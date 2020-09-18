Рим. Свитолина одолела еще одну россиянку на пути в четвертьфинал

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№6 WTA) продолжает побеждать на турнире серии Премьер 5 в Риме.
В матче третьего круга украинка в двух непростых сетах разобралась со Светланой Кузнецовой из России (№38 WTA).
Рим. Третий круг
Элина Свитолина (Украина) – Светлана Кузнецова (Россия) – 7:6(6), 6:4
Как и ожидалось, матч получился очень упорным. На корте встретились две феноменально атлетичные спортсменки, которые готовы сражаться за каждое очко до последнего. Как и в первом матче на турнире, у Свитолиной были проблемы с первой подачей, этот козырь использовать удавалось крайне редко. А вот Кузнецова отподавала в этом матче очень неплохо.
Матч был тягучим, выигрывать очки в три удара получалось крайне редко. На первый план выходила физическая готовность и концентрация. Порой Элина действовала немного поспешно, но в самые важные моменты она была хладнокровна, играя неожиданно остро.
Первый сет шел абсолютно на равных, в середине партии девушки один раз обменялись брейками. При счете 5:5 россиянка заработала двойной скрытый сетбол, но украинке удалось нейтрализовать надвигающуюся опасность. А в следующем гейме уже Кузнецовой пришлось отыгрывать сетболы.
Тай-брейк продолжил сценарий всего сета, но ближе к финалу Элина заиграла максимально активно, выиграв несколько важнейших очков. Завершить удалось эффектным переводом по линии с бэкхенда.
Вторая партия не обещала легкой прогулки, хотя Элина и повела на старте 2:0, а потом после обмена брейками и 4:2. Практически в каждом гейме была борьба, но все же преимущество Свитолиной стало более заметным. Кузнецова немного не успевала и ошибалась больше, чем может себе позволить теннисистки в матче против Элины. И если в девятом гейме россиянке удалось спасти двойной матчбол на своей подаче, то после перехода Элина отдавала отлично.
Эта победа позволит украинке со следующей недели вернуть себе место в топ-5, также в теории можно побороться и за топ-4.
В следующем круге Свитолина сыграет против Маркеты Вондроушовой (№19 WTA) или Полоны Херцог (№50 WTA).
Ранее турнир покинула Даяна Ястремская.
Источник — Sport.ua
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Два головні висновки матчу:
1. Еліна стала ще більш варіативною на грунті, може грати як першим, так і другим номером. Першим не завжди виходить, але коли вона змінює свій теніс по ходу гри, суперницям буває складно перелаштуватися.
2. На вирішальних очках Еліна почала сама атакувати. Це вже точно не епізод. Раніше, щоправда, не було навіть епізодів. Вкрай можливий момент для боротьби з топовими суперницями.
Ну і розіграш при 5:3, 15:15 у другому сеті був абсолютно шедевральним. Два дропи та одна свічка - один з головних претендентів на розіграш турніру, як на мене.
Світоліна знову виходить на 5-те місце рейтингу, а потенційні її суперниці за чвертьфіналом тільки розпочали свій матч.
Два головні висновки матчу:
1. Еліна стала ще більш варіативною на грунті, може грати як першим, так і другим номером. Першим не завжди виходить, але коли вона змінює свій теніс по ходу гри, суперницям буває складно перелаштуватися.
2. На вирішальних очках Еліна почала сама атакувати. Це вже точно не епізод. Раніше, щоправда, не було навіть епізодів. Вкрай можливий момент для боротьби з топовими суперницями.
Ну і розіграш при 5:3, 15:15 у другому сеті був абсолютно шедевральним. Два дропи та одна свічка - один з головних претендентів на розіграш турніру, як на мене.
Світоліна знову виходить на 5-те місце рейтингу, а потенційні її суперниці за чвертьфіналом тільки розпочали свій матч.
Ще гру можна виграти для впевненості, а далі спокійно готуватись до РГ.
Матч сподобався, і в 5 разів приємніше, що ця перемога над росіянкою !!!
Може й динозаврів застала?
Вітаю з заслуженою перемогою, Еліна!
Два головні висновки матчу:
1. Еліна стала ще більш варіативною на грунті, може грати як першим, так і другим номером. Першим не завжди виходить, але коли вона змінює свій теніс по ходу гри, суперницям буває складно перелаштуватися.
2. На вирішальних очках Еліна почала сама атакувати. Це вже точно не епізод. Раніше, щоправда, не було навіть епізодів. Вкрай можливий момент для боротьби з топовими суперницями.
Ну і розіграш при 5:3, 15:15 у другому сеті був абсолютно шедевральним. Два дропи та одна свічка - один з головних претендентів на розіграш турніру, як на мене.
Світоліна знову виходить на 5-те місце рейтингу, а потенційні її суперниці за чвертьфіналом тільки розпочали свій матч.
Ще гру можна виграти для впевненості, а далі спокійно готуватись до РГ.
Матч сподобався, і в 5 разів приємніше, що ця перемога над росіянкою !!!
Може й динозаврів застала?
Вітаю з заслуженою перемогою, Еліна!
Два головні висновки матчу:
1. Еліна стала ще більш варіативною на грунті, може грати як першим, так і другим номером. Першим не завжди виходить, але коли вона змінює свій теніс по ходу гри, суперницям буває складно перелаштуватися.
2. На вирішальних очках Еліна почала сама атакувати. Це вже точно не епізод. Раніше, щоправда, не було навіть епізодів. Вкрай можливий момент для боротьби з топовими суперницями.
Ну і розіграш при 5:3, 15:15 у другому сеті був абсолютно шедевральним. Два дропи та одна свічка - один з головних претендентів на розіграш турніру, як на мене.
Світоліна знову виходить на 5-те місце рейтингу, а потенційні її суперниці за чвертьфіналом тільки розпочали свій матч.
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