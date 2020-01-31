ФОТО. ТАЙСОН: «Большую несправедливость можно решить тремя способами»

32-летний бразильский полузащитник «Шахтера» Тайсон отметился неоднозначным высказыванием в своем Instagram.

«Серьезную несправедливость можно решить только тремя способами: молчанием, терпением и временем», — написал Тайсон.

Ранее сообщалось, что вместо Тайсона новым капитаном «Шахтера» назначен Андрей Пятов.

В текущем сезоне Тайсон провел за «Шахтер» 20 матчей во всех турнирах, где забил 7 мячей и отдал 6 результативных передач.

Контракт Тайсона с донецким клубом рассчитан до лета 2021-го года с возможностью продления еще на один год.