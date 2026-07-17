ФОТО. Звездная теннисистка похвасталась фигурой в крошечном бикини
Эжени Бушар наслаждается отдыхом на живописном озере Комо
Бывшая канадская теннисистка Эжени Бушар вновь привлекла внимание своих поклонников в социальных сетях.
32-летняя красавица опубликовала серию ярких фотографий с отдыха в Италии. Бушар отправилась на прогулку по озеру Комо и позировала перед камерой в откровенном бикини, продемонстрировав подтянутую фигуру.
«Никогда не отказывайтесь от Комо», – подписала публикацию канадка.
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Новые кадры быстро стали популярными и собрали десятки тысяч отметок «Нравится». Поклонники засыпали Эжени комплиментами, назвав ее «идеальной» и «невероятно красивой».
Недавно Бушар работала телевизионным экспертом во время Уимблдона. Канадка завершила профессиональную теннисную карьеру в 2025 году, после чего сосредоточилась на работе на телевидении и других проектах.
Главным достижением Эжени остается выход в финал Уимблдона в 2014 году. В том же сезоне она поднималась на пятую позицию в мировом рейтинге.
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