Так Пятов или Тайсон? Шахтер опроверг информацию о новом капитане команды

Пока не Пятов

  • 28.01.2020 18:42
  • 2675 просмотров
  • 6 комментариев
Так Пятов или Тайсон? Шахтер опроверг информацию о новом капитане команды
© shakhtar.com

В понедельник в передаче «Футбольный формат» появилась информация о том, что новым капитаном команды стал вратарь Андрей Пятов.

Во время матчей на сборе в Турции Тайсон, который был капитаном команды последние сезоны, выходил на поле без капитанской повязки, а этот статус получили Пятов и Виктор Коваленко.

Теперь же клуб отрицает информацию о том, что в команде сменился капитан.

«Официально и неофициально нового капитана никто не назначал», - отметили в ФК «Шахтер».

Предполагалось, что Тайсон мог лишиться капитанской повязки из-за желания покинуть клуб. Летом, а также осенью после расистского скандала, игрок намекал на желание уйти из команды.

Летом у футболиста было предложение от «Милана», но клуб отказался продавать ведущего исполнителя.

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Источник — UA-Football

(4 голоса)

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Комментарии
    axylinam
      axylinam, 28.01.2020 19:49
    -3
    Капитаном Шахтёра нужно назначить того,кто попадёт в бутылку шампанского мячом со ста метров,а Милевский и Алиев ролик об этом снимут
    Ссылка
    tank72063
      tank72063, 28.01.2020 19:40
    -3
    Андрюху надо кэпом ставить,а этого на историческую родину...
    Ссылка
    Саша Петрик
      Саша Петрик, 28.01.2020 19:37
    0
    Поплакала і знов, фіалка розцвіла ....
    Ссылка
    axylinam
      axylinam, 28.01.2020 19:17
    -3
    Шахтёр главный поставщик уток в межсезонье
    Ссылка
    gnt32
    online
      gnt32, 28.01.2020 19:08
    -1
    та по куй!
    Ссылка
    Krab.Vova
      Krab.Vova, 28.01.2020 19:00
    +6
    Поплакав і далі капітан , напевне заявив, що зміна темношкірого капітана на білого - це расизм
    Ссылка
    Krab.Vova
      Krab.Vova, 28.01.2020 19:00
    +6
    Поплакав і далі капітан , напевне заявив, що зміна темношкірого капітана на білого - це расизм
    Ссылка
    Саша Петрик
      Саша Петрик, 28.01.2020 19:37
    0
    Поплакала і знов, фіалка розцвіла ....
    Ссылка
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