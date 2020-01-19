Агент Тайсона прибыл в Украину для переговоров по уходу футболиста

«Горняки» получили запросы на переход бразильца от нескольких клубов Европы

  • 19.01.2020 22:30
  • 4325 просмотров
  • 6 комментариев
Агент Тайсона прибыл в Украину для переговоров по уходу футболиста
© ФК Шахтер. Тайсон

Представитель вингера «Шахтера» Тайсона на выходных прибыл в Украину для проведения переговоров по уходу футболиста из украинского клуба.

Отмечается, что «горняки» имеют предложения по 32-летнему игроку от нескольких клубов Европы. При этом, руководство родного для Тайсона «Интернасьонала» отказалось вести переговоры с «Шахтером» о покупке вингера.

Ранее Тайсон заявил, что не собирается продлевать контракт с «Шахтером», который истекает летом следующего года.

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(29 голосов)

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Комментарии
    J0e777
    online
      J0e777, 19.01.2020 23:13
    -2
    Пусть летит сова в свободное плаванье
    Ссылка
    Сергей Журавко
    Сергей Журавко, 19.01.2020 22:57
    -1
    Да отпустите уже Тайсона.
    Ссылка
    BaZia
    online
      BaZia, 19.01.2020 22:52
    +3
    По ходу правда, потому как срочняком возвращают Фернандо со Спортинга
    Ссылка
    Andriy Ochych
      Andriy Ochych, 19.01.2020 22:51
    +1
    продайте його вже
    Ссылка
    MADRIDISTA
      MADRIDISTA, 19.01.2020 22:39
    +7
    Нехай йде, вже набрид нити...
    Ссылка
    axylinam
    axylinam, 19.01.2020 22:38
    +4
    Очередной сериал "Богатые тоже плачут" начинается,ну и Шахтёр заработал себе проблему,куда спихнуть плаксу Тайсона за приличные деньги,причём могут возникнуть проблемы
    Ссылка
    MADRIDISTA
      MADRIDISTA, 19.01.2020 22:39
    +7
    Нехай йде, вже набрид нити...
    Ссылка
    axylinam
    axylinam, 19.01.2020 22:38
    +4
    Очередной сериал "Богатые тоже плачут" начинается,ну и Шахтёр заработал себе проблему,куда спихнуть плаксу Тайсона за приличные деньги,причём могут возникнуть проблемы
    Ссылка
    BaZia
    online
      BaZia, 19.01.2020 22:52
    +3
    По ходу правда, потому как срочняком возвращают Фернандо со Спортинга
    Ссылка
    Andriy Ochych
      Andriy Ochych, 19.01.2020 22:51
    +1
    продайте його вже
    Ссылка
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