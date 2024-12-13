ФОТО. Могла лишиться глаза. Экс-пятая ракетка мира повредила роговицу глаза
Эжени Бушар неудачно провела время, играя в пиклбол
Канадская теннисистка, а также финалистка Уимблдона-2014, Эжени Бушар получила повреждение во время игры в пиклбол.
Спортивный снаряд влетел теннисистке в глаз, травмировав роговицу.
Врачи экстренно осмотрели Эжени и прописали спортсменке специальную повязку, чтобы закрыть травмированный глаз.
Насколько серьезно повреждение, достоверно неизвестно.
«Сегодня во время тренировки по пиклболу мне в глаз попал мяч. Он отскочил от ракетки моего партнёра прямо мне в глаз. Мы сразу же поехали в отделение скорой помощи. Оказалось, что у меня повреждена роговица. Что только не приходится делать во имя спорта! Восстановлюсь через несколько дней», – написала Бушар в социальных сетях.
ФОТО. Могла лишиться глаза. Экс-пятая ракетка мира повредила роговицу глаза
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