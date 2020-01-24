Манор СОЛОМОН: «Я снова травмировался и пропущу несколько месяцев»

Израильский хавбек «Шахтера» Манор Соломон рассказал в соцсети Instagram, что снова получил травму:
«Тяжелые дни для меня. Я снова получил травму в том же месте. Я пропущу следующие несколько месяцев. Но вернусь сильнее, чем когда-либо».
20-летний израильтянин находился с донецким «Шахтером» на первом учебно-тренировочном сборе в Турции.
В ноябре полузащитник получил травму, из-за которой пропустил 3,5 недели. Затем получил еще одно повреждение в декабре. Соломон забил 3 гола в 18 матчах клуба в текущем сезоне.
Hard days for me.. I got injured in the same place again and I’ll miss the next few months, I’ll come back stronger than ever🙏🏻 ימים מאוד קשים עבורי, נפצעתי שוב באותו המקום ואפסיד את החודשים הקרובים כדי שפציעה כזאת לא תחזור בעתיד, אחזור חזק יותר מתמיד לעשות את מה שאני הכי אוהב🙏🏻
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Источник — Instagram
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