У Шахтера сменился капитан. Стало известно, кто заменит Тайсона

Голкипер Андрей Пятов будет выводить «горняков» с капитанской повязкой

  • 27.01.2020 18:44
  • 4517 просмотров
  • 9 комментариев
У Шахтера сменился капитан. Стало известно, кто заменит Тайсона
© ФК Шахтер Донецк. Андрей Пятов

Новым капитаном «Шахтера» стал голкипер Андрей Пятов. Такое решение принял наставник команды Луиш Каштру.

Ранее команду на поле выводил Тайсон, но в матчах тренировочного сбора в Турции капитанскую повязку «горняков» одевал Андрей Пятов. Сам Тайсон был на поле, но без капитанской повязки.

Голкипер Андрей Пятов рассказал журналистам: «Каждый тренер привносит что-то свое новое. Для мистера Каштру это первые зимние сборы. Сейчас он почувствует, что это такое. Он сам учится, и мы тоже».

На сборах в Турции «Шахтер» обыграл польский «Лех» (1:0) и сыграл вничью с сербской «Войводиной» (1:1).

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(7 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Александр Шевченко
      Александр Шевченко, 27.01.2020 19:34
    0
    Гребаные расисты, Тайсону нужно поплакать в инсте, глядишь Неймар заметит и перепечатает пост в своей инсте, все ради лайков и подписчиков) Тайсон, гоу.
    Ссылка
    jekаfunny
      jekаfunny, 27.01.2020 19:31
    +1
    Это не расизм часом ?
    Ссылка
    0-7
      0-7, 27.01.2020 19:23
    +3
    каждый хрен у них -"мистер"
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
      Evgene Boykinyuk, 27.01.2020 19:10
    -2
    TarasTaras94, 27.01.2020 19:05
    Ну насправді давно пора, коли тільки Тайсон приходив у Шахтар, П'ятов давно вже був авторитетним гравцем у команді
    авторитета поочередно сменяли шуст и рыбка, а после игры с загребом авторитет вырос как на дрожах
    Ссылка
    TarasTaras94
      TarasTaras94, 27.01.2020 19:05
    +2
    Ну насправді давно пора, коли тільки Тайсон приходив у Шахтар, П'ятов давно вже був авторитетним гравцем у команді
    Ссылка
    axylinam
    axylinam, 27.01.2020 18:57
    +3
    Пятов больше заслуживает быть капитаном,чем плакса подзаборная
    Ссылка
    AK_228
      AK_228, 27.01.2020 18:57
    +2
    правильно!
    Ссылка
    Dukalis12
      Dukalis12, 27.01.2020 18:56
    +2
    Давно пора!
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
      Evgene Boykinyuk, 27.01.2020 18:50
    -7
    борцу капитанскую повязку
    Ссылка
    0-7
      0-7, 27.01.2020 19:23
    +3
    каждый хрен у них -"мистер"
    Ссылка
    axylinam
    axylinam, 27.01.2020 18:57
    +3
    Пятов больше заслуживает быть капитаном,чем плакса подзаборная
    Ссылка
    TarasTaras94
      TarasTaras94, 27.01.2020 19:05
    +2
    Ну насправді давно пора, коли тільки Тайсон приходив у Шахтар, П'ятов давно вже був авторитетним гравцем у команді
    Ссылка
    AK_228
      AK_228, 27.01.2020 18:57
    +2
    правильно!
    Ссылка
    Dukalis12
      Dukalis12, 27.01.2020 18:56
    +2
    Давно пора!
    Ссылка
    jekаfunny
      jekаfunny, 27.01.2020 19:31
    +1
    Это не расизм часом ?
    Ссылка
    Александр Шевченко
      Александр Шевченко, 27.01.2020 19:34
    0
    Гребаные расисты, Тайсону нужно поплакать в инсте, глядишь Неймар заметит и перепечатает пост в своей инсте, все ради лайков и подписчиков) Тайсон, гоу.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности