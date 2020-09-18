Рим. Свитолина одолела еще одну россиянку на пути в четвертьфинал

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№6 WTA) продолжает побеждать на турнире серии Премьер 5 в Риме.



В матче третьего круга украинка в двух непростых сетах разобралась со Светланой Кузнецовой из России (№38 WTA).



Рим. Третий круг

Элина Свитолина (Украина) – Светлана Кузнецова (Россия) – 7:6(6), 6:4

Как и ожидалось, матч получился очень упорным. На корте встретились две феноменально атлетичные спортсменки, которые готовы сражаться за каждое очко до последнего. Как и в первом матче на турнире, у Свитолиной были проблемы с первой подачей, этот козырь использовать удавалось крайне редко. А вот Кузнецова отподавала в этом матче очень неплохо.



Матч был тягучим, выигрывать очки в три удара получалось крайне редко. На первый план выходила физическая готовность и концентрация. Порой Элина действовала немного поспешно, но в самые важные моменты она была хладнокровна, играя неожиданно остро.



Первый сет шел абсолютно на равных, в середине партии девушки один раз обменялись брейками. При счете 5:5 россиянка заработала двойной скрытый сетбол, но украинке удалось нейтрализовать надвигающуюся опасность. А в следующем гейме уже Кузнецовой пришлось отыгрывать сетболы.



Тай-брейк продолжил сценарий всего сета, но ближе к финалу Элина заиграла максимально активно, выиграв несколько важнейших очков. Завершить удалось эффектным переводом по линии с бэкхенда.





Вторая партия не обещала легкой прогулки, хотя Элина и повела на старте 2:0, а потом после обмена брейками и 4:2. Практически в каждом гейме была борьба, но все же преимущество Свитолиной стало более заметным. Кузнецова немного не успевала и ошибалась больше, чем может себе позволить теннисистки в матче против Элины. И если в девятом гейме россиянке удалось спасти двойной матчбол на своей подаче, то после перехода Элина отдавала отлично.



Эта победа позволит украинке со следующей недели вернуть себе место в топ-5, также в теории можно побороться и за топ-4.



В следующем круге Свитолина сыграет против Маркеты Вондроушовой (№19 WTA) или Полоны Херцог (№50 WTA).



Ранее турнир покинула Даяна Ястремская.