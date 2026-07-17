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17 июля 2026, 02:31 | Обновлено 17 июля 2026, 02:33
263
0

ФОТО. Звездная теннисистка похвасталась фигурой в крошечном бикини

Эжени Бушар наслаждается отдыхом на живописном озере Комо

17 июля 2026, 02:31 | Обновлено 17 июля 2026, 02:33
263
0
ФОТО. Звездная теннисистка похвасталась фигурой в крошечном бикини
Instagram. Эжени Бушар
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Бывшая канадская теннисистка Эжени Бушар вновь привлекла внимание своих поклонников в социальных сетях.

32-летняя красавица опубликовала серию ярких фотографий с отдыха в Италии. Бушар отправилась на прогулку по озеру Комо и позировала перед камерой в откровенном бикини, продемонстрировав подтянутую фигуру.

«Никогда не отказывайтесь от Комо», – подписала публикацию канадка.

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Новые кадры быстро стали популярными и собрали десятки тысяч отметок «Нравится». Поклонники засыпали Эжени комплиментами, назвав ее «идеальной» и «невероятно красивой».

Недавно Бушар работала телевизионным экспертом во время Уимблдона. Канадка завершила профессиональную теннисную карьеру в 2025 году, после чего сосредоточилась на работе на телевидении и других проектах.

Главным достижением Эжени остается выход в финал Уимблдона в 2014 году. В том же сезоне она поднималась на пятую позицию в мировом рейтинге.

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фото Эжени Бушар девушки lifestyle
Максим Лапченко Источник: Instagram
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