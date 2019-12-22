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ТАЙСОН: «Не буду продлевать контракт с Шахтером»

Капитан «горняков», похоже, отказывается демонстрировать лояльность к клубу

  • 22.12.2019 10:46
  • 2779 просмотров
  • 7 комментариев
ТАЙСОН: «Не буду продлевать контракт с Шахтером»
© Torcedores.com. Тайсон

Атакующий полузащитник «Шахтера» Тайсон, который также является капитаном команды, заявил, что в его планы не входит подписание нового контракта с украинским клубом.

Об этом Тайсон, проводящий ныне отпуск на родине, заявил, комментируя очередную порцию слухов о его якобы грядущем возвращении в бразильский «Интернасьонал».

«Я не буду говорить сейчас о возвращении в «Интернасьонал». Потому что, если этого не произойдет, то я буду виноват. У меня остается только один год по контракту в Украине, и я не буду его продлевать. Единственная команда, в которой я вижу себя в Бразилии – это «Интер». Могу сказать, что если «Интер» захочет, то я подпишу с клубом предварительный контракт», - заявил Тайсон.

Отметим, что действующее трудовое соглашение Тайсона с «Шахтером» рассчитано до лета 2021 года. Это значит, что через год бразилец получит возможность подписать предварительный контракт с любым другим клубом, чтобы впоследствии покинуть стан «горняков» свободным агентом.

Ранее сообщалось о желании «Шахтера» продать Тайсона в январе за 20-25 миллионов евро.

Читайте также: Шахтеру нужно продавать Тайсона зимой. Дальше будет только хуже

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(2 голоса)

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Комментарии
    SKIF1927
    online
      SKIF1927, 22.12.2019 11:12
    0
    Справжній капітан ))
    Ссылка
    trasher87 trasher87
      trasher87 trasher87, 22.12.2019 11:05
    +1
    Trollface, 22.12.2019 11:04
    Продадут. Дебош заразен
    Да потому что такие же засидатели как Дентиньо Патрик могут поддержать.
    Ссылка
    Trollface
    online
      Trollface, 22.12.2019 11:04
    0
    Продадут. Дебош заразен
    Ссылка
    trasher87 trasher87
      trasher87 trasher87, 22.12.2019 11:01
    0
    Либо зимой продадут либо это будет скандал похлеще с Матузалемом.
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 22.12.2019 11:01
    +1
    На пальме теплей...
    Ссылка
    russol30
      russol30, 22.12.2019 10:55
    +2
    За твої факуни ти ще і раніше підеш
    Ссылка
    axylinam
    axylinam, 22.12.2019 10:53
    +1
    Тайсон. правильно не продлевай,займись мелким саботажем на поле,возвращайся на родину,где много диких сов и наслаждайся
    Ссылка
    russol30
      russol30, 22.12.2019 10:55
    +2
    За твої факуни ти ще і раніше підеш
    Ссылка
    trasher87 trasher87
      trasher87 trasher87, 22.12.2019 11:05
    +1
    Trollface, 22.12.2019 11:04
    Продадут. Дебош заразен
    Да потому что такие же засидатели как Дентиньо Патрик могут поддержать.
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 22.12.2019 11:01
    +1
    На пальме теплей...
    Ссылка
    axylinam
    axylinam, 22.12.2019 10:53
    +1
    Тайсон. правильно не продлевай,займись мелким саботажем на поле,возвращайся на родину,где много диких сов и наслаждайся
    Ссылка
    SKIF1927
    online
      SKIF1927, 22.12.2019 11:12
    0
    Справжній капітан ))
    Ссылка
    Trollface
    online
      Trollface, 22.12.2019 11:04
    0
    Продадут. Дебош заразен
    Ссылка
    trasher87 trasher87
      trasher87 trasher87, 22.12.2019 11:01
    0
    Либо зимой продадут либо это будет скандал похлеще с Матузалемом.
    Ссылка
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