Реванш взят. Ястремская отомстила Джорджи за обидное поражение в Палермо

Украинская теннисистка на турнире в Риме с огромным трудом обыграла первую ракетку Италии

  • 14.09.2020 22:42
  • 2518 просмотров
  • 17 комментариев
Реванш взят. Ястремская отомстила Джорджи за обидное поражение в Палермо
© WTA. Даяна Ястремская

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская (№29 WTA) успешно стартовала на турнире серии Премьер 5 в Риме.
 
20-летняя украинка в первом круге обыграла итальянку Камилу Джорджи (№69 WTA), которая получила от организаторов уайлд-кард. 

Рим. Первый круг
Даяна Ястремская (Украина) – Камила Джорджи (Италия) – 7:5, 6:7(5), 6:4

Те, кто досмотрели сегодняшний поединок, – настоящие герои. Так как уровень тенниса после быстрого перехода с харда на грунт оставлял желать лучшего у обеих теннисисток.
 
Хотя в первом сете все начиналось довольно бодро, как минимум для нас. Джорджи попадала первой подачей 1 раз из 3, и ее можно было брать тепленькой. По большому счету, украинка так и делала до счета 5:2. После этого случилась небольшая пробуксовка, Даяна проиграла три гейма подряд, но все же в первой партии она была заметно лучше и точнее. Было видно, что итальянка не очень готова к этому матчу.


 
Вторая партия началась с двух брейков и постепенного снижения уровня игры Ястремской. Она потеряла концентрацию, стала больше ошибаться, практически не уступая в этом компоненте своей сопернице. О чем можно говорить, если в седьмом гейме украинка сделала четыре двойных ошибки, всего у девушек за матч их было по 14. К счастью, после этого эпизода удалось сделать обратный брейк, но этот момент очень хорошо продемонстрировал уровень противостояния.  Как и в предыдущем матче этих теннисисток, Даяна имела во втором сете матчбол, но не сумела им воспользоваться. Партия перешла на тай-брейк, где более удачливой оказалась итальянка.


 
Девушки сегодня играли третий очный матч на грунте, сценарии всех поединков были до боли схожи: победа Даяны в первом сете, Камилы – во втором. Хотелось, чтобы на этот раз украинка все же выиграла этот проклятый третий сет и начало было многообещающим. Ястремская повела с брейком 3:1, но итальянке удалось сравняться. Украинка еще раз вышла вперед при счете 4:4, после чего выходила подавать на матч. Было трудно, пришлось отыграть брейкпоинт, но все же эта вершина была взята. Результат сегодня точно будет стоять на первом месте, какой бы ни была игра.  

В следующем круге Ястремская сыграет против Аманды Анисимовой из США (№27 WTA).

Напомним, в Палермо Даяна с матчболов проиграла Камиле матч 1/4 финала.

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Источник — Sport.ua

(11 голосов)

