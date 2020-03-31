ВИДЕО. Крэйзи ситуация. София Кенин делает максимум возможного

Американская теннисистка София Кенин пытается тренироваться на карантине.
Победительница Australian Open 2020 пишет в соцсетях, что делает максимум возможного в текущей крэйзи (безумной) ситуации.
Trying to find the time to practice whenever it’s possible.. making the best out of this crazy situation pic.twitter.com/ZdH58gAEeL— Sofia Kenin (@SofiaKenin) March 30, 2020
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Источник — Twitter
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