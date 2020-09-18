Рим. Свитолина одолела еще одну россиянку на пути в четвертьфинал

Украинка выиграла непростой поединок у экс-второй ракетки мира

  • 18.09.2020 22:06
  • 2900 просмотров
  • 14 комментариев
Рим. Свитолина одолела еще одну россиянку на пути в четвертьфинал
© Jimmie48 Photography. Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№6 WTA) продолжает побеждать на турнире серии Премьер 5 в Риме.
 
В матче третьего круга украинка в двух непростых сетах разобралась со Светланой Кузнецовой из России (№38 WTA). 
 
Рим. Третий круг
Элина Свитолина (Украина) – Светлана Кузнецова (Россия) – 7:6(6), 6:4

Как и ожидалось, матч получился очень упорным. На корте встретились две феноменально атлетичные спортсменки, которые готовы сражаться за каждое очко до последнего. Как и в первом матче на турнире, у Свитолиной были проблемы с первой подачей, этот козырь использовать удавалось крайне редко. А вот Кузнецова отподавала в этом матче очень неплохо.
 
Матч был тягучим, выигрывать очки в три удара получалось крайне редко. На первый план выходила физическая готовность и концентрация. Порой Элина действовала немного поспешно, но в самые важные моменты она была хладнокровна, играя неожиданно остро. 
 
Первый сет шел абсолютно на равных, в середине партии девушки один раз обменялись брейками. При счете 5:5 россиянка заработала двойной скрытый сетбол, но украинке удалось нейтрализовать надвигающуюся опасность. А в следующем гейме уже Кузнецовой пришлось отыгрывать сетболы.
 
Тай-брейк продолжил сценарий всего сета, но ближе к финалу Элина заиграла максимально активно, выиграв несколько важнейших очков. Завершить удалось эффектным переводом по линии с бэкхенда.


 
Вторая партия не обещала легкой прогулки, хотя Элина и повела на старте 2:0, а потом после обмена брейками и 4:2. Практически в каждом гейме была борьба, но все же преимущество Свитолиной стало более заметным. Кузнецова немного не успевала и ошибалась больше, чем может себе позволить теннисистки в матче против Элины. И если в девятом гейме россиянке удалось спасти двойной матчбол на своей подаче, то после перехода Элина отдавала отлично.
 
Эта победа позволит украинке со следующей недели вернуть себе место в топ-5, также в теории можно побороться и за топ-4.
 
В следующем круге Свитолина сыграет против Маркеты Вондроушовой (№19 WTA) или Полоны Херцог (№50 WTA).
 
Ранее турнир покинула Даяна Ястремская.

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Источник — Sport.ua

(10 голосов)