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Комментарии
    Vadin
      Vadin, 14.09.2020 23:45
    0
    Sashamar, 14.09.2020 23:35
    Хочеться ж дивитися теніс, а не хто більше наробить подвійних. Нехай буде три сета, але щоб було видовище. Як м'яч влучав в корт, починалися цікаві розіграші, але ж як влучав.
    Щодо Гьоргес, то вона невипадково програла в одну калитку, та й у буків котувалася нижче. Векіч - Анісімова просто рівень вище, навіть Ліннетт - Остапенко виглядало цікавіше. Хоч сьогодні всі пари грали не так щоб дуже, мабуть перехід на грунт після тривалої перерви дався взнаки.
    Нуу.. Рівень матчу Векіч-Анісімова кращим небув уж точно)) на грунті багато подвійних це норма для силовиків... .. Да не котирувалась Георгес, але не 6:1,6:0 все ж..
    Ссылка
    Sashamar
    online
      Sashamar, 14.09.2020 23:35
    +2
    Vadin, 14.09.2020 22:59
    Згоден повністю про жахливі ть гри, але я дививсь матчі і Георгес і Анісімової.. Це ще далеко не найгірша гра як вийшло
    Хочеться ж дивитися теніс, а не хто більше наробить подвійних. Нехай буде три сета, але щоб було видовище. Як м'яч влучав в корт, починалися цікаві розіграші, але ж як влучав.
    Щодо Гьоргес, то вона невипадково програла в одну калитку, та й у буків котувалася нижче. Векіч - Анісімова просто рівень вище, навіть Ліннетт - Остапенко виглядало цікавіше. Хоч сьогодні всі пари грали не так щоб дуже, мабуть перехід на грунт після тривалої перерви дався взнаки.
    Ссылка
    Disiny7
      Disiny7, 14.09.2020 23:31
    0
    samird, 14.09.2020 23:00
    С динозавром всё-таки не совсем удачный пример. Шансы его встретить равняются "0". Если вы кончено не планируете гулять 65 миллионов лет назад. Как, собственно, и шансы Даяны стать топ-игроком, если она срочно не возьмется за голову.
    Ну почему же? Все зависит от вариативности вселенной. В другом измерении встретить динозавра можно очень даже запросто
    Вопрос в какой вселенной потерялась Даяна?
    Ссылка
    Алексей Левченко
    online
      Алексей Левченко, 14.09.2020 23:13
    0
    Армагедон и мракобессия
    Ссылка
    Arty900
    online
      Arty900, 14.09.2020 23:06
    0
    Доречі, 28 подвійних на двох було і в матчі в Палермо.
    Ссылка
    Arty900
    online
      Arty900, 14.09.2020 23:04
    +3
    28 подвійних на двох. Хай бог милує😂
    Ссылка
    samird
    online
      samird, 14.09.2020 23:00
    +2
    Stanislav Matusevych, 14.09.2020 22:54
    Гра продовжує бути жахливою, але сьогодні я б за це нікого не критикував. Десять днів тому грати на харді, абсолютно в іншому часовому поясі, а зараз вже рубитися на грунті - в кого завгодно руки дрижати будуть. От тільки є великі сумніви, що за два тижні до РГ казковим способом теніс Даяни налагодиться.
    Тим не менше, далі Анісімова, ще один клон самої Даяни разом із Джорджі. Тому шанси точно будуть, бо у них не вгадаєш, коли може полетіти/не полетіти. Шанси приблизно 50/50, приблизно, як вийти на вулицю та побачити/не побачити динозавра.
    С динозавром всё-таки не совсем удачный пример. Шансы его встретить равняются "0". Если вы кончено не планируете гулять 65 миллионов лет назад. Как, собственно, и шансы Даяны стать топ-игроком, если она срочно не возьмется за голову.
    Ссылка
    Vadin
      Vadin, 14.09.2020 22:59
    0
    Stanislav Matusevych, 14.09.2020 22:54
    Гра продовжує бути жахливою, але сьогодні я б за це нікого не критикував. Десять днів тому грати на харді, абсолютно в іншому часовому поясі, а зараз вже рубитися на грунті - в кого завгодно руки дрижати будуть. От тільки є великі сумніви, що за два тижні до РГ казковим способом теніс Даяни налагодиться.
    Тим не менше, далі Анісімова, ще один клон самої Даяни разом із Джорджі. Тому шанси точно будуть, бо у них не вгадаєш, коли може полетіти/не полетіти. Шанси приблизно 50/50, приблизно, як вийти на вулицю та побачити/не побачити динозавра.
    Згоден повністю про жахливі ть гри, але я дививсь матчі і Георгес і Анісімової.. Це ще далеко не найгірша гра як вийшло
    Ссылка
    Vadin
      Vadin, 14.09.2020 22:57
    0
    Sashamar, 14.09.2020 22:49
    Рівень був звичайно вищий за вчорашній фінал в Стамбулі, але все одно тихий жах. І Даяна і Каміла. З такою грою наступне коло не пройти. Не знаю як там Анісімова грала проти Векіч, але з такою кількістю подвійних та невимушених вона нездоланна.
    Да я не казав бы що так прямо багато не вимушених, да і 2/3подвійних,навіть більше в програмному сеті.. Аманда з Векіч зіграла ше гірше, а в обох сетах просто відскочила
