Рим. Свитолина и Ястремская разбиты в первом раунде парного разряда

Украинские теннисистки Элина Свитолина и Даяна Ястремская потерпели разгромное поражение в матче парного разряда на Открытом чемпионате Италии по теннису.
Во встрече первого круга украинки без каких-либо вариантов уступили румынскому дуэту Симона Халеп / Моника Никулеску.
Рим. Первый круг парного разряда
Элина Свитолина / Даяна Ястремская – Симона Халеп / Моника Никулеску – 0:6, 1:6
В среду украинки проведут матчи второго раунда одиночного разряда. Ранее Ястремская в тяжелейших трех сетах обыграла итальянку Камилу Джорджи.
Источник — Sport.ua
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Насправді нікому з наших дівчат всерйоз цієї пари не треба. Елі так, розімнутися, відчути ігровий тонус, а Даяні після вчорашніх 3-х сетів, це взагалі зайве.
Хай у наших все вийде зі знаком плюс в римському одиночному розряді.
Насправді нікому з наших дівчат всерйоз цієї пари не треба. Елі так, розімнутися, відчути ігровий тонус, а Даяні після вчорашніх 3-х сетів, це взагалі зайве.
Хай у наших все вийде зі знаком плюс в римському одиночному розряді.
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