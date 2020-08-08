Палермо. Ястремская с матчболов проиграла матч 1/4 финала

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская (№25 WTA) завершила выступления на турнире международной серии в Палермо.
В матче 1/4 финала украинка, посеянная на соревнованиях под седьмым номером, проиграла в трех сетах Камиле Джорджи из Италии (№89 WTA).
Палермо. 1/4 финала
Даяна Ястремская (Украина) – Камила Джорджи (Италия) – 6:4, 6:7(5), 3:6
Матч начался для Даяны с двух выигранных геймов, но Камила очень быстро восстановила статус-кво. Украинка увереннее чувствовала себя на подаче, что позволяло ей зарабатывать больше легких очков. У Джорджи с этим были определенные проблемы и уже в седьмом гейме она снова не смогла защитить свою подачу, во второй раз отдав преимущество Ястремской.
Судьба сета решалась в десятом гейме. Итальянка имела два шанса сделать счет равным, но украинка с пятого матчбола закрыла партию.
Во втором сете игра стала практически ровной, хотя в важные моменты Ястремская чувствовала себя немного увереннее, несколько раз отбившись от брейкпоинтов соперницы. Ключевым снова должен был стать брейк в седьмом гейме, но на этот раз Камиле удалось сравняться на пяти, да еще и отыграв при этом два матчбола. После этого момента итальянка воспряла духом и выглядела намного энергичнее и свежее Даяны.
Ястремская перевела игру на тай-брейк, который довольно уверенно выиграла Джорджи. В третьем сете сил украинки хватило на шесть геймов. Не реализовал два брейкпоинта, она отдала все остальные геймы, хотя нельзя сказать, что она уже смирилась.
Отметим, что матч продолжался около трех часов. Это третий по продолжительности матч в карьере 20-летней украинки (победы над Лепченко и Гарсией). Для обеих теннисисток, которые исповедуют остроатакующий стиль игры, это большая редкость, хотя итальянка уже побеждала в очном матче со схожим сценарием в Страсбурге-2017 (6:7(1), 6:2, 7:5).
Дальше прошла та теннисистка, которая сегодня была больше готовой физически, да и желание выиграть турнир в Италии, наверное, у Камилы очень большое.
В следующем раунде Джорджи сыграет против Фионы Ферро из Франции (№53 WTA).
Источник — Sport.ua
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Знову ж таки це грунт. Всі памятають Остапа на РГ, але глина це не Даянене покриття. Подивився би я як Каміла так би встигала за мячами на траві, чи навіть на харді.
Вчора ще свіженька Даяна мала співвідношення ейси/подвійні 11-2, а сьогодні на фоні втоми 8-16.
Нічого страшного не сталося. Палермо це дрібязковий турнір. Даяна зіграла свій перший турнір після міжсезоння, отримала ігрову практику. Далі має бути краще...
Сьогоднішній матч якраз ілюструє і те, чому я не люблю тенісний стиль "бий-біжи", і дуже малу ймовірність виграшу Даяною будь-якого Шолома. Таку мету перед собою ставити потрібно, але ж треба дивитися реально на речі. Яка вірогідність того, що у Даяни в семи поспіль матчах, з яких десь половина буде проти дуже серйозних суперниць, піде гра і м'яч полетить? Можна, звичайно, пригадати Остапенко, але таке стається, може, раз на століття. І до 2100-го року ліміт вже вичерпаний.
У нинішній час, коли багаторічний лідер жіночого тенісу вже за крок до законного відпочинку, а нового гегемона поки не видно, головну роль грають не навички гри, тактика та досвід. Психологія рулить. А у наших найкращих тенісисток із нею давні проблеми, і, на жаль, від вирішення їх дівчата залишаються далекими.
Знову ж таки це грунт. Всі памятають Остапа на РГ, але глина це не Даянене покриття. Подивився би я як Каміла так би встигала за мячами на траві, чи навіть на харді.
Вчора ще свіженька Даяна мала співвідношення ейси/подвійні 11-2, а сьогодні на фоні втоми 8-16.
