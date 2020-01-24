Манор СОЛОМОН: «Я снова травмировался и пропущу несколько месяцев»

Израильский хавбек «Шахтера» Манор Соломон рассказал в соцсети Instagram, что снова получил травму:

«Тяжелые дни для меня. Я снова получил травму в том же месте. Я пропущу следующие несколько месяцев. Но вернусь сильнее, чем когда-либо».

20-летний израильтянин находился с донецким «Шахтером» на первом учебно-тренировочном сборе в Турции.