Ястремская покидает турнир в Риме, во второй раз уступив Халеп

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская (№29 WTA) завершила борьбу на турнире серии Премьер 5 в Риме.



В матче третьего круга украинка в двух сетах уступила первой сеяной румынке Симоне Халеп (№2 WTA).



Рим. Третий круг

Даяна Ястремская (Украина) – Симона Халеп (Румыния) – 5:7, 4:6

Стартовала Даяна очень неплохо, показывая теннис на уровень выше, чем был в предыдущих матчах на турнире. А Халеп в своем фирменном стиле начала с раскачки, больше изучая не очень знакомую ей соперницу. Это стало причиной того, что украинка немного неожиданно повела со счетом 3:0, но очень быстро все стало на свои места: Симона немного добавила в скорости, и Даяна перестала успевать принимать верные решения. Это полностью разрушило ее план на игру, и она смогла взять одно очко в следующих трех геймах.



После этого ситуация на корте немного успокоилась, Даяна создавала видимость борьбы против звездной оппонентки, но на важных очках она либо сама ошибалась, либо румынка демонстрировала разницу в классе. Развязка в первом сете наступила после счета 5:5, Симона заработала тройной скрытый сетбол, не упустив свой шанс.





Второй сет мог завершиться намного быстрее. На этот раз уже Халеп вела 3:0, имея два брейка в запасе, но Даяне удалось один сразу же отыграть. Как это ни странно, но до конца матча девушкам удалось защитить все свои подачи. У Даяны больше не было хороших возможностей изменить ход поединка, она только могла оттягивать неизбежное. Учитывая, что Халеп сегодня играла далеко не на максимум возможностей, в некоторых моментах получалось с ней справляться. Но общая картина от этого не менялась, ведь Даяна и сама показывала не топовую игру.



Но стоит отметить, что на турнире в Риме Даяна провела три матча и с каждой игрой понемногу добавляла. Небольшой прогресс после американской серии есть, главное, не останавливаться. К сенсационным победам на данный момент она еще не готова, но не забывайте, что ей всего 20 лет, а в женском теннисе все может измениться очень быстро.



В следующем круге Халеп сыграет против Елены Рыбакиной (№18 WTA) или Юлии Путинцевой (№30 WTA).



Ранее Ястремская проиграла Халеп и в парном разряде.