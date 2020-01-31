ФОТО. ТАЙСОН: «Большую несправедливость можно решить тремя способами»

32-летний бразильский полузащитник «Шахтера» Тайсон отметился неоднозначным высказыванием в своем Instagram.
«Серьезную несправедливость можно решить только тремя способами: молчанием, терпением и временем», — написал Тайсон.
Ранее сообщалось, что вместо Тайсона новым капитаном «Шахтера» назначен Андрей Пятов.
В текущем сезоне Тайсон провел за «Шахтер» 20 матчей во всех турнирах, где забил 7 мячей и отдал 6 результативных передач.
Контракт Тайсона с донецким клубом рассчитан до лета 2021-го года с возможностью продления еще на один год.
Источник — Instagram
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Интересно другое заменить его некем.
Сидел бы в паровозном депо и не дёргался, так сейчас бы шпилил за сам Металлист 1927
1. Поплакать
2. раздуть расистский спектакль
3. Обидеться и ни с кем не разговаривать
1. Поплакать
2. раздуть расистский спектакль
3. Обидеться и ни с кем не разговаривать
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