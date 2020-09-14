Реванш взят. Ястремская отомстила Джорджи за обидное поражение в Палермо

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская (№29 WTA) успешно стартовала на турнире серии Премьер 5 в Риме.
20-летняя украинка в первом круге обыграла итальянку Камилу Джорджи (№69 WTA), которая получила от организаторов уайлд-кард.
Рим. Первый круг
Даяна Ястремская (Украина) – Камила Джорджи (Италия) – 7:5, 6:7(5), 6:4
Те, кто досмотрели сегодняшний поединок, – настоящие герои. Так как уровень тенниса после быстрого перехода с харда на грунт оставлял желать лучшего у обеих теннисисток.
Хотя в первом сете все начиналось довольно бодро, как минимум для нас. Джорджи попадала первой подачей 1 раз из 3, и ее можно было брать тепленькой. По большому счету, украинка так и делала до счета 5:2. После этого случилась небольшая пробуксовка, Даяна проиграла три гейма подряд, но все же в первой партии она была заметно лучше и точнее. Было видно, что итальянка не очень готова к этому матчу.
Вторая партия началась с двух брейков и постепенного снижения уровня игры Ястремской. Она потеряла концентрацию, стала больше ошибаться, практически не уступая в этом компоненте своей сопернице. О чем можно говорить, если в седьмом гейме украинка сделала четыре двойных ошибки, всего у девушек за матч их было по 14. К счастью, после этого эпизода удалось сделать обратный брейк, но этот момент очень хорошо продемонстрировал уровень противостояния. Как и в предыдущем матче этих теннисисток, Даяна имела во втором сете матчбол, но не сумела им воспользоваться. Партия перешла на тай-брейк, где более удачливой оказалась итальянка.
Девушки сегодня играли третий очный матч на грунте, сценарии всех поединков были до боли схожи: победа Даяны в первом сете, Камилы – во втором. Хотелось, чтобы на этот раз украинка все же выиграла этот проклятый третий сет и начало было многообещающим. Ястремская повела с брейком 3:1, но итальянке удалось сравняться. Украинка еще раз вышла вперед при счете 4:4, после чего выходила подавать на матч. Было трудно, пришлось отыграть брейкпоинт, но все же эта вершина была взята. Результат сегодня точно будет стоять на первом месте, какой бы ни была игра.
В следующем круге Ястремская сыграет против Аманды Анисимовой из США (№27 WTA).
Напомним, в Палермо Даяна с матчболов проиграла Камиле матч 1/4 финала.
Источник — Sport.ua
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Щодо Гьоргес, то вона невипадково програла в одну калитку, та й у буків котувалася нижче. Векіч - Анісімова просто рівень вище, навіть Ліннетт - Остапенко виглядало цікавіше. Хоч сьогодні всі пари грали не так щоб дуже, мабуть перехід на грунт після тривалої перерви дався взнаки.
Щодо Гьоргес, то вона невипадково програла в одну калитку, та й у буків котувалася нижче. Векіч - Анісімова просто рівень вище, навіть Ліннетт - Остапенко виглядало цікавіше. Хоч сьогодні всі пари грали не так щоб дуже, мабуть перехід на грунт після тривалої перерви дався взнаки.
Вопрос в какой вселенной потерялась Даяна?
Тим не менше, далі Анісімова, ще один клон самої Даяни разом із Джорджі. Тому шанси точно будуть, бо у них не вгадаєш, коли може полетіти/не полетіти. Шанси приблизно 50/50, приблизно, як вийти на вулицю та побачити/не побачити динозавра.
Тим не менше, далі Анісімова, ще один клон самої Даяни разом із Джорджі. Тому шанси точно будуть, бо у них не вгадаєш, коли може полетіти/не полетіти. Шанси приблизно 50/50, приблизно, як вийти на вулицю та побачити/не побачити динозавра.
Тим не менше, далі Анісімова, ще один клон самої Даяни разом із Джорджі. Тому шанси точно будуть, бо у них не вгадаєш, коли може полетіти/не полетіти. Шанси приблизно 50/50, приблизно, як вийти на вулицю та побачити/не побачити динозавра.
Тим не менше, далі Анісімова, ще один клон самої Даяни разом із Джорджі. Тому шанси точно будуть, бо у них не вгадаєш, коли може полетіти/не полетіти. Шанси приблизно 50/50, приблизно, як вийти на вулицю та побачити/не побачити динозавра.
Щодо Гьоргес, то вона невипадково програла в одну калитку, та й у буків котувалася нижче. Векіч - Анісімова просто рівень вище, навіть Ліннетт - Остапенко виглядало цікавіше. Хоч сьогодні всі пари грали не так щоб дуже, мабуть перехід на грунт після тривалої перерви дався взнаки.
Тим не менше, далі Анісімова, ще один клон самої Даяни разом із Джорджі. Тому шанси точно будуть, бо у них не вгадаєш, коли може полетіти/не полетіти. Шанси приблизно 50/50, приблизно, як вийти на вулицю та побачити/не побачити динозавра.
Щодо Гьоргес, то вона невипадково програла в одну калитку, та й у буків котувалася нижче. Векіч - Анісімова просто рівень вище, навіть Ліннетт - Остапенко виглядало цікавіше. Хоч сьогодні всі пари грали не так щоб дуже, мабуть перехід на грунт після тривалої перерви дався взнаки.
Вопрос в какой вселенной потерялась Даяна?
Тим не менше, далі Анісімова, ще один клон самої Даяни разом із Джорджі. Тому шанси точно будуть, бо у них не вгадаєш, коли може полетіти/не полетіти. Шанси приблизно 50/50, приблизно, як вийти на вулицю та побачити/не побачити динозавра.
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