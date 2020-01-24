Манор СОЛОМОН: «Я снова травмировался и пропущу несколько месяцев»

Израильский хавбек «Шахтера» Манор Соломон рассказал неприятные новости

  • 24.01.2020 22:49
  • 1722 просмотра
  • 4 комментария
Манор СОЛОМОН: «Я снова травмировался и пропущу несколько месяцев»
© Instsgram. Манор Соломон
Израильский хавбек «Шахтера» Манор Соломон рассказал в соцсети Instagram, что снова получил травму:
 
«Тяжелые дни для меня. Я снова получил травму в том же месте. Я пропущу следующие несколько месяцев. Но вернусь сильнее, чем когда-либо».
 
20-летний израильтянин находился с донецким «Шахтером» на первом учебно-тренировочном сборе в Турции.
 
В ноябре полузащитник получил травму, из-за которой пропустил 3,5 недели. Затем получил еще одно повреждение в декабре. Соломон забил 3 гола в 18 матчах клуба в текущем сезоне.
 
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Источник — Instagram

(2 голоса)

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Комментарии
    Andrii Stadnyk
    online
      Andrii Stadnyk, 24.01.2020 23:41
    0
    Тепер Тайсона точно не відпустять
    Ссылка
    Kangoo Dingoo
    Kangoo Dingoo, 24.01.2020 23:39
    0
    Аля - Соль с Динама. Хрустальні
    Ссылка
    umnuy
    online
      umnuy, 24.01.2020 23:05
    0
    колено?
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 24.01.2020 23:02
    -1
    та то пипец какой-то
    Ссылка
    Andrii Stadnyk
    online
      Andrii Stadnyk, 24.01.2020 23:41
    0
    Тепер Тайсона точно не відпустять
    Ссылка
    Kangoo Dingoo
    Kangoo Dingoo, 24.01.2020 23:39
    0
    Аля - Соль с Динама. Хрустальні
    Ссылка
    umnuy
    online
      umnuy, 24.01.2020 23:05
    0
    колено?
    Ссылка
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