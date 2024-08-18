Олейникова проиграла первой сеяной в финале турнира ITF в Румынии

Украинская теннисистка Александра Олейникова (№310 WTA) не могла выиграть финал на грунтовом турнире ITF W35 в Быстрице (Румыния).

В матче за титул украинка, посеянная под вторым номером, уступила лидеру посева Патриции Марии Циг из Румынии (№293 WTA).

Быстрица. Финал

Александра Олейникова (Украина, 2) – Патриция Мария Циг (Румыния) – 1:6, 1:6

Для Александры это был десятый финал на уровне ITF, у нее пять титулов.

Две недели назад Олейникова выиграла турнир такой категории в Дании.