Палермо. Ястремская с матчболов проиграла матч 1/4 финала

Украинка была близка к победе, но дальше идет Камила Джорджи

  • 08.08.2020 02:26
  • 240 просмотров
  • 9 комментариев
Палермо. Ястремская с матчболов проиграла матч 1/4 финала
© Jimmie48 Photography. Камила Джорджи

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская (№25 WTA) завершила выступления на турнире международной серии в Палермо.
 
В матче 1/4 финала украинка, посеянная на соревнованиях под седьмым номером, проиграла в трех сетах Камиле Джорджи из Италии (№89 WTA).

Палермо. 1/4 финала
Даяна Ястремская (Украина) – Камила Джорджи (Италия) – 6:4, 6:7(5), 3:6

Матч начался для Даяны с двух выигранных геймов, но Камила очень быстро восстановила статус-кво. Украинка увереннее чувствовала себя на подаче, что позволяло ей зарабатывать больше легких очков. У Джорджи с этим были определенные проблемы и уже в седьмом гейме она снова не смогла защитить свою подачу, во второй раз отдав преимущество Ястремской.

Судьба сета решалась в десятом гейме. Итальянка имела два шанса сделать счет равным, но украинка с пятого матчбола закрыла партию.

Во втором сете игра стала практически ровной, хотя в важные моменты Ястремская чувствовала себя немного увереннее, несколько раз отбившись от брейкпоинтов соперницы. Ключевым снова должен был стать брейк в седьмом гейме, но на этот раз Камиле удалось сравняться на пяти, да еще и отыграв при этом два матчбола. После этого момента итальянка воспряла духом и выглядела намного энергичнее и свежее Даяны.

Ястремская перевела игру на тай-брейк, который довольно уверенно выиграла Джорджи. В третьем сете сил украинки хватило на шесть геймов. Не реализовал два брейкпоинта, она отдала все остальные геймы, хотя нельзя сказать, что она уже смирилась.  

Отметим, что матч продолжался около трех часов. Это третий по продолжительности матч в карьере 20-летней украинки (победы над Лепченко и Гарсией). Для обеих теннисисток, которые исповедуют остроатакующий стиль игры, это большая редкость, хотя итальянка уже побеждала в очном матче со схожим сценарием в Страсбурге-2017 (6:7(1), 6:2, 7:5). 

Дальше прошла та теннисистка, которая сегодня была больше готовой физически, да и желание выиграть турнир в Италии, наверное, у Камилы очень большое. 

В следующем раунде Джорджи сыграет против Фионы Ферро из Франции (№53 WTA).

