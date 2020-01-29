ТАЙСОН: «Шахтер не хочет меня отпускать»

Атакующий полузащитник «Шахтера» Тайсон рассказал, что его нынешний клуб не хочет отпускать футболиста в «Интернасьонал».

«Они не хотят меня отпускать», - написал Тайсон в твиттере, общаясь с болельщиками бразильского клуба.

Taison lamenta, publicamente, o fato do Shakhtar Donetsk não querer liberá-lo para o Inter... pic.twitter.com/k9yGz5sN6Y — InterDados (@lnterDados) January 28, 2020

Ранее сообщалось, что в Украину приезжал агент Тайсона, который планировал переговорить с руководством донецкого клуба о возможном трансфере своего клиента.

Возможно, нежелание «Шахтера» отпускать Тайсона в текущее трансферное окно связано с тем, что недавно травму получил Манор Соломон, после чего у «горняков» могли бы быть кадровые проблемы на левом фланге атаки.