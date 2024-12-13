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13 декабря 2024, 19:18 | Обновлено 13 декабря 2024, 19:44
453
0

ФОТО. Могла лишиться глаза. Экс-пятая ракетка мира повредила роговицу глаза

Эжени Бушар неудачно провела время, играя в пиклбол

13 декабря 2024, 19:18 | Обновлено 13 декабря 2024, 19:44
453
0
ФОТО. Могла лишиться глаза. Экс-пятая ракетка мира повредила роговицу глаза
Getty Images/Global Images Ukraine. Эжени Бушар

Канадская теннисистка, а также финалистка Уимблдона-2014, Эжени Бушар получила повреждение во время игры в пиклбол.

Спортивный снаряд влетел теннисистке в глаз, травмировав роговицу.

Врачи экстренно осмотрели Эжени и прописали спортсменке специальную повязку, чтобы закрыть травмированный глаз.

Насколько серьезно повреждение, достоверно неизвестно.

«Сегодня во время тренировки по пиклболу мне в глаз попал мяч. Он отскочил от ракетки моего партнёра прямо мне в глаз. Мы сразу же поехали в отделение скорой помощи. Оказалось, что у меня повреждена роговица. Что только не приходится делать во имя спорта! Восстановлюсь через несколько дней», – написала Бушар в социальных сетях.

ФОТО. Могла лишиться глаза. Экс-пятая ракетка мира повредила роговицу глаза

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Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
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