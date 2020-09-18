Ястремская покидает турнир в Риме, во второй раз уступив Халеп

Украинка не сумела обыграть первую сеяную в одиночном разряде

  • 18.09.2020 16:02
  • 1386 просмотров
  • 11 комментариев
Ястремская покидает турнир в Риме, во второй раз уступив Халеп
© Jimmie48 Photography. Симона Халеп

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская (№29 WTA) завершила борьбу на турнире серии Премьер 5 в Риме.
 
В матче третьего круга украинка в двух сетах уступила первой сеяной румынке Симоне Халеп (№2 WTA). 
 
Рим. Третий круг
Даяна Ястремская (Украина) – Симона Халеп (Румыния) – 5:7, 4:6

Стартовала Даяна очень неплохо, показывая теннис на уровень выше, чем был в предыдущих матчах на турнире. А Халеп в своем фирменном стиле начала с раскачки, больше изучая не очень знакомую ей соперницу. Это стало причиной того, что украинка немного неожиданно повела со счетом 3:0, но очень быстро все стало на свои места: Симона немного добавила в скорости, и Даяна перестала успевать принимать верные решения. Это полностью разрушило ее план на игру, и она смогла взять одно очко в следующих трех геймах.
 
После этого ситуация на корте немного успокоилась, Даяна создавала видимость борьбы против звездной оппонентки, но на важных очках она либо сама ошибалась, либо румынка демонстрировала разницу в классе. Развязка в первом сете наступила после счета 5:5, Симона заработала тройной скрытый сетбол, не упустив свой шанс.


 
Второй сет мог завершиться намного быстрее. На этот раз уже Халеп вела 3:0, имея два брейка в запасе, но Даяне удалось один сразу же отыграть. Как это ни странно, но до конца матча девушкам удалось защитить все свои подачи. У Даяны больше не было хороших возможностей изменить ход поединка, она только могла оттягивать неизбежное. Учитывая, что Халеп сегодня играла далеко не на максимум возможностей, в некоторых моментах получалось с ней справляться. Но общая картина от этого не менялась, ведь Даяна и сама показывала не топовую игру.
 
Но стоит отметить, что на турнире в Риме Даяна провела три матча и с каждой игрой понемногу добавляла. Небольшой прогресс после американской серии есть, главное, не останавливаться. К сенсационным победам на данный момент она еще не готова, но не забывайте, что ей всего 20 лет, а в женском теннисе все может измениться очень быстро.
 
В следующем круге Халеп сыграет против Елены Рыбакиной (№18 WTA) или Юлии Путинцевой (№30 WTA).
 
Ранее Ястремская проиграла Халеп и в парном разряде.

