Агент Тайсона прибыл в Украину для переговоров по уходу футболиста

Представитель вингера «Шахтера» Тайсона на выходных прибыл в Украину для проведения переговоров по уходу футболиста из украинского клуба.

Отмечается, что «горняки» имеют предложения по 32-летнему игроку от нескольких клубов Европы. При этом, руководство родного для Тайсона «Интернасьонала» отказалось вести переговоры с «Шахтером» о покупке вингера.

Ранее Тайсон заявил, что не собирается продлевать контракт с «Шахтером», который истекает летом следующего года.