    Ссылка
    0632314935
    online
      0632314935, 14.09.2020 22:55
    -3
    viktor112007, 14.09.2020 22:46
    гра мрак повний, у Даяни поки без найменшого прогресу. будь яка хоч трошки сильніша за Джорджі трапиться і відразу Дая вилетить
    Даяні не зручно грати з Камілою, вона дуже швидко приймає мячі і Даяна мало того що не встигає розвинути атаку, не може відбити
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 14.09.2020 22:54
    +3
    Гра продовжує бути жахливою, але сьогодні я б за це нікого не критикував. Десять днів тому грати на харді, абсолютно в іншому часовому поясі, а зараз вже рубитися на грунті - в кого завгодно руки дрижати будуть. От тільки є великі сумніви, що за два тижні до РГ казковим способом теніс Даяни налагодиться.
    Тим не менше, далі Анісімова, ще один клон самої Даяни разом із Джорджі. Тому шанси точно будуть, бо у них не вгадаєш, коли може полетіти/не полетіти. Шанси приблизно 50/50, приблизно, як вийти на вулицю та побачити/не побачити динозавра.
    Ссылка
    Vadin
      Vadin, 14.09.2020 22:54
    +1
    Даяну психологічно просто вбило розставання з Бажином, аовернулась на час приходу Жинома як тренера, хто дивиться і слідкує за Даяною понімаю ть про що я.. Всі проблеми Даяны зараз в голові)) матч дуже нерівний.. Але давайте підтримає Даяну-в горі і радості.. Якшо мы справді вболівальники
    Ссылка
    0632314935
    online
      0632314935, 14.09.2020 22:51
    -1
    Sashamar, 14.09.2020 22:49
    Рівень був звичайно вищий за вчорашній фінал в Стамбулі, але все одно тихий жах. І Даяна і Каміла. З такою грою наступне коло не пройти. Не знаю як там Анісімова грала проти Векіч, але з такою кількістю подвійних та невимушених вона нездоланна.
    анісімову звичайно має проходити, а ось далі...
    Ссылка
    0632314935
    online
      0632314935, 14.09.2020 22:49
    +3
    тенісу можна сказати не було в обох дівчат. Даяні потрібтно навчитися варіювати свою гру, грає останні матчі дуже однотипно.
    Ссылка
    Sashamar
    online
      Sashamar, 14.09.2020 22:49
    -2
    Рівень був звичайно вищий за вчорашній фінал в Стамбулі, але все одно тихий жах. І Даяна і Каміла. З такою грою наступне коло не пройти. Не знаю як там Анісімова грала проти Векіч, але з такою кількістю подвійних та невимушених вона нездоланна.
    Ссылка
    maxno
    online
      maxno, 14.09.2020 22:47
    +2
    форму набирать надо выходить на оптимальные кондиции приём атака всё нужно улучшать ну а так с победой!!!!!!!!!!!!!!!!1
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 14.09.2020 22:46
    0
    гра мрак повний, у Даяни поки без найменшого прогресу. будь яка хоч трошки сильніша за Джорджі трапиться і відразу Дая вилетить
    Ссылка
    Arty900
    online
      Arty900, 14.09.2020 23:04
    +3
    28 подвійних на двох. Хай бог милує😂
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 14.09.2020 22:54
    +3
    Гра продовжує бути жахливою, але сьогодні я б за це нікого не критикував. Десять днів тому грати на харді, абсолютно в іншому часовому поясі, а зараз вже рубитися на грунті - в кого завгодно руки дрижати будуть. От тільки є великі сумніви, що за два тижні до РГ казковим способом теніс Даяни налагодиться.
    Тим не менше, далі Анісімова, ще один клон самої Даяни разом із Джорджі. Тому шанси точно будуть, бо у них не вгадаєш, коли може полетіти/не полетіти. Шанси приблизно 50/50, приблизно, як вийти на вулицю та побачити/не побачити динозавра.
    Ссылка
    0632314935
    online
      0632314935, 14.09.2020 22:49
    +3
    тенісу можна сказати не було в обох дівчат. Даяні потрібтно навчитися варіювати свою гру, грає останні матчі дуже однотипно.
    Ссылка
    Sashamar
    online
      Sashamar, 14.09.2020 23:35
    +2
    Vadin, 14.09.2020 22:59
    Згоден повністю про жахливі ть гри, але я дививсь матчі і Георгес і Анісімової.. Це ще далеко не найгірша гра як вийшло
    Хочеться ж дивитися теніс, а не хто більше наробить подвійних. Нехай буде три сета, але щоб було видовище. Як м'яч влучав в корт, починалися цікаві розіграші, але ж як влучав.
    Щодо Гьоргес, то вона невипадково програла в одну калитку, та й у буків котувалася нижче. Векіч - Анісімова просто рівень вище, навіть Ліннетт - Остапенко виглядало цікавіше. Хоч сьогодні всі пари грали не так щоб дуже, мабуть перехід на грунт після тривалої перерви дався взнаки.
    Ссылка
    samird
    online
