Шахтер предложит Тайсону 2-летний контракт на улучшенных условиях

«Горняки» любой ценой постараются удержать бразильца в команде

  • 18.09.2020 17:54
  • 379 просмотров
  • 1 комментарий
Шахтер предложит Тайсону 2-летний контракт на улучшенных условиях
© ФК Шахтер. Тайсон

Контракт экс-капитана «Шахтера» Тайсона с донецким клубом заканчивается следующим летом. Как мы уже сообщали, 32-летний полузащитник намерен покинуть нынешний клуб, которому отдал последние семь лет карьеры, и уйти на правах свободного агента.

По нашей информации, Тайсон действительно огласил руководству «Шахтера» о своем намерении. Однако далеко не факт, что бразилец уйдет. В команде не за горами смена поколений, поэтому Луиш Каштру очень хочет, чтобы Тайсон остался. Намерено сохранить бразильца в «Шахтере» и клубное руководство.

По словам нашего источника, «Шахтер» готов увеличить и без того немаленькую зарплату бразильцу, предложив ему двухлетний контракт на улучшенных условиях.

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Александр Снитко, Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    umnuy2
    online
      umnuy2, 18.09.2020 18:02
    0
    А как же больной папа и любимая Бразилия
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 18.09.2020 18:02
    0
    А как же больной папа и любимая Бразилия
    Ссылка
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