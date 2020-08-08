Палермо. Ястремская с матчболов проиграла матч 1/4 финала

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская (№25 WTA) завершила выступления на турнире международной серии в Палермо.



В матче 1/4 финала украинка, посеянная на соревнованиях под седьмым номером, проиграла в трех сетах Камиле Джорджи из Италии (№89 WTA).

Палермо. 1/4 финала

Даяна Ястремская (Украина) – Камила Джорджи (Италия) – 6:4, 6:7(5), 3:6

Матч начался для Даяны с двух выигранных геймов, но Камила очень быстро восстановила статус-кво. Украинка увереннее чувствовала себя на подаче, что позволяло ей зарабатывать больше легких очков. У Джорджи с этим были определенные проблемы и уже в седьмом гейме она снова не смогла защитить свою подачу, во второй раз отдав преимущество Ястремской.

Судьба сета решалась в десятом гейме. Итальянка имела два шанса сделать счет равным, но украинка с пятого матчбола закрыла партию.

Во втором сете игра стала практически ровной, хотя в важные моменты Ястремская чувствовала себя немного увереннее, несколько раз отбившись от брейкпоинтов соперницы. Ключевым снова должен был стать брейк в седьмом гейме, но на этот раз Камиле удалось сравняться на пяти, да еще и отыграв при этом два матчбола. После этого момента итальянка воспряла духом и выглядела намного энергичнее и свежее Даяны.

Ястремская перевела игру на тай-брейк, который довольно уверенно выиграла Джорджи. В третьем сете сил украинки хватило на шесть геймов. Не реализовал два брейкпоинта, она отдала все остальные геймы, хотя нельзя сказать, что она уже смирилась.

Отметим, что матч продолжался около трех часов. Это третий по продолжительности матч в карьере 20-летней украинки (победы над Лепченко и Гарсией). Для обеих теннисисток, которые исповедуют остроатакующий стиль игры, это большая редкость, хотя итальянка уже побеждала в очном матче со схожим сценарием в Страсбурге-2017 (6:7(1), 6:2, 7:5).

Дальше прошла та теннисистка, которая сегодня была больше готовой физически, да и желание выиграть турнир в Италии, наверное, у Камилы очень большое.

В следующем раунде Джорджи сыграет против Фионы Ферро из Франции (№53 WTA).