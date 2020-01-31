ФОТО. ТАЙСОН: «Большую несправедливость можно решить тремя способами»

Бразильский хавбек «Шахтера» обиделся?

  • 31.01.2020 17:17
  • 4012 просмотров
  • 20 комментариев
ФОТО. ТАЙСОН: «Большую несправедливость можно решить тремя способами»
© ФК Шахтер Донецк. Тайсон

32-летний бразильский полузащитник «Шахтера» Тайсон отметился неоднозначным высказыванием в своем Instagram.

«Серьезную несправедливость можно решить только тремя способами: молчанием, терпением и временем», — написал Тайсон.

Ранее сообщалось, что вместо Тайсона новым капитаном «Шахтера» назначен Андрей Пятов.

В текущем сезоне Тайсон провел за «Шахтер» 20 матчей во всех турнирах, где забил 7 мячей и отдал 6 результативных передач.

Контракт Тайсона с донецким клубом рассчитан до лета 2021-го года с возможностью продления еще на один год.

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Источник — Instagram

(10 голосов)

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Комментарии
    Vbolivalnyk-Peter
      Vbolivalnyk-Peter, 31.01.2020 18:06
    0
    Та все правильно Тайсон сказав - підписав контракт такий - тепер сиди, мовчи, терпи та чекай, можливо після літа 2021 ти ще комусь потрібен будеш!
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
      Evgene Boykinyuk, 31.01.2020 18:04
    0
    инстраграмм философ
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    wicker
      wicker, 31.01.2020 17:53
    +4
    Контракт перечитай - КЛОУН
    Ссылка
    gnt32
      gnt32, 31.01.2020 17:43
    0
    Виктор Иванов, 31.01.2020 17:35
    Тут только 10 отметилось. Укажи кто кротята? Я нейтральный...
    то есть "гумно в проруби"
    Ссылка
    digsum
      digsum, 31.01.2020 17:40
    +3
    Vipfishman2, 31.01.2020 17:33
    как знатно кротята громят своего бывшего капитана ...ай как славно ... и ни кто не кричит о расизме ))))
    При чем те, которые утверждали, что расистский скандал он не придумал на ровном месте, потому что захотелось
    Ссылка
    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 31.01.2020 17:35
    -5
    Vipfishman2, 31.01.2020 17:33
    как знатно кротята громят своего бывшего капитана ...ай как славно ... и ни кто не кричит о расизме ))))
    Тут только 10 отметилось. Укажи кто кротята? Я нейтральный...
    Ссылка
    George Abuladze
    online
      George Abuladze, 31.01.2020 17:34
    +1
    Та вали ты уже, куда угодно, надоел, будешь в серьезном клубе скамейку греть, а потом продадут в Китай или арабам
    Ссылка
    Vipfishman2
      Vipfishman2, 31.01.2020 17:33
    0
    как знатно кротята громят своего бывшего капитана ...ай как славно ... и ни кто не кричит о расизме ))))
    Ссылка
    Trasher311987
      Trasher311987, 31.01.2020 17:32
    -2
    Ой интересно будет. Я ж говорил ещё в 2019 году. Если его не продадут будет слезы лить.
    Интересно другое заменить его некем.
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    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 31.01.2020 17:31
    -3
    kina_ne_bydet, 31.01.2020 17:19
    Отправить этого мучиника в дубль до конца его контракта с Шахтёром.
    Есть Краматорск...
    Ссылка
    gnt32
      gnt32, 31.01.2020 17:30
    0
    мондавошка бразильская
    Ссылка
    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 31.01.2020 17:29
    -1
    Узник замка Шахт
    Сидел бы в паровозном депо и не дёргался, так сейчас бы шпилил за сам Металлист 1927
    Ссылка
    Дід Піхто
      Дід Піхто , 31.01.2020 17:28
    0
    Смотрите болельщики шахты за кого вы жопу рвёте здесь на сайте. За откровенную плаксивую и обидчивую девку, которая всеми правдами и неправдами хочет свалить из шахты. Вам нравится такое поведение вашего игрока, только честно ответьте?
    Ссылка
