Так Пятов или Тайсон? Шахтер опроверг информацию о новом капитане команды

В понедельник в передаче «Футбольный формат» появилась информация о том, что новым капитаном команды стал вратарь Андрей Пятов.
Во время матчей на сборе в Турции Тайсон, который был капитаном команды последние сезоны, выходил на поле без капитанской повязки, а этот статус получили Пятов и Виктор Коваленко.
Теперь же клуб отрицает информацию о том, что в команде сменился капитан.
«Официально и неофициально нового капитана никто не назначал», - отметили в ФК «Шахтер».
Предполагалось, что Тайсон мог лишиться капитанской повязки из-за желания покинуть клуб. Летом, а также осенью после расистского скандала, игрок намекал на желание уйти из команды.
Летом у футболиста было предложение от «Милана», но клуб отказался продавать ведущего исполнителя.
Источник — UA-Football
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