорить?
    Чернобелое фото это случайно не расизм? Надо штрафануть на всякий случай...
    Ссылка
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