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Vadim Rubik
    online
      Vadim Rubik, 08.08.2020 03:07
    -2
    vital, 08.08.2020 02:58
    Ну так, простежуються певні аналогії з минулим сезоном. Але не будьмо дуже суворі до дівчини. Іноді поразки більш корисніші, ніж перемоги. Даяні треба працювати над своєю фізичною витривалістю. А не витрачати час на сольну кар'єру. Сподіваюся Даяна добре підготується до шлема.
    Знову ж таки це грунт. Всі памятають Остапа на РГ, але глина це не Даянене покриття. Подивився би я як Каміла так би встигала за мячами на траві, чи навіть на харді.
    Вчора ще свіженька Даяна мала співвідношення ейси/подвійні 11-2, а сьогодні на фоні втоми 8-16.
    Нічого страшного не сталося. Палермо це дрібязковий турнір. Даяна зіграла свій перший турнір після міжсезоння, отримала ігрову практику. Далі має бути краще...
    В її одеського тренера по фітнесу є відоси тренеровок-попробуйте зробіть... Тренерується вона дуже багато, фітнес і тяжкі вправи постійно, але практики небуло, а Матусевич уже розпису шо шеф всьо пропало, ніяких Шоломів.. Уже помню його слова про Кенін, вистачить.. Яку постійно переповнюють емоції, щож мы всі в чомусь виділяє ось, тут зовсім нічого страшного немає.. А не мати з кінця березня можливості тренеруватись з своїм тренером теж дає відбиток негативний, проблема в комплексі.. А пісню записати день часу лиш..
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    Kanarejka
      Kanarejka, 08.08.2020 03:06
    0
    Vadim Rubik, 08.08.2020 03:01
    Психологія сильна?? В кого?? Може в фіналісти і переможниці ЮС Киз і Стівен?? Яких рік після одного турніру невидно, чи може Возняцкі чи Кербер не мають проблем з психологією?? А Енжі 4титули Шоломів має на секундочку. Психологія нестабільна в них всіх, тільки Даяна по природі інтроверт плюс максималістка... Псс, про єрунду, сказано що силовики не виграють шоломи капець як смішно, десь в США сміється дівчинка Наомі, десь недалеко Медісон.. А таких прикладів вагон і ще який..
    А який Шолом виграла Медісон Киз?
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    Vadim Rubik
    online
      Vadim Rubik, 08.08.2020 03:01
    -3
    Stanislav Matusevych, 08.08.2020 02:47
    Даяна така Даяна. Знову всі найважливіші м'ячі програні. Навіть Баїн не допомагає. Хоча тут найперше потрібен не тренер, а хороший психолог. Такий, щоб зумів прикрутити юнацький максималізм Ястремської. З тінейджерів Даяна вийшла, а характер зовсім не змінюється, і досвід не допомагає. Все ті ж самі проблеми, і виходу поки не видно.
    Сьогоднішній матч якраз ілюструє і те, чому я не люблю тенісний стиль "бий-біжи", і дуже малу ймовірність виграшу Даяною будь-якого Шолома. Таку мету перед собою ставити потрібно, але ж треба дивитися реально на речі. Яка вірогідність того, що у Даяни в семи поспіль матчах, з яких десь половина буде проти дуже серйозних суперниць, піде гра і м'яч полетить? Можна, звичайно, пригадати Остапенко, але таке стається, може, раз на століття. І до 2100-го року ліміт вже вичерпаний.
    У нинішній час, коли багаторічний лідер жіночого тенісу вже за крок до законного відпочинку, а нового гегемона поки не видно, головну роль грають не навички гри, тактика та досвід. Психологія рулить. А у наших найкращих тенісисток із нею давні проблеми, і, на жаль, від вирішення їх дівчата залишаються далекими.
    Психологія сильна?? В кого?? Може в фіналісти і переможниці ЮС Киз і Стівен?? Яких рік після одного турніру невидно, чи може Возняцкі чи Кербер не мають проблем з психологією?? А Енжі 4титули Шоломів має на секундочку. Психологія нестабільна в них всіх, тільки Даяна по природі інтроверт плюс максималістка... Псс, про єрунду, сказано що силовики не виграють шоломи капець як смішно, десь в США сміється дівчинка Наомі, десь недалеко Медісон.. А таких прикладів вагон і ще який..
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 08.08.2020 02:58
    0
