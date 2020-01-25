Соломон вылетел на три месяца

Футболист «Шахтера» получил повторное повреждение мышц задней поверхности правого бедра

  • 25.01.2020 08:58
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Соломон вылетел на три месяца
© ФК Шахтер Донецк. Манор Соломон

20-летний израильский вингер донецкого «Шахтера» Манор Соломон пропустит около 12 недель из-за травмы.

Футболист «горняков» получил повторное повреждение мышц задней поверхности правого бедра.

В текущем сезоне Соломон провел за «Шахтер» 18 матчей во всех турнирах, где забил 3 мяча и отдал 2 результативные передачи.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Возвращайся скорее, @manorsolomon! Полузащитник «Шахтера» пропустит около 12 недель из-за повторного повреждения мышц задней поверхности правого бедра. ⠀ Come back soon, @manorsolomon! Shakhtar midfielder will be out for about 12 weeks due to a recurrent hamstring muscle strain on his right leg. ⠀ Повертайся швидше, @manorsolomon! Півзахисник «Шахтаря» пропустить близько 12 тижнів через повторне ушкодження м’язів задньої поверхні правого стегна.

Публикация от FC Shakhtar Donetsk (@fcshakhtar)

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Источник — Instagram

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