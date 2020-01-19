Агент Тайсона прибыл в Украину для переговоров по уходу футболиста

Представитель вингера «Шахтера» Тайсона на выходных прибыл в Украину для проведения переговоров по уходу футболиста из украинского клуба.
Отмечается, что «горняки» имеют предложения по 32-летнему игроку от нескольких клубов Европы. При этом, руководство родного для Тайсона «Интернасьонала» отказалось вести переговоры с «Шахтером» о покупке вингера.
Ранее Тайсон заявил, что не собирается продлевать контракт с «Шахтером», который истекает летом следующего года.
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