    Ну так, простежуються певні аналогії з минулим сезоном. Але не будьмо дуже суворі до дівчини. Іноді поразки більш корисніші, ніж перемоги. Даяні треба працювати над своєю фізичною витривалістю. А не витрачати час на сольну кар'єру. Сподіваюся Даяна добре підготується до шлема.
    Знову ж таки це грунт. Всі памятають Остапа на РГ, але глина це не Даянене покриття. Подивився би я як Каміла так би встигала за мячами на траві, чи навіть на харді.
    Вчора ще свіженька Даяна мала співвідношення ейси/подвійні 11-2, а сьогодні на фоні втоми 8-16.
    Нічого страшного не сталося. Палермо це дрібязковий турнір. Даяна зіграла свій перший турнір після міжсезоння, отримала ігрову практику. Далі має бути краще...
    Ссылка
    Vadim Rubik
    online
      Vadim Rubik, 08.08.2020 02:52
    -3
    Vladimir Costrovoj, 08.08.2020 02:43
    Всё, как всегда. Ничему не учится, ни в чём не становится сильнее. Отсутствие характера в решающие моменты, когда нужно прибавить - происходит с точностью до наоборот. Нежелание работать над собой. Слабая физическая форма в сравнении с достаточно возрастной итальянкой.
    Жаль, но наша самая перспективная теннисистка остановилась в росте и почивает на лаврах. Полтора - два года назад игра Ястремской была гораздо привлекательней.
    Имеем неутешительный прогноз на перспективы нашего тенниса. Прорыва опять не произошло, отказываемся назад. Свитолина свои лучшие годы уже отыграла, Цуренко - тем более.
    Ястремская и Костюк остановились в росте. Не прогрессируют, скорее уж наоборот. Лопатецкая, самая темпераментная наша девушка, к тому же, с характером, что в спорте стоит очень большого - травмировалась год назад и сломалась физически. И перспективы на восстановление печальны очень... Кто там, Завацкая? Тоже слабо. Равно как Козлова и Калинина. Дарья Снигур? Пока тоже всё очень неопределённо.
    Про мужской теннис - молчу вообще. Всё печально...
    Всьо шеф, ми корову програли.. Шо сталось?? Програла лише на Інті.. В Рівному матчі, де все вирішили нюанси в другому сеті.. Хто спочиває на лаврах!? Ты знаєш що мелиш?? Треба було тебе на пісок замість качка в батл.. Якби витримав хоч 15 хв, що на тренерування робить Даяна, то можливо з тобою заговорить... Є лише одна погана тенденція-не використання матч болів... Бачачи сьогоднішній вітер знав шо все вирішить в кого сил скільки залишиться.. Надто писемістично все, вам ніхто шлемы не винен, вмієте краще-выход те і доводьте
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    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 08.08.2020 02:47
    +1
    Даяна така Даяна. Знову всі найважливіші м'ячі програні. Навіть Баїн не допомагає. Хоча тут найперше потрібен не тренер, а хороший психолог. Такий, щоб зумів прикрутити юнацький максималізм Ястремської. З тінейджерів Даяна вийшла, а характер зовсім не змінюється, і досвід не допомагає. Все ті ж самі проблеми, і виходу поки не видно.
    Сьогоднішній матч якраз ілюструє і те, чому я не люблю тенісний стиль "бий-біжи", і дуже малу ймовірність виграшу Даяною будь-якого Шолома. Таку мету перед собою ставити потрібно, але ж треба дивитися реально на речі. Яка вірогідність того, що у Даяни в семи поспіль матчах, з яких десь половина буде проти дуже серйозних суперниць, піде гра і м'яч полетить? Можна, звичайно, пригадати Остапенко, але таке стається, може, раз на століття. І до 2100-го року ліміт вже вичерпаний.
    У нинішній час, коли багаторічний лідер жіночого тенісу вже за крок до законного відпочинку, а нового гегемона поки не видно, головну роль грають не навички гри, тактика та досвід. Психологія рулить. А у наших найкращих тенісисток із нею давні проблеми, і, на жаль, від вирішення їх дівчата залишаються далекими.
    Ссылка
    Vladimir Costrovoj
      Vladimir Costrovoj, 08.08.2020 02:43
    -1
    Всё, как всегда. Ничему не учится, ни в чём не становится сильнее. Отсутствие характера в решающие моменты, когда нужно прибавить - происходит с точностью до наоборот. Нежелание работать над собой. Слабая физическая форма в сравнении с достаточно возрастной итальянкой.
