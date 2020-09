Эжени Бушар проиграла пятый финал подряд

Канадская теннисистка Эжени Бушар (№272 WTA) проиграла финал грунтового турнира международной серии в Стамбуле.

В матче за титул финалистка Уимблдона-2014 уступила румынке Патриции Марии Тиг (№88 WTA).

Стамбул. Финал

Эжени Бушар (Канада) – Патриция Мария Тиг (Румыния) – 6:2, 1:6, 6:7(4)

Отметим, что Тиг сумела выиграть матч лишь с восьмого матчбола. Для румынки это первая победа на турнирах WTA, ранее она проиграла два финала.

Любопытно, что Патриция Мария сравнялась по количеству титулов с Бушар, которая проиграла 6 из 7 своих финалов.

Что касается позиции в рейтинге, то Эжени добавит больше ста строчек, Тиг установит новый личный рекорд, поднявшись в топ-60.

Предыдущие финалы Эжени Бушар

First Career 🏆



On an EIGHTH championship point, Patricia Maria Tig overcomes Bouchard 2-6, 6-1, 7-6(4) to win her maiden WTA title at @TennisChampIst! pic.twitter.com/MKAVHQXMTN