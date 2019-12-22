ТАЙСОН: «Не буду продлевать контракт с Шахтером»

Атакующий полузащитник «Шахтера» Тайсон, который также является капитаном команды, заявил, что в его планы не входит подписание нового контракта с украинским клубом.

Об этом Тайсон, проводящий ныне отпуск на родине, заявил, комментируя очередную порцию слухов о его якобы грядущем возвращении в бразильский «Интернасьонал».

«Я не буду говорить сейчас о возвращении в «Интернасьонал». Потому что, если этого не произойдет, то я буду виноват. У меня остается только один год по контракту в Украине, и я не буду его продлевать. Единственная команда, в которой я вижу себя в Бразилии – это «Интер». Могу сказать, что если «Интер» захочет, то я подпишу с клубом предварительный контракт», - заявил Тайсон.

🇦🇹 Taison admite que caso o Inter demonstre interesse em assinar um pré-contrato ano que vem ele assinaria. pic.twitter.com/d9RXCfIucH — O Bairrista (@O_Bairrista) 21 декабря 2019 г.

Отметим, что действующее трудовое соглашение Тайсона с «Шахтером» рассчитано до лета 2021 года. Это значит, что через год бразилец получит возможность подписать предварительный контракт с любым другим клубом, чтобы впоследствии покинуть стан «горняков» свободным агентом.

Ранее сообщалось о желании «Шахтера» продать Тайсона в январе за 20-25 миллионов евро.

Читайте также: Шахтеру нужно продавать Тайсона зимой. Дальше будет только хуже