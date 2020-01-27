У Шахтера сменился капитан. Стало известно, кто заменит Тайсона

Новым капитаном «Шахтера» стал голкипер Андрей Пятов. Такое решение принял наставник команды Луиш Каштру.

Ранее команду на поле выводил Тайсон, но в матчах тренировочного сбора в Турции капитанскую повязку «горняков» одевал Андрей Пятов. Сам Тайсон был на поле, но без капитанской повязки.

Голкипер Андрей Пятов рассказал журналистам: «Каждый тренер привносит что-то свое новое. Для мистера Каштру это первые зимние сборы. Сейчас он почувствует, что это такое. Он сам учится, и мы тоже».

На сборах в Турции «Шахтер» обыграл польский «Лех» (1:0) и сыграл вничью с сербской «Войводиной» (1:1).