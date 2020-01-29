ТАЙСОН: «Шахтер не хочет меня отпускать»

Вингер «горняков» хотел бы вернуться в «Интернасьонал»

  • 29.01.2020 10:20
  • 3742 просмотра
  • 12 комментариев
ТАЙСОН: «Шахтер не хочет меня отпускать»
© ФК Шахтер. Тайсон

Атакующий полузащитник «Шахтера» Тайсон рассказал, что его нынешний клуб не хочет отпускать футболиста в «Интернасьонал».

«Они не хотят меня отпускать», - написал Тайсон в твиттере, общаясь с болельщиками бразильского клуба.

Ранее сообщалось, что в Украину приезжал агент Тайсона, который планировал переговорить с руководством донецкого клуба о возможном трансфере своего клиента.

Возможно, нежелание «Шахтера» отпускать Тайсона в текущее трансферное окно связано с тем, что недавно травму получил Манор Соломон, после чего у «горняков» могли бы быть кадровые проблемы на левом фланге атаки.

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Источник — Sport.ua

(12 голосов)

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Комментарии
    Andrii Stadnyk
    online
      Andrii Stadnyk, 29.01.2020 11:07
    +2
    Що означає "не хочуть відпустити"? Тайсон, ти не раб і не полонений, щоб тебе відпускали. Підписав контракт - виконуй. Не хочеш - плати компенсацію і йди. І якщо в контракті, який ти сам підписав, вказана клаусула в 30-50-100 мільйонів, то це твої проблеми. Або шукай дурного, який заплатить, або не ний.
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    AЛВ
      AЛВ, 29.01.2020 11:06
    +1
    ТАЙСОН: «Шахтар не хоче мене відпускати»- Порада,покажи ахмєтову "ФАК",як ти вмієш і він вмить відпусте на всі чотири сторони.!!!
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    Юрий Карпенко
    online
      Юрий Карпенко, 29.01.2020 10:58
    +1
    Заплач Ахметову в подушку может и отпустит)))
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    Bop
      Bop, 29.01.2020 10:56
    -1
    так покажи руководству шахтера средний палец. метод работает. палкин обидится и опустит...
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    Raumo
      Raumo, 29.01.2020 10:51
    0
    У ШД очередное хроническое обострение меланхолии бразильцев. Когда-то я такое уже видел
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    Александр Купцов
      Александр Купцов, 29.01.2020 10:46
    0
    Вячеслав Середа, 29.01.2020 10:25
    Что значит не хочет отпускать?Если бы Интернасьонал дал бы лямов 35-40 отпустили бы за милую душу.
    Я думаю и за 10-ть бы отдали туда, но бомжеклубы не могут платить такие деньги.
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    Evgene Boykinyuk
      Evgene Boykinyuk, 29.01.2020 10:45
    0
    бедненький
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    Bolshoi
      Bolshoi, 29.01.2020 10:38
    +5
    Заплати за розрыв контракта, и дальше куда душа пожелает.
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    tank72063
      tank72063, 29.01.2020 10:34
    +4
    Я,болельщик "Шахтера" с 19 невье....го года.Ринат Леонидович--отпусти ты этого гандона...
    Ссылка
    Zport.
      Zport., 29.01.2020 10:29
    +1
    Вячеслав Середа, 29.01.2020 10:25
    Что значит не хочет отпускать?Если бы Интернасьонал дал бы лямов 35-40 отпустили бы за милую душу.
    За старого нытика 35млн???
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    Вячеслав Середа
      Вячеслав Середа, 29.01.2020 10:25
    0
    Что значит не хочет отпускать?Если бы Интернасьонал дал бы лямов 35-40 отпустили бы за милую душу.
    Ссылка
    axylinam
    axylinam, 29.01.2020 10:24
    +5
    Сериал "Богатые тоже плачут" продолжается,судя по всему Тайсон на шару хочет свалить в Бразилию
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    Bolshoi
      Bolshoi, 29.01.2020 10:38
    +5
    Заплати за розрыв контракта, и дальше куда душа пожелает.
    Ссылка
    axylinam
    axylinam, 29.01.2020 10:24
    +5
    Сериал "Богатые тоже плачут" продолжается,судя по всему Тайсон на шару хочет свалить в Бразилию
    Ссылка
    tank72063
      tank72063, 29.01.2020 10:34
    +4
    Я,болельщик "Шахтера" с 19 невье....го года.Ринат Леонидович--отпусти ты этого гандона...
    Ссылка
    Andrii Stadnyk
    online
      Andrii Stadnyk, 29.01.2020 11:07
    +2
    Що означає "не хочуть відпустити"? Тайсон, ти не раб і не полонений, щоб тебе відпускали. Підписав контракт - виконуй. Не хочеш - плати компенсацію і йди. І якщо в контракті, який ти сам підписав, вказана клаусула в 30-50-100 мільйонів, то це твої проблеми. Або шукай дурного, який заплатить, або не ний.
    Ссылка
    AЛВ
      AЛВ, 29.01.2020 11:06
    +1
    ТАЙСОН: «Шахтар не хоче мене відпускати»- Порада,покажи ахмєтову "ФАК",як ти вмієш і він вмить відпусте на всі чотири сторони.!!!
    Ссылка
    Юрий Карпенко
    online
      Юрий Карпенко, 29.01.2020 10:58
    +1
    Заплач Ахметову в подушку может и отпустит)))
    Ссылка
    Zport.
      Zport., 29.01.2020 10:29
    +1
    Вячеслав Середа, 29.01.2020 10:25
    Что значит не хочет отпускать?Если бы Интернасьонал дал бы лямов 35-40 отпустили бы за милую душу.
    За старого нытика 35млн???
    Ссылка
    Raumo
      Raumo, 29.01.2020 10:51
    0
    У ШД очередное хроническое обострение меланхолии бразильцев. Когда-то я такое уже видел
    Ссылка
    Александр Купцов
      Александр Купцов, 29.01.2020 10:46
    0
    Вячеслав Середа, 29.01.2020 10:25
    Что значит не хочет отпускать?Если бы Интернасьонал дал бы лямов 35-40 отпустили бы за милую душу.
    Я думаю и за 10-ть бы отдали туда, но бомжеклубы не могут платить такие деньги.
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
      Evgene Boykinyuk, 29.01.2020 10:45
    0
    бедненький
    Ссылка
    Вячеслав Середа
      Вячеслав Середа, 29.01.2020 10:25
    0
    Что значит не хочет отпускать?Если бы Интернасьонал дал бы лямов 35-40 отпустили бы за милую душу.
    Ссылка
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