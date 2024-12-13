Канадская теннисистка, а также финалистка Уимблдона-2014, Эжени Бушар получила повреждение во время игры в пиклбол.

Спортивный снаряд влетел теннисистке в глаз, травмировав роговицу.

Врачи экстренно осмотрели Эжени и прописали спортсменке специальную повязку, чтобы закрыть травмированный глаз.

Насколько серьезно повреждение, достоверно неизвестно.

«Сегодня во время тренировки по пиклболу мне в глаз попал мяч. Он отскочил от ракетки моего партнёра прямо мне в глаз. Мы сразу же поехали в отделение скорой помощи. Оказалось, что у меня повреждена роговица. Что только не приходится делать во имя спорта! Восстановлюсь через несколько дней», – написала Бушар в социальных сетях.

ФОТО. Могла лишиться глаза. Экс-пятая ракетка мира повредила роговицу глаза