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    Vlad Ltava
      Vlad Ltava, 18.09.2020 16:34
    0
    Mazyr2412, 18.09.2020 16:20
    Якийсь француз. Певно тимчасовий.
    Не пам'ятаю, але десь його вже бачив.
    Ссылка
    Vadin
    online
      Vadin, 18.09.2020 16:32
    0
    Stanislav Matusevych, 18.09.2020 16:12
    Без несподіванок. Здатності виконувати план на гру, тобто, грати комбінаційно, а не в один удар, Даяні вистачило лише на 3 гейми. Далі було типове "бий-біжи", у якому кількість помилок ще й не так сильно переважала кількість вінерсів. Тому і рахунок не розгромний. А сьогоднішню Халеп обігрувати шанси були. Якщо в захисті вона продовжує працювати в автоматичному режимі, то при нечисленних контратаках невимушених було забагато. Та й при шаховій грі на задній лінії Симона давала чимало хороших шансів на атаку. Глибокої гри не вистачало. Але суперниця марнувала більшість таких шансів.
    Тому висновок звичний. Поки не вдасться навчитися грати в теніс головою, а не руками, серйозних перемог Даяни годі очікувати.
    Мдаа, нуі опис.. Ну гляньте в стату наприклад Халеп з Плішковою що буває коли гра йде саме в бий біжи.. Матч рівний був, не вистачило класна, але довгі розіграші красиві були.. Неможна все ж в наскільки сірому руслі все писати.. Грала достойно, боролась, показувала характер.. І це в психологічній ямі..
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    kollekciy
      kollekciy, 18.09.2020 16:26
    -1
    Як на мене сьогодні Даяна намагалася грати в теніс, довше тримала мяча, чикаючи кращу можливість. Бо в перші грі було взагалі з 1-2 удару аут або лінія, в усіх розіграшах.
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    axylinam
    online
      axylinam, 18.09.2020 16:24
    0
    Выиграй Ястремская первый сет и всё могло быть по другому,а варианты для выигрыша сета были,а так проиграла в своём стиле,уже третий сезон у Ястремской нет никакого прогресса в игре,не может найти своего тренера
    Ссылка
    Elis
      Elis, 18.09.2020 16:23
    0
    Хоч щиро люблю Даяну і вболіваю за неї як за спортсменку з прекрасними задатками, але вже третій поспіль турнір про її гру крутиться в голові "сила є, ума не треба". Терпіння батькам! Воно їм дуже знадобиться, щоб якось достукатись до Даяни і пояснити, що голова не тільки для того, щоб в неї їсти. Перші три гейми - молодчина! І ще, здається, чи то 7-ий, чи то 9-ий вона прекрасно грамотно провела на своїй подачі.
    Ссылка
    Mazyr2412
      Mazyr2412, 18.09.2020 16:20
    0
    Vlad Ltava, 18.09.2020 16:18
    А що це за тренер?
    Якийсь француз. Певно тимчасовий.
    Ссылка
    Vlad Ltava
      Vlad Ltava, 18.09.2020 16:18
    -1
    А що це за тренер?
    Ссылка
    Vlad Ltava
      Vlad Ltava, 18.09.2020 16:18
    0
    Роботи дуже багато, але цю гру можна занести до позитиву - вже щось проглядалось, але гра постійно на силу не дає результату. Навчиться думати будуть і перемоги над сильнішими. А взагалі гра непогана.
    Ссылка
    Mazyr2412
      Mazyr2412, 18.09.2020 16:14
    -1
    А мені сьогоднішня гра - сподобалась. Багато що робила правильно,ще б стільки не помилятися у вирішальні моменти,та й Халеп- монстр захисту Це третя її гра на турнірі,і з кожною грою видно покращення. Молодець,є оптимізм на Ролан Гаррос!
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    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 18.09.2020 16:12
    +3
    Без несподіванок. Здатності виконувати план на гру, тобто, грати комбінаційно, а не в один удар, Даяні вистачило лише на 3 гейми. Далі було типове "бий-біжи", у якому кількість помилок ще й не так сильно переважала кількість вінерсів. Тому і рахунок не розгромний. А сьогоднішню Халеп обігрувати шанси були. Якщо в захисті вона продовжує працювати в автоматичному режимі, то при нечисленних контратаках невимушених було забагато. Та й при шаховій грі на задній лінії Симона давала чимало хороших шансів на атаку. Глибокої гри не вистачало. Але суперниця марнувала більшість таких шансів.
    Тому висновок звичний. Поки не вдасться навчитися грати в теніс головою, а не руками, серйозних перемог Даяни годі очікувати.