      samird, 14.09.2020 23:00
    +2
    Stanislav Matusevych, 14.09.2020 22:54
    Гра продовжує бути жахливою, але сьогодні я б за це нікого не критикував. Десять днів тому грати на харді, абсолютно в іншому часовому поясі, а зараз вже рубитися на грунті - в кого завгодно руки дрижати будуть. От тільки є великі сумніви, що за два тижні до РГ казковим способом теніс Даяни налагодиться.
    Тим не менше, далі Анісімова, ще один клон самої Даяни разом із Джорджі. Тому шанси точно будуть, бо у них не вгадаєш, коли може полетіти/не полетіти. Шанси приблизно 50/50, приблизно, як вийти на вулицю та побачити/не побачити динозавра.
    С динозавром всё-таки не совсем удачный пример. Шансы его встретить равняются "0". Если вы кончено не планируете гулять 65 миллионов лет назад. Как, собственно, и шансы Даяны стать топ-игроком, если она срочно не возьмется за голову.
    Ссылка
    maxno
    online
      maxno, 14.09.2020 22:47
    +2
    форму набирать надо выходить на оптимальные кондиции приём атака всё нужно улучшать ну а так с победой!!!!!!!!!!!!!!!!1
    Ссылка
    Vadin
      Vadin, 14.09.2020 22:54
    +1
    Даяну психологічно просто вбило розставання з Бажином, аовернулась на час приходу Жинома як тренера, хто дивиться і слідкує за Даяною понімаю ть про що я.. Всі проблеми Даяны зараз в голові)) матч дуже нерівний.. Але давайте підтримає Даяну-в горі і радості.. Якшо мы справді вболівальники
    Ссылка
    Vadin
      Vadin, 14.09.2020 23:45
    0
    Sashamar, 14.09.2020 23:35
    Хочеться ж дивитися теніс, а не хто більше наробить подвійних. Нехай буде три сета, але щоб було видовище. Як м'яч влучав в корт, починалися цікаві розіграші, але ж як влучав.
    Щодо Гьоргес, то вона невипадково програла в одну калитку, та й у буків котувалася нижче. Векіч - Анісімова просто рівень вище, навіть Ліннетт - Остапенко виглядало цікавіше. Хоч сьогодні всі пари грали не так щоб дуже, мабуть перехід на грунт після тривалої перерви дався взнаки.
    Нуу.. Рівень матчу Векіч-Анісімова кращим небув уж точно)) на грунті багато подвійних це норма для силовиків... .. Да не котирувалась Георгес, але не 6:1,6:0 все ж..
    Ссылка
    Disiny7
      Disiny7, 14.09.2020 23:31
    0
    samird, 14.09.2020 23:00
    С динозавром всё-таки не совсем удачный пример. Шансы его встретить равняются "0". Если вы кончено не планируете гулять 65 миллионов лет назад. Как, собственно, и шансы Даяны стать топ-игроком, если она срочно не возьмется за голову.
    Ну почему же? Все зависит от вариативности вселенной. В другом измерении встретить динозавра можно очень даже запросто
    Вопрос в какой вселенной потерялась Даяна?
    Ссылка
    Алексей Левченко
    online
      Алексей Левченко, 14.09.2020 23:13
    0
    Армагедон и мракобессия
    Ссылка
    Arty900
    online
      Arty900, 14.09.2020 23:06
    0
    Доречі, 28 подвійних на двох було і в матчі в Палермо.
    Ссылка
    Vadin
      Vadin, 14.09.2020 22:59
    0
    Stanislav Matusevych, 14.09.2020 22:54
    Гра продовжує бути жахливою, але сьогодні я б за це нікого не критикував. Десять днів тому грати на харді, абсолютно в іншому часовому поясі, а зараз вже рубитися на грунті - в кого завгодно руки дрижати будуть. От тільки є великі сумніви, що за два тижні до РГ казковим способом теніс Даяни налагодиться.
    Тим не менше, далі Анісімова, ще один клон самої Даяни разом із Джорджі. Тому шанси точно будуть, бо у них не вгадаєш, коли може полетіти/не полетіти. Шанси приблизно 50/50, приблизно, як вийти на вулицю та побачити/не побачити динозавра.
    Згоден повністю про жахливі ть гри, але я дививсь матчі і Георгес і Анісімової.. Це ще далеко не найгірша гра як вийшло
    Ссылка
    Vadin
      Vadin, 14.09.2020 22:57
    0
    Sashamar, 14.09.2020 22:49
    Рівень був звичайно вищий за вчорашній фінал в Стамбулі, але все одно тихий жах. І Даяна і Каміла. З такою грою наступне коло не пройти. Не знаю як там Анісімова грала проти Векіч, але з такою кількістю подвійних та невимушених вона нездоланна.
    Да я не казав бы що так прямо багато не вимушених, да і 2/3подвійних,навіть більше в програмному сеті.. Аманда з Векіч зіграла ше гірше, а в обох сетах просто відскочила
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 14.09.2020 22:46
    0
    гра мрак повний, у Даяни поки без найменшого прогресу. будь яка хоч трошки сильніша за Джорджі трапиться і відразу Дая вилетить
    Ссылка
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