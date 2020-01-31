Футбол News: Андрей Пятов - новый капитан Шахтера

Клуб пока отрицает

  • 31.01.2020 15:01
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Футбол News: Андрей Пятов - новый капитан Шахтера
© shakhtar.com

Во время выпуска новостей Футбол News на телеканале Футбол 1 в сюжете сказано, что новым капитаном «Шахтера» стал вратарь Андрей Пятов.

Ранее об этом уже сообщалось, но клуб официально опроверг эту информацию, заявив, что назначения нового капитана не было. Формально капитаном команды остается Тайсон.

Однако во время первого сбора бразилец не выходил на поле с капитанской повязкой. Минувшим летом клуб не отпустил Тайсона в «Милан», и игрок до сих пор вспоминает об этом.

Возможно, о назначении нового капитана клуб объявит перед стартом второго сбора.

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Источник — Футбол 1/Футбол 2

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