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Комментарии
    Sviatoslav Kudelych
    online
      Sviatoslav Kudelych, 18.09.2020 22:32
    +1
    Виктор Петренко, 18.09.2020 22:26
    Карміліца перемогла свою ватну сестру
    Ссылка
    Nikas
      Nikas, 18.09.2020 22:26
    -9
    Браво Света! Не побоялась где то даже неравных играть с лучшей теннисисткой Восточной Европы последнего пятилетия согласно ВТА рейтинга, ну и характер чуть ли не сломил атаку Свитолиной
    Ссылка
    Sashamar
    online
      Sashamar, 18.09.2020 22:26
    +3
    До речі, гра була не валідольной. Іноді трохи не щастило, але Еліна жодної секунди не дала засумніватися у власній перемозі
    Ссылка
    Виктор Петренко
      Виктор Петренко, 18.09.2020 22:26
    -8
    Карміліца перемогла свою ватну сестру
    Ссылка
    Vadin
    online
      Vadin, 18.09.2020 22:23
    +1
    Stanislav Matusevych, 18.09.2020 22:16
    Цікавий матч двох досвідчених грунтовичок. Але все ж Еліна молодша і дотиснула фактично пенсіонерку. Не знаю, що там із покриттям на корті, але інколи відскоки перетворювалися на лотерею: то м'яч ковзне по глині, то відскочить ледь не вертикально вгору, втративши майже всю швидкість. А куди він відлетить від лінії, можна було робити ставки.
    Два головні висновки матчу:
    1. Еліна стала ще більш варіативною на грунті, може грати як першим, так і другим номером. Першим не завжди виходить, але коли вона змінює свій теніс по ходу гри, суперницям буває складно перелаштуватися.
    2. На вирішальних очках Еліна почала сама атакувати. Це вже точно не епізод. Раніше, щоправда, не було навіть епізодів. Вкрай можливий момент для боротьби з топовими суперницями.
    Ну і розіграш при 5:3, 15:15 у другому сеті був абсолютно шедевральним. Два дропи та одна свічка - один з головних претендентів на розіграш турніру, як на мене.
    Світоліна знову виходить на 5-те місце рейтингу, а потенційні її суперниці за чвертьфіналом тільки розпочали свій матч.
    Ось по Еліні згоджусь повністю.. Мені цікаво наприклад побачити матч з Маркетою, але Полона для мене фаворит.. Сподобалась кількість дропів і маскування їх.. От видна робота з Гаелем все.. Крім гри біля сітки і подачі.. Як на мене в Еліни є прекрасні шанси на Шлем в Франції...
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 18.09.2020 22:22
    0
    Молодец!
    Ссылка
    Александр Науменко
    online
      Александр Науменко, 18.09.2020 22:22
    0
    З смешами, обоє, не таваришують.
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 18.09.2020 22:16
    +11
    Цікавий матч двох досвідчених грунтовичок. Але все ж Еліна молодша і дотиснула фактично пенсіонерку. Не знаю, що там із покриттям на корті, але інколи відскоки перетворювалися на лотерею: то м'яч ковзне по глині, то відскочить ледь не вертикально вгору, втративши майже всю швидкість. А куди він відлетить від лінії, можна було робити ставки.
    Два головні висновки матчу:
    1. Еліна стала ще більш варіативною на грунті, може грати як першим, так і другим номером. Першим не завжди виходить, але коли вона змінює свій теніс по ходу гри, суперницям буває складно перелаштуватися.
    2. На вирішальних очках Еліна почала сама атакувати. Це вже точно не епізод. Раніше, щоправда, не було навіть епізодів. Вкрай можливий момент для боротьби з топовими суперницями.
    Ну і розіграш при 5:3, 15:15 у другому сеті був абсолютно шедевральним. Два дропи та одна свічка - один з головних претендентів на розіграш турніру, як на мене.
    Світоліна знову виходить на 5-те місце рейтингу, а потенційні її суперниці за чвертьфіналом тільки розпочали свій матч.
    Ссылка
    Elis
    online
      Elis, 18.09.2020 22:15
    +9
    Який же кайф дивитись грамотний, продуманий, інтелектуальний теніс!
    Ще гру можна виграти для впевненості, а далі спокійно готуватись до РГ.
    Ссылка
    serega-2019
    online
      serega-2019, 18.09.2020 22:14
    +4
    Еліна молодчина, вітаю з перемогою !!!
    Матч сподобався, і в 5 разів приємніше, що ця перемога над росіянкою !!!
    Ссылка
    Elis
    online
      Elis, 18.09.2020 22:13
    +2
    Limb-Ur, 18.09.2020 22:09
    Эта Кузя еще помнит живого ленина.

