Рим. Свитолина и Ястремская разбиты в первом раунде парного разряда

Украинки без шансов уступили румынской паре с Симоной Халеп в составе

  • 15.09.2020 14:41
  • 1186 просмотров
  • 6 комментариев
Рим. Свитолина и Ястремская разбиты в первом раунде парного разряда
© Jimmie48 Photography. Элина Свитолина и Даяна Ястремская

Украинские теннисистки Элина Свитолина и Даяна Ястремская потерпели разгромное поражение в матче парного разряда на Открытом чемпионате Италии по теннису.
 
Во встрече первого круга украинки без каких-либо вариантов уступили румынскому дуэту Симона Халеп / Моника Никулеску.
 
Рим. Первый круг парного разряда
Элина Свитолина / Даяна Ястремская – Симона Халеп / Моника Никулеску – 0:6, 1:6

В среду украинки проведут матчи второго раунда одиночного разряда. Ранее Ястремская в тяжелейших трех сетах обыграла итальянку Камилу Джорджи.

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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    stopor2016
    online
      stopor2016, 15.09.2020 15:12
    0
    В чермет .
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    vv691
      vv691, 15.09.2020 14:51
    +2
    это просто взяли пару тысяч долларов за участие и все им эта игра совсем не нужна была
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    axylinam
    online
      axylinam, 15.09.2020 14:51
    0
    Свитолина всегда безобразно играла в паре
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 15.09.2020 14:50
    +2
    Розім'ятися розім'ялися, та наскільки подібні поразки допомагають у підготовкі до одиночок - велике запитання. Еліні завтра буде точно важко у гру увійти після ковідної паузи. Навіть прогнозувати щось важко.
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    Vladlen
      Vladlen, 15.09.2020 14:45
    +1
    Да такой бездарной игры в паре я еще не видел, обычно когда у одной не идет игра помогает вторая, но тут, что бы сразу у двоих игроков все из рук валилось надо еще суметь.
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    vital
    online
      vital, 15.09.2020 14:45
    +4
    Виявляється що буває ще гірше, ніж Ямайка.
    Насправді нікому з наших дівчат всерйоз цієї пари не треба. Елі так, розімнутися, відчути ігровий тонус, а Даяні після вчорашніх 3-х сетів, це взагалі зайве.
    Хай у наших все вийде зі знаком плюс в римському одиночному розряді.
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    vital
    online
      vital, 15.09.2020 14:45
    +4
    Виявляється що буває ще гірше, ніж Ямайка.
    Насправді нікому з наших дівчат всерйоз цієї пари не треба. Елі так, розімнутися, відчути ігровий тонус, а Даяні після вчорашніх 3-х сетів, це взагалі зайве.
    Хай у наших все вийде зі знаком плюс в римському одиночному розряді.
    Ссылка
    vv691
      vv691, 15.09.2020 14:51
    +2
    это просто взяли пару тысяч долларов за участие и все им эта игра совсем не нужна была
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 15.09.2020 14:50
    +2
    Розім'ятися розім'ялися, та наскільки подібні поразки допомагають у підготовкі до одиночок - велике запитання. Еліні завтра буде точно важко у гру увійти після ковідної паузи. Навіть прогнозувати щось важко.
    Ссылка
    Vladlen
      Vladlen, 15.09.2020 14:45
    +1
    Да такой бездарной игры в паре я еще не видел, обычно когда у одной не идет игра помогает вторая, но тут, что бы сразу у двоих игроков все из рук валилось надо еще суметь.
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 15.09.2020 15:12
    0
    В чермет .
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 15.09.2020 14:51
    0
    Свитолина всегда безобразно играла в паре
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