    Ссылка
    Vladlen
      Vladlen, 18.09.2020 16:08
    +2
    Такую Халеп можно было обыгрывать, но столько ошибок в ключевые моменты игры просто недопустимо. А что, с приемом сталось? Даже Паолини больше брейков сделала, чем Даяна. Одним словом, еще очень много работы Ястремской надо сделать, что бы наконец войти в топ 10.
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 18.09.2020 16:12
    +3
    Без несподіванок. Здатності виконувати план на гру, тобто, грати комбінаційно, а не в один удар, Даяні вистачило лише на 3 гейми. Далі було типове "бий-біжи", у якому кількість помилок ще й не так сильно переважала кількість вінерсів. Тому і рахунок не розгромний. А сьогоднішню Халеп обігрувати шанси були. Якщо в захисті вона продовжує працювати в автоматичному режимі, то при нечисленних контратаках невимушених було забагато. Та й при шаховій грі на задній лінії Симона давала чимало хороших шансів на атаку. Глибокої гри не вистачало. Але суперниця марнувала більшість таких шансів.
    Тому висновок звичний. Поки не вдасться навчитися грати в теніс головою, а не руками, серйозних перемог Даяни годі очікувати.
    Ссылка
    Vladlen
      Vladlen, 18.09.2020 16:08
    +2
    Такую Халеп можно было обыгрывать, но столько ошибок в ключевые моменты игры просто недопустимо. А что, с приемом сталось? Даже Паолини больше брейков сделала, чем Даяна. Одним словом, еще очень много работы Ястремской надо сделать, что бы наконец войти в топ 10.
    Ссылка
    Vlad Ltava
      Vlad Ltava, 18.09.2020 16:34
    0
    Mazyr2412, 18.09.2020 16:20
    Якийсь француз. Певно тимчасовий.
    Не пам'ятаю, але десь його вже бачив.
    Ссылка
    Vadin
    online
      Vadin, 18.09.2020 16:32
    0
    Stanislav Matusevych, 18.09.2020 16:12
    Без несподіванок. Здатності виконувати план на гру, тобто, грати комбінаційно, а не в один удар, Даяні вистачило лише на 3 гейми. Далі було типове "бий-біжи", у якому кількість помилок ще й не так сильно переважала кількість вінерсів. Тому і рахунок не розгромний. А сьогоднішню Халеп обігрувати шанси були. Якщо в захисті вона продовжує працювати в автоматичному режимі, то при нечисленних контратаках невимушених було забагато. Та й при шаховій грі на задній лінії Симона давала чимало хороших шансів на атаку. Глибокої гри не вистачало. Але суперниця марнувала більшість таких шансів.
    Тому висновок звичний. Поки не вдасться навчитися грати в теніс головою, а не руками, серйозних перемог Даяни годі очікувати.
    Мдаа, нуі опис.. Ну гляньте в стату наприклад Халеп з Плішковою що буває коли гра йде саме в бий біжи.. Матч рівний був, не вистачило класна, але довгі розіграші красиві були.. Неможна все ж в наскільки сірому руслі все писати.. Грала достойно, боролась, показувала характер.. І це в психологічній ямі..
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 18.09.2020 16:24
    0
    Выиграй Ястремская первый сет и всё могло быть по другому,а варианты для выигрыша сета были,а так проиграла в своём стиле,уже третий сезон у Ястремской нет никакого прогресса в игре,не может найти своего тренера
    Ссылка
    Elis
      Elis, 18.09.2020 16:23
    0
    Хоч щиро люблю Даяну і вболіваю за неї як за спортсменку з прекрасними задатками, але вже третій поспіль турнір про її гру крутиться в голові "сила є, ума не треба". Терпіння батькам! Воно їм дуже знадобиться, щоб якось достукатись до Даяни і пояснити, що голова не тільки для того, щоб в неї їсти. Перші три гейми - молодчина! І ще, здається, чи то 7-ий, чи то 9-ий вона прекрасно грамотно провела на своїй подачі.
    Ссылка
    Mazyr2412
      Mazyr2412, 18.09.2020 16:20
    0
    Vlad Ltava, 18.09.2020 16:18
    А що це за тренер?
    Якийсь француз. Певно тимчасовий.
    Ссылка
    Vlad Ltava
      Vlad Ltava, 18.09.2020 16:18
    0
    Роботи дуже багато, але цю гру можна занести до позитиву - вже щось проглядалось, але гра постійно на силу не дає результату. Навчиться думати будуть і перемоги над сильнішими. А взагалі гра непогана.
    Ссылка
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