    Може й динозаврів застала?
    Вітаю з заслуженою перемогою, Еліна!
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 18.09.2020 22:10
    +8
    Без надзусиль, як кажуть, на класі
    Ссылка
    Limb-Ur
    online
      Limb-Ur, 18.09.2020 22:09
    +7
    Эта Кузя еще помнит живого ленина.
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 18.09.2020 22:09
    +4
    Кузнецова подавала очень хорошо,а Свитолина очень плохо,поэтому игра получилась затяжной и нервной,тем не менее отличная победа Свитолиной-молодчинка
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 18.09.2020 22:16
    +11
    Цікавий матч двох досвідчених грунтовичок. Але все ж Еліна молодша і дотиснула фактично пенсіонерку. Не знаю, що там із покриттям на корті, але інколи відскоки перетворювалися на лотерею: то м'яч ковзне по глині, то відскочить ледь не вертикально вгору, втративши майже всю швидкість. А куди він відлетить від лінії, можна було робити ставки.
    Два головні висновки матчу:
    1. Еліна стала ще більш варіативною на грунті, може грати як першим, так і другим номером. Першим не завжди виходить, але коли вона змінює свій теніс по ходу гри, суперницям буває складно перелаштуватися.
    2. На вирішальних очках Еліна почала сама атакувати. Це вже точно не епізод. Раніше, щоправда, не було навіть епізодів. Вкрай можливий момент для боротьби з топовими суперницями.
    Ну і розіграш при 5:3, 15:15 у другому сеті був абсолютно шедевральним. Два дропи та одна свічка - один з головних претендентів на розіграш турніру, як на мене.
    Світоліна знову виходить на 5-те місце рейтингу, а потенційні її суперниці за чвертьфіналом тільки розпочали свій матч.
    Ссылка
    Elis
    online
      Elis, 18.09.2020 22:15
    +9
    Який же кайф дивитись грамотний, продуманий, інтелектуальний теніс!
    Ще гру можна виграти для впевненості, а далі спокійно готуватись до РГ.
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 18.09.2020 22:10
    +8
    Без надзусиль, як кажуть, на класі
    Ссылка
    Limb-Ur
    online
      Limb-Ur, 18.09.2020 22:09
    +7
    Эта Кузя еще помнит живого ленина.
    Ссылка
    serega-2019
    online
      serega-2019, 18.09.2020 22:14
    +4
    Еліна молодчина, вітаю з перемогою !!!
    Матч сподобався, і в 5 разів приємніше, що ця перемога над росіянкою !!!
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 18.09.2020 22:09
    +4
    Кузнецова подавала очень хорошо,а Свитолина очень плохо,поэтому игра получилась затяжной и нервной,тем не менее отличная победа Свитолиной-молодчинка
    Ссылка
    Sashamar
    online
      Sashamar, 18.09.2020 22:26
    +3
    До речі, гра була не валідольной. Іноді трохи не щастило, але Еліна жодної секунди не дала засумніватися у власній перемозі
    Ссылка
    Elis
    online
      Elis, 18.09.2020 22:13
    +2
    Limb-Ur, 18.09.2020 22:09
    Эта Кузя еще помнит живого ленина.

    Може й динозаврів застала?
    Вітаю з заслуженою перемогою, Еліна!
    Ссылка
    Sviatoslav Kudelych
    online
      Sviatoslav Kudelych, 18.09.2020 22:32
    +1
    Виктор Петренко, 18.09.2020 22:26
    Карміліца перемогла свою ватну сестру
    Ссылка
    Vadin
    online
      Vadin, 18.09.2020 22:23
    +1
    Stanislav Matusevych, 18.09.2020 22:16
    Цікавий матч двох досвідчених грунтовичок. Але все ж Еліна молодша і дотиснула фактично пенсіонерку. Не знаю, що там із покриттям на корті, але інколи відскоки перетворювалися на лотерею: то м'яч ковзне по глині, то відскочить ледь не вертикально вгору, втративши майже всю швидкість. А куди він відлетить від лінії, можна було робити ставки.
    Два головні висновки матчу:
    1. Еліна стала ще більш варіативною на грунті, може грати як першим, так і другим номером. Першим не завжди виходить, але коли вона змінює свій теніс по ходу гри, суперницям буває складно перелаштуватися.
    2. На вирішальних очках Еліна почала сама атакувати. Це вже точно не епізод. Раніше, щоправда, не було навіть епізодів. Вкрай можливий момент для боротьби з топовими суперницями.
    Ну і розіграш при 5:3, 15:15 у другому сеті був абсолютно шедевральним. Два дропи та одна свічка - один з головних претендентів на розіграш турніру, як на мене.
    Світоліна знову виходить на 5-те місце рейтингу, а потенційні її суперниці за чвертьфіналом тільки розпочали свій матч.
    Ось по Еліні згоджусь повністю.. Мені цікаво наприклад побачити матч з Маркетою, але Полона для мене фаворит.. Сподобалась кількість дропів і маскування їх.. От видна робота з Гаелем все.. Крім гри біля сітки і подачі.. Як на мене в Еліни є прекрасні шанси на Шлем в Франції...
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 18.09.2020 22:22
    0
    Молодец!
    Ссылка
    Александр Науменко
    online
      Александр Науменко, 18.09.2020 22:22
    0
    З смешами, обоє, не таваришують.
    Ссылка
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