    axylinam
    axylinam, 31.01.2020 17:27
    +5
    Тайсона не заставлили под дулом автомата подписывать контракт с Шахтёром,Тайсон заработал огромные деньги в Украине и теперь капризничает и скулит на всю Украину,как оборзевший щенок,ни стыда ни совести нет у человека
    Ссылка
    gnt32
      gnt32, 31.01.2020 17:26
    -2
    отдайся иуда,предатилей "любят".
    Ссылка
    Дід Піхто
      Дід Піхто , 31.01.2020 17:24
    +1
    И так, три способа:
    1. Поплакать
    2. раздуть расистский спектакль
    3. Обидеться и ни с кем не разговаривать
    Ссылка
    Andrii Stadnyk
      Andrii Stadnyk, 31.01.2020 17:23
    0
    "Плач Ярославни". NETFLIX edition
    Ссылка
    DDolishniy
      DDolishniy, 31.01.2020 17:22
    +8
    Тупий довбень , ти підписав контракт, то виконуй його умови а не ний, тобі 32 роки , а таке враження, що 12
    Ссылка
    AЛВ
      AЛВ, 31.01.2020 17:20
    -1
    "Нехай щастить" після закінчення контракту.....
    Ссылка
    kina_ne_bydet
    kina_ne_bydet, 31.01.2020 17:19
    +5
    Отправить этого мучиника в дубль до конца его контракта с Шахтёром.
    Ссылка
    DDolishniy
      DDolishniy, 31.01.2020 17:22
    +8
    Тупий довбень , ти підписав контракт, то виконуй його умови а не ний, тобі 32 роки , а таке враження, що 12
    Ссылка
    axylinam
    axylinam, 31.01.2020 17:27
    +5
    Тайсона не заставлили под дулом автомата подписывать контракт с Шахтёром,Тайсон заработал огромные деньги в Украине и теперь капризничает и скулит на всю Украину,как оборзевший щенок,ни стыда ни совести нет у человека
    Ссылка
    kina_ne_bydet
    kina_ne_bydet, 31.01.2020 17:19
    +5
    Отправить этого мучиника в дубль до конца его контракта с Шахтёром.
    Ссылка
    wicker
      wicker, 31.01.2020 17:53
    +4
    Контракт перечитай - КЛОУН
    Ссылка
    digsum
      digsum, 31.01.2020 17:40
    +3
    Vipfishman2, 31.01.2020 17:33
    как знатно кротята громят своего бывшего капитана ...ай как славно ... и ни кто не кричит о расизме ))))
    При чем те, которые утверждали, что расистский скандал он не придумал на ровном месте, потому что захотелось
    Ссылка
    George Abuladze
    online
      George Abuladze, 31.01.2020 17:34
    +1
    Та вали ты уже, куда угодно, надоел, будешь в серьезном клубе скамейку греть, а потом продадут в Китай или арабам
    Ссылка
    Дід Піхто
      Дід Піхто , 31.01.2020 17:24
    +1
    И так, три способа:
    1. Поплакать
    2. раздуть расистский спектакль
    3. Обидеться и ни с кем не разговаривать
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
      Vbolivalnyk-Peter, 31.01.2020 18:06
    0
    Та все правильно Тайсон сказав - підписав контракт такий - тепер сиди, мовчи, терпи та чекай, можливо після літа 2021 ти ще комусь потрібен будеш!
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
      Evgene Boykinyuk, 31.01.2020 18:04
    0
    инстраграмм философ
    Ссылка
    gnt32
      gnt32, 31.01.2020 17:43
    0
    Виктор Иванов, 31.01.2020 17:35
    Тут только 10 отметилось. Укажи кто кротята? Я нейтральный...
    то есть "гумно в проруби"
    Ссылка
    Vipfishman2
      Vipfishman2, 31.01.2020 17:33
    0
    как знатно кротята громят своего бывшего капитана ...ай как славно ... и ни кто не кричит о расизме ))))
    Ссылка
    gnt32
      gnt32, 31.01.2020 17:30
    0
    мондавошка бразильская
    Ссылка
    Дід Піхто
      Дід Піхто , 31.01.2020 17:28
    0
    Смотрите болельщики шахты за кого вы жопу рвёте здесь на сайте. За откровенную плаксивую и обидчивую девку, которая всеми правдами и неправдами хочет свалить из шахты. Вам нравится такое поведение вашего игрока, только честно ответьте?
    Ссылка
    Andrii Stadnyk
      Andrii Stadnyk, 31.01.2020 17:23
    0
    "Плач Ярославни". NETFLIX edition
    Ссылка
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