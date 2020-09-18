Шахтер предложит Тайсону 2-летний контракт на улучшенных условиях

Контракт экс-капитана «Шахтера» Тайсона с донецким клубом заканчивается следующим летом. Как мы уже сообщали, 32-летний полузащитник намерен покинуть нынешний клуб, которому отдал последние семь лет карьеры, и уйти на правах свободного агента.

По нашей информации, Тайсон действительно огласил руководству «Шахтера» о своем намерении. Однако далеко не факт, что бразилец уйдет. В команде не за горами смена поколений, поэтому Луиш Каштру очень хочет, чтобы Тайсон остался. Намерено сохранить бразильца в «Шахтере» и клубное руководство.

По словам нашего источника, «Шахтер» готов увеличить и без того немаленькую зарплату бразильцу, предложив ему двухлетний контракт на улучшенных условиях.