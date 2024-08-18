ITF18 августа 2024, 14:42 | Обновлено 18 августа 2024, 14:44
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Олейникова проиграла первой сеяной в финале турнира ITF в Румынии
Александра уступила Патриции Марии Циг из Румынии
18 августа 2024, 14:42 | Обновлено 18 августа 2024, 14:44
62
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Украинская теннисистка Александра Олейникова (№310 WTA) не могла выиграть финал на грунтовом турнире ITF W35 в Быстрице (Румыния).
В матче за титул украинка, посеянная под вторым номером, уступила лидеру посева Патриции Марии Циг из Румынии (№293 WTA).
Быстрица. Финал
Александра Олейникова (Украина, 2) – Патриция Мария Циг (Румыния) – 1:6, 1:6
Для Александры это был десятый финал на уровне ITF, у нее пять титулов.
Две недели назад Олейникова выиграла турнир такой категории в Дании.
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