Нічого страшного не сталося. Палермо це дрібязковий турнір. Даяна зіграла свій перший турнір після міжсезоння, отримала ігрову практику. Далі має бути краще...
Жаль, но наша самая перспективная теннисистка остановилась в росте и почивает на лаврах. Полтора - два года назад игра Ястремской была гораздо привлекательней.
Имеем неутешительный прогноз на перспективы нашего тенниса. Прорыва опять не произошло, отказываемся назад. Свитолина свои лучшие годы уже отыграла, Цуренко - тем более.
Ястремская и Костюк остановились в росте. Не прогрессируют, скорее уж наоборот. Лопатецкая, самая темпераментная наша девушка, к тому же, с характером, что в спорте стоит очень большого - травмировалась год назад и сломалась физически. И перспективы на восстановление печальны очень... Кто там, Завацкая? Тоже слабо. Равно как Козлова и Калинина. Дарья Снигур? Пока тоже всё очень неопределённо.
Про мужской теннис - молчу вообще. Всё печально...
Сьогоднішній матч якраз ілюструє і те, чому я не люблю тенісний стиль "бий-біжи", і дуже малу ймовірність виграшу Даяною будь-якого Шолома. Таку мету перед собою ставити потрібно, але ж треба дивитися реально на речі. Яка вірогідність того, що у Даяни в семи поспіль матчах, з яких десь половина буде проти дуже серйозних суперниць, піде гра і м'яч полетить? Можна, звичайно, пригадати Остапенко, але таке стається, може, раз на століття. І до 2100-го року ліміт вже вичерпаний.
У нинішній час, коли багаторічний лідер жіночого тенісу вже за крок до законного відпочинку, а нового гегемона поки не видно, головну роль грають не навички гри, тактика та досвід. Психологія рулить. А у наших найкращих тенісисток із нею давні проблеми, і, на жаль, від вирішення їх дівчата залишаються далекими.
Жаль, но наша самая перспективная теннисистка остановилась в росте и почивает на лаврах. Полтора - два года назад игра Ястремской была гораздо привлекательней.
Имеем неутешительный прогноз на перспективы нашего тенниса. Прорыва опять не произошло, отказываемся назад. Свитолина свои лучшие годы уже отыграла, Цуренко - тем более.
Ястремская и Костюк остановились в росте. Не прогрессируют, скорее уж наоборот. Лопатецкая, самая темпераментная наша девушка, к тому же, с характером, что в спорте стоит очень большого - травмировалась год назад и сломалась физически. И перспективы на восстановление печальны очень... Кто там, Завацкая? Тоже слабо. Равно как Козлова и Калинина. Дарья Снигур? Пока тоже всё очень неопределённо.
Про мужской теннис - молчу вообще. Всё печально...
Сьогоднішній матч якраз ілюструє і те, чому я не люблю тенісний стиль "бий-біжи", і дуже малу ймовірність виграшу Даяною будь-якого Шолома. Таку мету перед собою ставити потрібно, але ж треба дивитися реально на речі. Яка вірогідність того, що у Даяни в семи поспіль матчах, з яких десь половина буде проти дуже серйозних суперниць, піде гра і м'яч полетить? Можна, звичайно, пригадати Остапенко, але таке стається, може, раз на століття. І до 2100-го року ліміт вже вичерпаний.
У нинішній час, коли багаторічний лідер жіночого тенісу вже за крок до законного відпочинку, а нового гегемона поки не видно, головну роль грають не навички гри, тактика та досвід. Психологія рулить. А у наших найкращих тенісисток із нею давні проблеми, і, на жаль, від вирішення їх дівчата залишаються далекими.
Знову ж таки це грунт. Всі памятають Остапа на РГ, але глина це не Даянене покриття. Подивився би я як Каміла так би встигала за мячами на траві, чи навіть на харді.
Вчора ще свіженька Даяна мала співвідношення ейси/подвійні 11-2, а сьогодні на фоні втоми 8-16.
Нічого страшного не сталося. Палермо це дрібязковий турнір. Даяна зіграла свій перший турнір після міжсезоння, отримала ігрову практику. Далі має бути краще...
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