    Жаль, но наша самая перспективная теннисистка остановилась в росте и почивает на лаврах. Полтора - два года назад игра Ястремской была гораздо привлекательней.
    Имеем неутешительный прогноз на перспективы нашего тенниса. Прорыва опять не произошло, отказываемся назад. Свитолина свои лучшие годы уже отыграла, Цуренко - тем более.
    Ястремская и Костюк остановились в росте. Не прогрессируют, скорее уж наоборот. Лопатецкая, самая темпераментная наша девушка, к тому же, с характером, что в спорте стоит очень большого - травмировалась год назад и сломалась физически. И перспективы на восстановление печальны очень... Кто там, Завацкая? Тоже слабо. Равно как Козлова и Калинина. Дарья Снигур? Пока тоже всё очень неопределённо.
    Про мужской теннис - молчу вообще. Всё печально...
    Ссылка
    Александр Науменко
      Александр Науменко, 08.08.2020 02:39
    +3
    16 двойных - это отдать 4-е гейма.
    Ссылка
    ternow
      ternow, 08.08.2020 02:34
    0
    Проигрывать с матч- боллов - это по- нашему
    Ссылка
    Александр Науменко
      Александр Науменко, 08.08.2020 02:39
    +3
    16 двойных - это отдать 4-е гейма.
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 08.08.2020 02:47
    +1
    Даяна така Даяна. Знову всі найважливіші м'ячі програні. Навіть Баїн не допомагає. Хоча тут найперше потрібен не тренер, а хороший психолог. Такий, щоб зумів прикрутити юнацький максималізм Ястремської. З тінейджерів Даяна вийшла, а характер зовсім не змінюється, і досвід не допомагає. Все ті ж самі проблеми, і виходу поки не видно.
    Сьогоднішній матч якраз ілюструє і те, чому я не люблю тенісний стиль "бий-біжи", і дуже малу ймовірність виграшу Даяною будь-якого Шолома. Таку мету перед собою ставити потрібно, але ж треба дивитися реально на речі. Яка вірогідність того, що у Даяни в семи поспіль матчах, з яких десь половина буде проти дуже серйозних суперниць, піде гра і м'яч полетить? Можна, звичайно, пригадати Остапенко, але таке стається, може, раз на століття. І до 2100-го року ліміт вже вичерпаний.
    У нинішній час, коли багаторічний лідер жіночого тенісу вже за крок до законного відпочинку, а нового гегемона поки не видно, головну роль грають не навички гри, тактика та досвід. Психологія рулить. А у наших найкращих тенісисток із нею давні проблеми, і, на жаль, від вирішення їх дівчата залишаються далекими.
    Ссылка
    Kanarejka
      Kanarejka, 08.08.2020 03:06
    0
    Vadim Rubik, 08.08.2020 03:01
    Психологія сильна?? В кого?? Може в фіналісти і переможниці ЮС Киз і Стівен?? Яких рік після одного турніру невидно, чи може Возняцкі чи Кербер не мають проблем з психологією?? А Енжі 4титули Шоломів має на секундочку. Психологія нестабільна в них всіх, тільки Даяна по природі інтроверт плюс максималістка... Псс, про єрунду, сказано що силовики не виграють шоломи капець як смішно, десь в США сміється дівчинка Наомі, десь недалеко Медісон.. А таких прикладів вагон і ще який..
    А який Шолом виграла Медісон Киз?
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 08.08.2020 02:58
    0
    Ну так, простежуються певні аналогії з минулим сезоном. Але не будьмо дуже суворі до дівчини. Іноді поразки більш корисніші, ніж перемоги. Даяні треба працювати над своєю фізичною витривалістю. А не витрачати час на сольну кар'єру. Сподіваюся Даяна добре підготується до шлема.
    Знову ж таки це грунт. Всі памятають Остапа на РГ, але глина це не Даянене покриття. Подивився би я як Каміла так би встигала за мячами на траві, чи навіть на харді.
    Вчора ще свіженька Даяна мала співвідношення ейси/подвійні 11-2, а сьогодні на фоні втоми 8-16.
    Нічого страшного не сталося. Палермо це дрібязковий турнір. Даяна зіграла свій перший турнір після міжсезоння, отримала ігрову практику. Далі має бути краще...
    Ссылка
    ternow
      ternow, 08.08.2020 02:34
    0
    Проигрывать с матч- боллов - это по- нашему
    Ссылка
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